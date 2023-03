Uhr vor- oder zurückstellen? Die fünf besten Eselsbrücken für die Zeitumstellung 2023

Wer hat an der Uhr gedreht? Und vor allem: in welche Richtung? Zweimal im Jahr stellt viele Deutsche fest: „Ach ja. Zeitumstellung. Muss ich die Uhr jetzt vor- oder zurückstellen?“

Damit ist jetzt Schluss. Wir verraten Ihnen die zehn besten Eselsbrücken zur Zeitumstellung, damit Sie sich nie wieder fragen müssen: „vor oder zurück?“

Die Gartenmöbel-Merkhilfe gehört wohl zu den geläufigsten und beliebtesten Gedächtnisstützen, wenn es um die Frage nach der Richtung der Zeitumstellung geht.

Die Eselsbrücke: Im Frühling stellt man die Gartenmöbel VOR das Haus, im Winter stellt man sie ZURÜCK in den Keller oder Schuppen. Entsprechend stellt man die Uhr im Frühling eine Stunde VOR, im Winter eine Stunde ZURÜCK.

Mit der 2-3-2-Formel wird das Jahr in seine chronologischen Einzelteile zerlegt.

Wir starten im Frühling und stellen die Uhren im März von 2 Uhr auf 3 Uhr. Später, im Oktober, wird die Uhr dann auf die Winterzeit zurückgestellt: von 3 Uhr auf 2 Uhr. Dadurch ergibt sich die Reihenfolge 2-3-2.

Die Merkhilfe ist denkbar einfach: Im Frühling gibt es PLUS-Grade, im Winter gibt es MINUS-Grade.

Entsprechend wird die Uhr im März eine Stunde vorgestellt (plus), im Oktober wird sie um eine Stunde zurückgestellt (minus).

Abschaffung der Zeitumstellung – War da nicht was?

Bereits 2019 stimmte das EU-Parlament für eine Abschaffung der Zeitumstellung. Grundlage dafür bildete eine Umfrage, nach der eine Mehrheit der Deutschen den ständigen Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit und den damit verbundenen Mini-Jetlag ablehnte.

Damals wurde die letzte Umstellung für Ende 2021 in Aussicht gestellt. Passiert ist seither allerdings wenig. In Sachen Umsetzung scheinen die Uhren in den EU-Gremien eben langsamer zu ticken. Die Realisierung scheitert an den komplexen Abläufen in der EU.

Nachdem das EU-Parlament dem Vorschlag der EU-Kommission zur Abschaffung der Zeitumstellung zugestimmt hatte, ging der Entscheid an den Europäischen Rat. Dieser konnte sich bislang aber noch nicht dazu durchringen, einen gemeinsamen Standpunkt zu finden.