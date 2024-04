Viele Verbote trotz Cannabis-Legalisierung Was Kiffer jetzt wirklich dürfen – und was nicht

Egal, wie man inhaltlich dazu steht: Das nun in Kraft getretene Cannabis-Gesetz der Ampelregierung markiert einen Meilenstein der deutschen Drogenpolitik. Bisher waren Anbau, Besitz und Handel von Cannabis strafbar – doch die strikten Vorgaben sind Vergangenheit.

Ist der Hanf nun frei, so wie es Aktivisten seit Jahrzehnten fordern? So einfach ist die Lage wiederum nicht. Der Handel mit Cannabis bleibt bis auf Weiteres verboten und damit wird es die aus anderen Ländern bekannten „Coffeeshops“ in Deutschland – zumindest vorerst – nicht geben. Allerdings sind Anbau und Besitz unter bestimmten Auflagen jetzt erlaubt. Die wichtigsten Fakten zuerst:

von drei Cannabispflanzen pro Erwachsenen erlaubt. Jeder Erwachsene darf maximal 25 Gramm Cannabis mit sich führen, im privaten Bereich sind 50 Gramm erlaubt. Ab 1. Juli dürfen sogenannte Anbauvereinigungen Cannabis an ihre erwachsenen Mitglieder abgeben – höchstens 25 Gramm täglich und 50 Gramm monatlich.

So viel als grober Überblick, bevor es nun in die Details geht. Denn das deutsche Cannabisgesetz ist weltweit einzigartig und sieht Regeln vor, die manche als lebensfremd kritisieren – ganz so, wie man es dem Klischee nach erwarten konnte, wenn ausgerechnet die „Bürokratie-Nation“ Deutschland Cannabis legalisiert. Im Folgenden erklären wir unter anderem, welche Besonderheiten für 18- bis 21-Jährige gelten, was in der Disco und im Auto erlaubt beziehungsweise verboten ist, wie sich die Cannabispreise entwickeln könnten und welche kuriosen Folgen das neue Gesetz hat.