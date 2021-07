Mindestens 20 Tote in Rheinland-Pfalz und NRW - dutzende Vermisste in Ahrweiler



Im Zusammenhang mit den schweren Unwettern sind in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Im besonders betroffenen Ort Schuld im Landkreis Ahrweiler in der Eifel, wo es zu Hausereinstürzen kam, starben mindestens fünf Menschen.

Alle seien nach bisherigen Erkenntnissen in den Fluten ums Leben gekommen, teilte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) mit.

Der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen berichtet nach den Unwettern von acht Toten - noch ohne genauere Angaben zu den Gründen.

In Nordrhein-Westfalen kamen zwei Feuerwehrmänner im Einsatz in Altena und Werdohl ums Leben. In Köln entdeckten Feuerwehrleute in vollgelaufenen Kellern eine tote Frau und einen toten Mann. In Solingen und im Kreis Unna starben zwei Männer in überfluteten Kellern. In Rheinbach bei Bonn wurde eine tote Frau auf einer Straße entdeckt. Ein Zusammenhang mit den Unwettern ist laut Polizei wahrscheinlich.

Im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler waren nach schweren Regenfällen in der Nacht im Ort Schuld vier Häuser komplett und zwei weitere Häuser zur Hälfte weggespült worden. Die Polizei bestätigte bisher vier Todesfälle. Ob diese mit den Hauseinstürzen in Verbindung stehen, war zunächst unklar. Die Toten wurden einem Polizeisprecher zufolge an verschiedenen Orten im Landkreis gefunden.

Mehrere Häuser in Schuld sind weiter einsturzgefährdet, dutzende Menschen werden noch vermisst. Die genaue Anzahl ist laut Polizei ungewiss. Einige der zunächst etwa 70 Fälle hätten sich zwischenzeitlich wohl aufgeklärt, sagte ein Sprecher am Donnerstagvormittag.



Die Polizei richtete eine telefonische Auskunftsstelle für Angehörige ein. Menschen aus der Region wurden darum gebeten, der Polizei Videos und Fotos zu übermitteln, die Hinweise auf Vermisste und Tote geben könnten.Allerdings waren demnach mehrere Orte wegen des Hochwassers von der Außenwelt abgeschnitten."Die Lage ist sehr ernst", sagte er. Es bestehe Lebensgefahr. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärte, sie "bange mit allen, die in Gefahr sind", und dankte allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz.Nahe der Steinbachtalsperre in Euskirchen sollten mehrere Ortschaften evakuiert werden. (AFP, dpa)