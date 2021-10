Ich war vor einigen Tagen zu Gast bei der SPD. Es wurde ein neuer Bundestag gewählt und aus Gründen, die ich immer noch nicht ganz verstanden habe, hatten die Genossen plötzlich gute Chancen, zu gewinnen. Zu diesem Anlass waren am Willy-Brandt-Haus in Berlin-Kreuzberg Bierzelte und Ähnliches aufgebaut. Es sollte gefeiert werden. Idealerweise begleitend von einem Sieg des Kandidaten Martin Sch … nein … Olaf Scholz.

Ich verrate vermutlich den Menschen unter ihnen, die täglich eine Zeitung aufschlagen nicht zu viel, wenn ich sage: Es hat ganz gut funktioniert, die Sache mit dem Gewinnen. Jetzt muss das nur noch jemand Armin Laschet erklären.

Auch das begleitende Fest der SPD war gelungen. Dort gab es übrigens – und das ist auch der Grund, warum ich meinen Besuch bei der Sozialdemokratie überhaupt hier erwähne – nicht nur Bier und Currywurst (Schröder kam merkwürdigerweise trotzdem nicht vorbei), sondern ein besonderes Konzept. Ein sogenanntes Hygienekonzept.

Die Idee eines Hygienekonzepts, was früher nur so etwas wie Unterhosen maximal drei Tage hintereinander tragen und wöchentlich baden war, hat in der Corona-Krise eine enorme Aufwertung erhalten. Jeder Veranstalter, der etwas auf sich hält, kann plötzlich ein mehr oder weniger ausgefeiltes Hygienekonzept vorweisen.

Das Hygienekonzept der SPD war: Karl Lauterbach kontrolliert alles penibel! Kleiner Spaß.

Tagesspiegel-Kolumnist Peter Wittkamp. Foto: Peter von Felbert

Es lautete: 2G plus Test. Man musste also entweder doppelt geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen tagesaktuellen Test vorweisen. Innerhalb des Willy-Brandt-Haus galt dann noch die Maskenpflicht. Erst habe ich mich ein wenig geärgert, dass ich als Geimpfter an diesem Sonntag noch extra eine dieser Testbuden am Hermannplatz aufsuchen muss. Aber wie sie vielleicht wissen, klappt das ja eigentlich erstaunlich gut, ist schnell erledigt und bis Oktober auch noch kostenlos.

Mit der Sicherheit, dass auf dem Gelände nur Geimpfte, Genesene und Getestete unterwegs waren, wurde es ein ziemlich unbeschwertes Fest. Es war für mich sogar die erste Feier seit 18 Monaten, auf der nahezu nicht über Corona geredet wurde. Fast könnte man schon von Normalität reden. Außer halt, dass die SPD gewonnen hat.

Ja, wir befinden uns noch in einer Pandemie

Ich finde, 2G oder auch 3G ist ein ziemlich gutes Konzept, um die nächsten Monate der Pandemie (ja, wir befinden uns noch in einer) einigermaßen gut und ohne größere soziale Vereinsamung über die Bühne zu bekommen. Allerdings weiß ich auch, dass das einige Leute nicht so sehen. Ich will niemanden direkt ansprechen, aber Geimpfte sind es eher nicht.

Nun ist es eine Sache, sich nicht impfen zu lassen. Darüber wurde schon sehr ausgiebig diskutiert. Kann jeder machen wie er will. Obwohl ich persönlich bereits einige Geschichten über Menschen gehört habe, die sich auf der Intensivstation plötzlich doch noch gerne für eine Impfung entschieden hätten. Aber ich halte es wie der Westen mit billigen Klamotten aus Asien: Es ist mir egal, wer den Stich gemacht hat!

Doch wenn sich ungeimpfte Menschen beschweren, dass sie solange wir leider immer noch in einer pandemischen Situation leben, nicht so am sozialen Leben teilhaben können, wie sie es gerne hätten, dann werde ich schon ein wenig ungehalten. Oder möchte zurückfragen: WAS SOLLEN WIR DENN SONST TUN?

Im Leben muss man nun einmal Risiken eingehen

Ich verstehe, dass eine Impfung nicht ganz ohne Risiko ist – wenngleich sie auch mit deutlich weniger Risiken als eine Corona-Erkrankung einhergeht. Aber es ist im Leben leider nun einmal so, dass man manchmal Risiken eingehen muss, wenn man teilnehmen möchte.

Man kann sich doch auch nicht darüber beschweren, dass man nie in Australien war, weil man leider Flugangst hat. Oder darüber, dass nur Schwimmer einen Tauchschein machen dürfen. Und um mal beim Beispiel Australien zu bleiben: Bei 3G dürfen sogar alle nach Australien. Auch die mit Flugangst. Sie müssen nur ab Mitte Oktober das Schiff dorthin selbst bezahlen. Ich finde das fair.

Andererseits weiß ich aber auch, dass dieses Thema stets heiß diskutiert wird und zum Teil sogar zu Beschimpfungen führen kann. Daher möchte ich alle, die nicht meiner Meinung sind, gerne zu mir nach Hause zur Diskussion einladen. Ich weiß: verrückt!

Aber anscheinend ist etwas von der Sozialdemokratie bei mir hängen geblieben. Die Adresse lautet Saatwinkler Damm, 13405 Berlin. Einfach den Haupteingang nutzen. Da wo „Impfzentrum Berlin-Tegel“ steht.

Peter Wittkamp ist Werbetexter und Gagschreiber. Er ist derzeit Hauptautor der „Heute Show Online“ und hat die Kampagne #weilwirdichlieben der Berliner Verkehrsbetriebe mit aufgebaut. Ab und zu schreibt er ein Buch, publiziert bei Instagram als Peter_Wittkamp oder twittert unter dem leicht größenwahnsinnigen Namen @diktator. Im Tagesspiegel beleuchtet Peter Wittkamp alle 14 Tage ein Berliner Phänomen.