Trauerbeflaggung in Rheinland-Pfalz am Freitag

Als Zeichen der Trauer wegen der Unwetterkatastrophe werden die Flaggen an öffentlichen Gebäuden in Rheinland-Pfalz am Freitag auf Halbmast hängen. Das teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Donnerstag mit, nachdem sie sich mit Landesinnenminister Roger Lewentz und Vizekanzler Olaf Scholz (alle SPD) in der besonders betroffenen Region Ahrweiler ein Bild von der Lage gemacht hatte.



"Die Schäden dieser Katastrophe sind beispiellos", sagte Dreyer. Viele Menschen hätten alles verloren und leider steige auch die Zahl der Toten. "Ein erster Hoffnungsschimmer in dieser schlimmen Stunde" sei die Zusage des Bundes, den betroffenen Menschen schnell helfen zu wollen. Sie danke Scholz "für das starke Signal der Solidarität". Sie fügte hinzu: "Die Schäden in den Kommunen sind immens. Das können wir als Land nicht alleine auffangen und sind dankbar für den Bund an unserer Seite."



Auch das Land leiste seinen Beitrag: "Wir werden kurzfristig 50 Millionen Euro Katastrophenhilfe für die Hochwasserschäden an der öffentlichen Infrastruktur vor Ort bereitstellen." Die Einzelheiten werde das Innenministerium mit den betroffenen Landkreisen abstimmen. Sofern von den betroffenen Kommunen keine Versicherungsleistung in Anspruch genommen werden könne, könnten Hilfen im Rahmen der vorhandenen Förderprogramme des Landes fließen. (AFP)