Ermittlung wegen Störung der Totenruhe : Unbekannte graben mehr als ein Meter tiefes Loch in Schäubles Grab

Der an Weihnachten gestorbene CDU-Politiker Schäuble liegt auf einem Friedhof in Offenburg begraben. Am Montag bemerkten städtische Mitarbeiter aufgeworfene Erde auf dem Grab.