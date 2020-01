Nahe Jamaika hat sich US-Experten zufolge ein Beben der Stärke 7,7 ereignet. Die USGS gab das Epizentrum am Dienstag zunächst 117 Kilometer nordwestlich von Lucea in einer Tiefe von zehn Kilometern an. Die Stärke des Erdbebens war zunächst mit 7,3 bemessen, wurde aber kurz darauf um 0,4 Werte auf 7,7 nach oben korrigiert.

Für Jamaica, Kuba und die Cayman-Islands wurde eine Tsunamiwarnung ausgerufen. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. (Reuters, Tsp)