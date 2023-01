Verkehrsdelikte, Drogenbesitz und Diebstahl Warum Martin Semmelrogge noch nicht im Dschungelcamp ist

Seit dem 13. Januar zeigt RTL das Dschungelcamp 2023. Viele Zuschauer haben sich insbesondere auf einen Kandidaten gefreut: Martin Semmelrogge. Doch zum großen Auftakt fehlte der 67-jährige Schauspieler und Synchronsprecher mit der markanten Stimme.

Im Netz diskutieren Fans des gepflegten Trash-TVs derzeit Fragen wie: Wo ist Martin Semmelrogge? Wird er nachträglich noch ins Dschungelcamp einziehen? Und: Darf er wirklich wegen seiner Vorstrafen nicht nach Australien einreisen?

Wir erklären, warum der Schauspieler zum großen Dschungelcamp-Auftakt fehlte und warum es im Fall von Semmelrogge eher heißen könnte: „Ich bin ein Star – lasst mich hier rein!“

Spekulationen vor IBES-Start: Wo ist Semmelrogge?

Bereits vor Start der 16. IBES-Staffel brodelte die Gerüchteküche. Seit Anfang Januar wurde ein Dschungelcamp-Kandidat nach dem anderen am Flughafen gesichtet, wo sie die Reise ins australische Dschungelcamp antraten. Um Martin Semmelrogge blieb es hingegen verdächtig still.

Der Schauspieler wurde weder am Flughafen in Brisbane noch in dem Hotel gesichtet, in dem die Promis bis zu ihrem Einzug ins Dschungelcamp untergebracht wurden.

Stattdessen gab RTL kurz vor dem Starttermin bekannt, dass der Reality-Star Djamila Rowe ins Dschungelcamp einziehen sollte. Die Ankündigung heizte die Spekulationen rund um den Verbleib des Schauspielers zusätzlich an, denn die 55-jährige Visagistin wurde schon bald als Ersatzkandidatin für Semmelrogge gehandelt.

Warum fehlt Semmelrogge im Dschungelcamp 2023?

Kurz vor der Ausstrahlung der ersten Folge berichtete „Bild“ schließlich, dass Semmelrogge aktuell noch in Katar festhängen soll, weil die australischen Behörden dem Schauspieler vor dem Weiterflug nach Brisbane die Einreise verweigert haben sollen.

Der Grund: Die australischen Einreisebestimmungen gelten als besonders streng, wenn es um bisherige Vorstrafen und strafrechtliche Delikte geht.

Martin Semmelrogge geriet in der Vergangenheit allerdings wegen diverser Straftaten in die Schlagzeilen – darunter auch Alkohol am Steuer.

Vor Sendestart des Dschungelcamps erklärte RTL noch, dass Semmelrogge aufgrund „produktionstechnischer Gründe“ nicht vor Ort sei.

Bei der ersten Folge bestätigte Moderator Jan Köppen dann allerdings, dass der Schauspieler tatsächlich noch in Doha (Katar) „festhänge“, weil die australischen Behörden Semmelrogge nicht einreisen ließen.

Die australischen Behörden lassen den ja wirklich nicht einreisen – vielleicht die ein oder andere Vorstrafe zu viel. Jan Köppen, Dschungelcamp-Moderator

Via Twitter bestätigte RTL außerdem, dass sie australischen Behörden Semmelrogge bislang noch kein Visum ausgestellt hätten.

Welche Vorstrafen hat Martin Semmelrogge?

In der Vergangenheit geriet der Wahlmallorquiner bereits mit diversen Straftaten in die Schlagzeilen – vornehmlich wegen verschiedener Verkehrsdelikte.

Weil Semmelrogge schon mehrfach ohne gültige Fahrerlaubnis hinterm Steuer erwischt wurde, musste der zweifache Opa bereits 2004 eine Haftstrafe im Gefängnis absitzen.

Gegenüber der „Berliner Morgenpost“ witzelte der Schauspieler bei einer erneuten Gerichtsverhandlung und Verurteilung im Jahr 2012: „Es ist ja schon Volkssport geworden, mich anzuzeigen.“

Martin stand in den letzten 20 Jahren öfter im Gerichtssaal als Barbara Salesch. Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatorin

In der Vergangenheit wurde Semmelrogge bereits wegen Alkohol hinterm Steuer, Urkundenfälschung und Diebstahl verurteilt. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll der 67-Jährige bis zum Jahr 2012 bereits mehr als 30 Mal vor Gericht gestanden haben.

Die bisherigen Vergehen von Martin Semmelrogge Fahren ohne Führerschein

Trunkenheit am Steuer (1999: 2,13 Promille)

Fahrerflucht

Zu schnelles Fahren

Ladendiebstahl

Drogenbesitz

Urkundenfälschung

Beleidigung

Martin Semmelrogge beim RTL Musik-Live-Event „Die Passion“ in Essen am 13. April 2022 (Archivbild). © IMAGO/Future Image

Kann man mit Vorstrafen nach Australien einreisen?

Die Einreisebestimmungen in Australien gelten als sehr strikt und rigoros: So wird Einreisenden, die bereits in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, nicht selten das Touristenvisum verwehrt – auch, wenn die Delikte bereits lange Zeit zurückliegen.

Wer bereits eine Vorstrafe zu verbuchen hat, kann kein elektronisches Visum für Australien („eVisitor Visum“) beantragen. Stattdessen muss man den australischen Behörden bei der Beantragung eines „Visitor Visums“ weitere Auskünfte und Informationen zu den bisherigen Vorstrafen zukommen lassen.

Ob man mit einer Vorstrafe tatsächlich einen Fuß auf australischen Boden setzen darf und das Visum gewährt wird, ist immer eine Einzelfallentscheidung.

Laut „Bild“ soll Martin Semmelrogge bereits einen „Bettelbrief“ an die australischen Behörden geschrieben haben. Ob das Gesuch seine Wirkung zeigt und der Schauspieler tatsächlich noch nach Australien einreisen und ins Dschungelcamp einziehen darf, werden die nächsten Tage zeigen.

