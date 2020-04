Leserin Helen Raab:

Ich bin 28 und mit 17 wurde bei mir die Schilddrüsenerkrankung Hashimoto diagnostiziert. Da sich die Tabletten dem Ende neigen, brauche ich ein neues Rezept. Das Problem: Dafür muss ich stundenlang mit den Öffentlichen durch Berlin fahren.

Ein vermeidbarer Weg, denke ich. Mein Hausarzt kennt mich, die können mir das Rezept per Post schicken. Also rufe ich Ende März in der Praxis an. Aber so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es nicht: Dieses Quartal, so heißt es, dürfen sie mir kein Rezept mehr ausstellen.

Nur kurz reinhuschen?

Das geht erst im April. Dieses Rezept können sie aber nicht mit der Post schicken, denn da das neue Quartal beginnt, müssen sie meine Krankenkassenkarte einlesen. Ich frage, ob ich die Karte nachreichen kann. Nein, kann ich nicht.

Ich will der Arzthelferin gerade sagen, dass der Altersdurchschnitt der Patienten in ihrer Praxis sehr hoch ist, da hat sie eine Idee: Sie kann alles vorbereiten, dann muss ich nur kurz in die Praxis reinhuschen. Dass ich dafür ewig durch Berlin tingeln muss – ich habe kein Auto – lässt sich wohl nicht vermeiden.

Mein Glück, euer Glück

Ich brauche die Tabletten. Wenn ich sie nicht einnehme, begünstigt dies Depressionen und Schlafstörungen. Ich denke nach.

Kann mein Hausarzt nicht einen Kollegen in meiner Nähe informieren – dann könnte ich dort das Rezept abholen? „Versuchen Sie Ihr Glück!“ sagt die Arzthelferin und beendet das Gespräch. Und lässt mich sprachlos zurück: Wieso eigentlich mein Glück? Mir könnte es egal sein.

Ich bin jung, trotz Hashimoto ist ein symptomfreier Verlauf des Coronavirus nicht ausgeschlossen. Ich bin enttäuscht, aber um eine Erfahrung reicher. So schlimm kann keine Pandemie sein: Die deutsche Bürokratie funktioniert weiter.

Leserin Anke Pehlmann aus Mariendorf berichtet über ihr ungewöhnliches Wiedersehen mit ihren Eltern:

Eine Pflegekraft geht in einem Pflegeheim mit einer älteren Dame über einen Korridor. dpa

Es ist viertel zwölf, ich greife zum Hörer und rufe an. „Hallo, wie geht es Dir?“, frage ich wie üblich. „Den Umständen entsprechend“, so kommt zögerlich die Antwort. „Ich komme nachher vorbei. Schau aus dem Fenster, okay? Denk dran.“

Gegen dreiviertel zwölf fahre ich mit dem Rad los. Wie üblich in letzter Zeit. Nicht jeden Tag , aber recht häufig. Frisch ist es heute, fast kalt. An diesem Tag Ende März habe ich Handschuhe an und meinen Schal habe ich bis über die Nase hochgezogen, ist besser so.

Draußen vor dem Fenster

Über Schleichwege fahre ich zum Heim in Mariendorf. Kurze Zeit später bin ich da, stelle das Rad ab und trete dicht vor eine dicke Hecke. Ich kann gut in den Speiseraum blicken. Dort sitzen sie, wie üblich. Lauter grauhaarige Köpfe kann ich erkennen, ich winke. Ich winke weiter.

Jetzt hat jemand sie angesprochen, meine Mutter dreht sich zum Fenster, erblickt mich und winkt zurück. So geht es tagelang. Mehr Kontakt ist nicht möglich. Heute kommt eine Mitarbeiterin in den Raum, sieht mich, lacht mich durch das Fenster an, macht Gesten.

Dank an eine engagierte Heim-Mitarbeiterin

Ach, Telefon, heißt die Geste. Ich winke nochmal zum Abschied meiner Mutter zu. Gerade, als ich auf das Rad steige, klingelt mein Handy. „Hallo, ich habe Ihre Nummer rausgesucht. Dann können Sie mal Ihren Vater sehen, so per Chat.“

Ich bin so gerührt. Meinen Vater, den habe ich seit Wochen nicht gesehen. Er kann zurzeit das Zimmer nicht verlassen und das geht zum Innenhof. Zügig fahre ich nach Hause und bin gespannt. Erstmal erreicht mich eine WhatsApp-Nachricht, dann klingelt das Telefon. Ich sehe meinen Vater. Und die Mitarbeiterin auch. Danke.

Leserin Miriam Eva Kebe aus Steglitz-Zehlendorf fühlt sich wieder wie am Anfang ihrer Selbstständigkeit:

Ein Lokal bietet Speisen zum Mitnehmen an, hier in Frankfurt am Main. Frank Rumpenhorst/dpa

Ich bin selbständig, habe 2004 meine Lebensmittelmanufaktur "Kebe Living" gegründet, die ich zusammen mit meinem Mann aufgebaut habe. Wir haben einen langen Weg hinter uns, mit hunderten von Wochenmärkten, noch viel mehr Kochkursen und Veranstaltungen, allerlei Jobs und etlichen schlaflosen Nächten, wenn es mal wieder eng wurde.

Wir sind in kleinen Schritten gewachsen, erfolgreich und stolz auf das, was wir geschafft haben, aber immer in dem Bewusstsein, wie "zart das Pflänzchen" ist. Inzwischen beliefern wir deutschlandweit 100 Einzelhändler, betreiben selbst einen Kaufladen, ein Café und seit letzem Jahr einen Eisladen. Jetzt steht fast alles still.

Wir haben gute Jahre hinter uns, in denen sich langsam aber stetig alles stabilisiert und entwickelt hat. Wir haben - inzwischen muss ich sagen "hatten" - ein tolles, großes, sehr familiäres Team, das einen wesentlichen Teil unseres Wachsens und Veränderns mit uns gegangen ist.

Schwierige Entscheidungen

Dieses Team gibt es so nicht mehr. Der verbleibende kleine Kern, ist jetzt in Kurzarbeit, bereit weiterzumachen, sobald es geht, der andere Teil des Teams ist aufgelöst. Wir haben schwierige Entscheidungen hinter uns und noch schwierigere Wochen vor uns.

Halten wir durch? Können wir die verbleibenden Arbeitsplätze halten? Kommen überhaupt noch Bestellungen rein? Können wir die Miete zahlen? Halten unsere Einzelhändler durch? Steht unsere Existenz auf dem Spiel? Da sind sie wieder, die schlaflosen Nächte.

Reicht, was wir anbieten können und dürfen?

Wir machen uns Sorgen, um unseren Betrieb, um uns, unsere Familie, Mitarbeiter, Nachbarn, Kunden. Wir sind hier im Kiez ein fester Anlaufpunkt für viele, die uns ans Herz gewachsen sind und für die wir ein wichtiger Ort für Genuß, Begegnung, Entspannung und Alltag sind.

Wir bieten an, was wir können und noch dürfen, to go! Reicht das? Unsere Kunden kommen bewusst, um uns zu unterstützen, kaufen Gutscheine und Lebensmittel und wissen, dass jetzt jeder Euro zählt! Zusammenhalt!

Zwischen Verzweiflung und Hoffnung

Unsere Tage schwanken zwischen Schockzustand, Rührung über die Hilfen aus unserem Umfeld, Zuversicht, Angst um Gesundheit und Wirtschaftlichkeit, Hoffnung auf die Zeit "danach", Mut, das durchzustehen, Vertrauen darauf, dass es einen Weg gibt, Verzweiflung und Erschöpfung, weil der Berg "Arbeit" und "Aufbau" ein großer ist und weiter sein wird. Wie in den Anfangsjahren.

Und dann, in einigen, sehr kleinen Momenten, in denen wir vorsichtig optimistisch gestimmt sind, wissen wir, dass wir die neue Herausforderung annehmen und bewerkstelligen werden. Hinfallen, Lösungen suchen, anpassen, "Corona" richten und weitermachen.

Leserin Annette Schulte-Döinghaus freut sich trotz Corona - aus einem ganz bestimmten Grund:

Seit ein paar Tagen sitze ich vormittags auf meinem Balkon – strahlend blauer Himmel, die Sonne wärmt angenehm und bräunt leicht mein Gesicht. Ich bin glücklich in dieser Stunde.

Ich häkele ein Quadrat in Helltürkis, das sich am Ende mit vielen anderen Quadraten in bunten Farben zu einer Babydecke für unser Enkelkind einfügen soll. Die Vorfreude auf das kleine Wesen macht mich glücklich und hoffnungsfroh, so dass ich diese seltsame, Angst machende Zeit gesund und unbeschadet überstehe.

Im Bauch beschützt

Gott sei Dank ist dieses kleine Wesen noch einige Wochen an einem sehr sicheren Platz: im Bauch seiner Mutter, die gut auf sich Acht gibt und liebevoll umhegt wird von unserem Sohn! Ich habe es gut und bin mir dessen dankbar bewusst: Ich bin nicht alleine, wir vertragen uns gut zu zweit.

Stricken zur Ablenkung. Mike Wolff, Tagesspiegel

Wir haben viele Möglichkeiten, die modernen Medien zu nutzen. Ich habe bereits in der Digital Concert Hall, ein kostenloses Angebot der Philharmonie Berlin bis Ende April, Mahlers Dritte „Das Lied von der Erde“ gesehen und gehört, ein Ohren- und Augenschmaus, der mich sehr bewegt hat! Danke, lieber Tagesspiegel, für den Tipp.

Plauderei vom Balkon

Ich koche und backe „die Ecken leer“. Ein bisschen Sport müsste ich in meinen Alltag einbauen, damit ich nicht am Ende dieser Krise als dicker fetter Pfannkuchen aus dem Haus rolle. Unsere Kinder klingeln ab und an vorbei, wir haben einen Balkon zur Straße, von dem sich trefflich plaudern lässt.

Das Quadrat in Helltürkis ist fertig, die Sonne ist gleich um die Ecke verschwunden – ich geh mal rein und zähle, wie viele Rollen Klopapier wir noch haben... und dann häkele ich noch ein Quadrat in Vanillegelb, wie die Sonne am blauen Himmel.

Leserin Marie Münch über die Schwierigkeiten einer Physiotherapeutin in Corona-Zeiten:

Ein Raum für Physiotherapie. Stefan Weger

Da unser Beruf als „systemrelevant“ gilt, müssen alle Praxen geöffnet bleiben. Darüber sind wir sehr froh, weil wir Physiotherapeuten lange für Anerkennung gekämpft haben. Wir lieben unseren Job.

Aber auch unsere Patienten, und wir wollen, dass diese gesund bleiben. Auch wenn wir eine enorme Hygieneroutine eingeführt haben, können wir niemandem die Sicherheit garantieren. Viele Patienten sagen ihre Behandlungen ab. Viele Ärzte stellen im Moment keine neuen Verordnungen aus.

Selbstgenähter Mundschutz

Viele Praxen bangen um ihre Existenz. Da wir weisungsgebunden sind und ausschließlich auf Verordnung arbeiten dürfen, also nur Geld verdienen, wenn Patienten mit gültigen Verordnungen kommen, fehlen vielen Praxen nun die Einnahmen, um ihre Mieten und Gehälter bezahlen zu können.

Bisher gibt es keinen Rettungsschirm für uns. Wir bekommen keine Mundschutze/Desinfektionsmittel, bzw. nur das, was in den Apotheken vorrätig ist, also faktisch nichts.

Wir nähen unsere Mundschutze nun selbst, um die Gefahr wenigstens ein bisschen einzudämmen. Covid-Tests im Verdachtsfall sind fast unmöglich zu bekommen oder nur mit großem Engagement der Hausärzte.

Freiwillige Hilfe im Krankenhaus

Ich persönlich habe mich mit einem Berliner Krankenhaus in Verbindung gesetzt, um dort mit meinem medizinischen Wissen eventuell die Pflegekräfte unterstützen zu können – neben meinem Job, nach Feierabend oder am Wochenende. Wir haben die Praxis noch geöffnet, solang es geht.

Ich arbeite in einem Familienunternehmen mit meinen Eltern und noch zwei Angestellten. Ich möchte jedoch in keinem Fall zu Hause sitzen, wenn ich doch Menschen mit meinem Fachwissen helfen und Klinikpersonal etwas entlasten könnte. Viele Physios wären bereit, dasselbe zu tun.

Tagesspiegel-Leserin Susanne Lopez aus Schöneberg über eine engagierte Drogeriemarkt-Verkäuferin:

Bei Rossmann. Ich: „Gibt’s denn tatsächlich immer noch kein Klopapier?“ Verkäuferin mustert mich streng, schaut mir in die Augen und fragt: „Sind Sie berufstätig?“ − „Wie bitte?“

Anders als auf diesem Bild hatte unsere Leserin Glück: Sie ergatterte mehr als nur eine Klopapier-Rolle. dpa

Und dann bricht es aus ihr heraus: „Ich kann es nicht mehr ertragen. Wir bekommen jeden Morgen Ware und unsere Regale sind voll mit Klopapier. Aber dann kommen alle, die jetzt den ganzen Tag frei haben und kaufen alles leer.

Und nachmittags kommen die Berufstätigen, und denen muss ich dann erklären, dass wir nichts mehr haben.“ Und dann geht sie an mir vorbei, öffnet die Tür zum Lager und überreicht mir eine riesige Familienpackung Klopapier.

„Ich halte jetzt immer was für Berufstätige zurück!“ Ich nehme diese Riesenpackung dankbar und demütig und gehe nach Hause mit meinem Klopapier. Wir brauchen mehr davon − mehr von so großartig motivieren, engagierten Menschen im Krisen-Alltag.





Leser Torsten Boesler ist schon länger psychisch erkrankt und erzählt, wie es ihm in Zeiten des Coronavirus geht:

Ich bin 43 Jahre alt und leide seit gut 20 Jahren an einer Angst- und Panikstörung. Ich gehöre also nicht zu den systemkritischen Leuten, da ich Erwerbsunfähigkeitsrente und ergänzend Grundsicherung beziehe.

Die Angst wird von Tag zu Tag größer, hinzu kommen auch existenzielle Ängste. Die Grundsicherung läuft im März ab, trotz Antrag stelle ich mir die Frage: Wird sie bewilligt? Kann ich die Miete zahlen?

Wie soll ich das Essen bezahlen, wenn das günstige immer gleich weggekauft ist? Wann kann ich meine Freunde Wiedersehen? Habe ich mich vielleicht letzte Woche angesteckt? Kann ich vielleicht irgendwie helfen?





Viele sind in diesen Tagen allein und machen sich Sorgen. Hier ruht sich ein Mann auf seinem Balkon aus. Foto: dpa

Leser Norbert Michaelis nutzt die gewonnene Zeit für eine Solo-Fahrradtour durch ein verändertes Berlin, das ihn an Brandenburg erinnert.

Einziger Trost in diesen Tagen: Wenn man nach Brandenburg fährt, ändert sich für einen Ausflügler nichts, da war schon immer alles zu.

Ich nutze meine aufgezeichneten ADFC-Touren der Vorjahre und fahre sie nach. Alleine. Ich will mich ja nicht schuldig an der Ausrottung der Menschheit machen. Wir leben in einer Zeit, da werden Stubenhocker zu Stars.

Die Angst steckt mir bei den ganzen Horrormeldungen in den Knochen, ich bewege mich weniger, ich esse mehr. Ich habe zugenommen. Nie war ein Spaziergang oder eine Spazierfahrt wertvoller wie heute.





Ein Radfahrer fährt im Gegenlicht der Sonne, hier am Kiessee in Göttingen. dpa

Eiskalt und einsam

Bei der windigen Kühle hätte ich unter normalen Umständen niemals eine Radtour gemacht. Es ist eiskalt und einsam. Am Spreeufer erste Menschen in Sichtweite – näher lasse ich sie selbstverständlich nicht an mich ran. Es sind mehr Jogger als normal Gehende unterwegs.

Die Natur kennt keine Krise, sie blüht auf. Obwohl ich mich wirklich dick eingemurmelt habe, hält sich der Fahrspaß in Grenzen.

Der Tiergarten präsentiert sich touristenfrei, starker Gegenwind auf dem Potsdamer Platz. Da wo sonst gedrängelt wird, herrscht heute gähnende Leere. Der freche Gegenwind holt tief Luft, schafft es aber nicht, mich vom Fahrrad zu pusten.

Berliner Meckerei

Ein Drängelgitter später erreiche ich den Landwehrkanal in Kreuzberg. „Da war imma wat los, jetzt is et och zu.“ Im Meckern erreichen Berliner selbst in der Krise Spitzenwerte. Der Gegenwind legt an Gemeinheit und Dreistigkeit zu.

Da so gut wie überhaupt keine Autos unterwegs sind, ist es, dem Virus sei Dank, noch nie so ungefährlich gewesen, rote Ampeln zu überfahren. Ich fahre über die Oberbaumbrücke in den Osten. Hier bietet sich ein ähnliches Bild.

So langsam spüre ich meine großen Zehen kaum noch, die Kälte frisst sich fies durchs Schuhwerk. Nach gut 20 Kilometern erreiche ich den Landschaftspark Herzberge, wo ich auf einer sonnigen Parkbank mein Reporterbesteck auspacke: Kladde, Kugelschreiber, Thermoskanne mit heißem Thymiantee.

Dicke Luft

Ich mampfe eine Banane, genieße die friedliche Stimmung und schaue auf Familien, bei der sich das mit der friedlichen Stimmung schon lange erledigt hat. Ziemlich dicke Luft.

Die schönste Etappe der Tour durch Hohenschönhausen folgt.

Danach geht’s schleichwegstark durch das riesige Areal vom Sportforum. Die haben hier sogar eine Trainingsstrecke Radsport.

"Icke spür so ein Kratzen im Hals"

Höhepunkte ist dann der dreifache Seawatch in kurzer Abfolge. Den Anfang macht der Orankesee. Viele Fußgänger zwingen zur konzentrierten Uferfahrt entlang des Obersees, den ich noch schöner finde. Weiter in den Wald hinein. Im Wald da sind die Bürger.

Ich schaue dem Volk aufs Maul. „Icke spür so ein Kratzen im Hals. Hab gleich einen Corona-Test gemacht. Leider negativ. Nu muss ick morgen wieder arbeiten gehen.“ Das sind Schicksale.

Ich pausiere und picknicke am letzten See, dem Malchower See. Entlang des Märchenwegs durch Malchow. Der Weg ist steinig. Da nutzt die ganze Schönheit nix. Nun biege ich auf den bewährten Pankeradweg. Ganz schön was los hier.

Insbesondere in den Grünanlagen und Parks ist eine gewisse Menschenansammlung auffällig. Wenig später werde ich Zeuge, wie die Polizei die Kinder im Bürgerpark in Angst und Schrecken versetzt.

„Hier spricht die Polizei. Ich fordere Sie auf, verlassen Sie umgehend den Spielplatz.“ Plötzlich überall weinende Kinder, die die Nahdistanz der Mütter und Trost suchen. Ich lasse es vom Wedding nach Charlottenburg gemütlich angehen und falle zu Hause ins Bett.