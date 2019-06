Elsässische Schweiz

Zwei Orte, an denen der Schnauzbart überlebt hat. Erstens Berlin, dort ironisch. Zweitens die elsässische Schweiz, dort vollkommen unironisch. Man trifft in dieser Gegend noch Kerle, man darf sie getrost echte Kerle nennen, kleine, große, plauzetragende und spindeldürre. Ihnen gemein: In ihren zerknautschten Gesichtern, knapp unterhalb der großporigen Nasen, thronen stolz die dicksten Balken. Was ist das für ein Landstrich?

Gut zwei Stunden sind es von der echten Schweiz bis in ihr elsässisches Äquivalent. Man folgt am besten dem Rhein flussabwärts, also in nördlicher Richtung, bis links Straßburg auftaucht, da biegt man ab. Drei Täler, Mossig, Hasel, Sommerau, da ist sie, la Suisse d’Alsace.

Cremant, Riesling und Kirschschnaps

Schaute man von oben auf die Gegend, zwei Farben fielen einem wohl ins Auge: hell- und dunkelgrün. Hellgrün leuchten die Weinreben und die Obsthaine rund um Westhoffen, der elsässischen Hauptstadt der Kirschen. Mitte Juni lädt das Dorf zum Kirschenfest, 45 Sorten hat der Verein der Kirschfreunde rund um den Ortskern gepflanzt. Beim Fest werden sie verarbeitet, zu Kuchen, Schnaps, Likör.

Den besten, so heißt es, macht Willi Hagmeyer in Balbronn. Laut Website distillerie-hagmeyer.com ein Mann mit einem stattlichen Schnauzbart, laut Aushang an seiner Tür heute nicht in seiner Destillerie. Man könne seinen Schnaps auf dem Weingut Cave du Roi Dagobert probieren, steht da noch.

Auf dem Weingut sprechen die Mundschenks Elsässisch. Nur wenn ihnen ein Wort fehlt, wechseln sie ins Französische. Cremant und Riesling, Pinot Gris und Himbeerlikör schenken sie aus. Und der Kirschschnaps vom Hagmeyer Willi? Schmeckt erstaunlich mild.

Im Oberhaslach wird der Wald immer dichter

Eine Stunde von Westhoffen entfernt liegt Oberhaslach. Hier wechselt die elsässische Schweiz ihre Farbe. Sanft heben sich die Gipfel der Vogesen aus der Landschaft, bemantelt mit dem dunklen Grün von Fichten, Tannen und Buchen. Im Tal schließt um zwölf die Boulangerie, ein paar Pains au Chocolat verkaufen sie noch. Stärkung für den Aufstieg zum Wahrzeichen der elsässischen Schweiz: der Burg Niedeck.

Die Wanderung hinauf beginnt man am besten an der Auberge (auberge-nideck.alsace) – wenn man es schafft. Zuerst muss man nämlich an dieser Auberge vorbei und damit auch an einem Plakat. „Agneau et Boeuf à la broche“ steht da, und während das Gehirn noch verzweifelt zu übersetzen versucht, ist die Nase schon weiter. Hinter dem Gasthaus lodert ein Feuer, ein Mann in weißer Schürze schwingt ein langes Messer. Über der Glut drehen sich auf einem Spieß handballgroße Lamm- und Rinderkeulen.

Der Duft weht noch ein bisschen hinauf, in den Wald, weicht dann aber schnell einem anderen, gesünderen: Brennnessel! Immer dichter wird der Wald, Moose klettern an Baumstämmen empor, Farne wiegen sich im Wind. Ein Rauschen in der Ferne wird stärker und stärker, bis hinter einer Weggabelung der Blick frei wird auf einen Wasserfall. 20 Meter rauscht die Hasel über jenen Fels hinab, den die Elsässer Bärenberg nennen. Oben drauf steht die Burg, eine Ruine.

Ein Dichter machte die Burg berühmt

Einst, so geht die Sage, sollen hier Riesen gehaust haben. Die Tochter des alten Riesen soll bei einem Ausflug hinab nach Oberhaslach Bauern auf einem Feld gesehen haben, diese für Spielzeug gehalten und sie mit auf die Burg geschleppt haben. Dort wies ihr Vater sie zurecht, das Spielzeug zurückzubringen, man sei auf die Bauern angewiesen. Inspiriert von der Sage schrieb Adelbert von Chamisso der Burg sogar ein Gedicht – und machte sie berühmt:

„Burg Niedeck ist im Elsaß der Sage wohl bekannt, / Die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand; / Sie selbst ist nun verfallen, die Stätte wüst und leer, / Du fragest nach den Riesen, du findest sie nicht mehr.“

Beim Abstieg weicht der Geruch der Brennnesseln bald wieder dem der Lammkeulen vor der Auberge. Gerade schneidet der Grillmeister drei Stücke Fleisch runter, legt sie auf einen Teller und blickt auf. Unter seiner Nase thront: ein Schnauzbart.