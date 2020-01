Bei einem schweren Schulbus-Unfall nahe Eisenach in Thüringen sind am Donnerstagmorgen zwei Kinder ums Leben gekommen. 20 weitere Schüler sowie der Busfahrer wurden verletzt, wie das Landratsamt des Wartburgkreises mitteilte.

Der Bus war demnach von Eisenach nach Berka vor dem Hainich unterwegs. Dabei sei er gegen 7.30 am Ortseingang von Berka von der Straße abgekommen und in einen Wasser führenden Graben gerutscht. Am Morgen seien die Straßen in der Region sehr glatt gewesen. Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow äußerte sich mit Bestürzung auf Twitter. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter sei auf dem Weg zu der Grundschule um bei der Trauerbewältigung helfen zu können, Innenminister Georg Maier sei unterwegs zum Unfallort um Soforthilfe veranlassen zu können.

Pressekonferenz zum Schulbus-Unfall in Thüringen

Ab 11:30 Uhr findet in der Rettungsstelle des Wartburgkreises in Eisenach eine Pressekonferenz unter anderem mit Landrat Reinhard Krebs, Vizelandrat Udo Schilling und der Einsatzleitung statt, wie der mdr berichtet.

Weiterer Schulbus-Unfall in Oberbayern

Bei einem weiteren Unfall mit einem Schulbus in Oberbayern sind neun Kinder leicht bis mittelschwer verletzt worden. Der Busfahrer sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Bus sei am Donnerstagmorgen im Landkreis Traunstein aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. (mit dpa)