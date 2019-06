Luxemburgische Schweiz

Eigentlich wollte Richard von Weizsäcker das luxemburgische Grenzstädtchen Echternach besuchen, weil die Hauptstadt der Kleinen Luxemburger Schweiz auch die älteste Stadt des Landes ist. Doch jetzt, im Spätsommer 1988, war er nun mal hier, da konnte der Bundespräsident auch „seinen Männern“, wie er die Grenzpolizisten nannte, bei der Arbeit zuschauen. „Wir gingen auf das deutsche Zollhaus zu, und von Weizsäcker war leicht aufgeregt“, erinnert sich Alain Muller, pensionierter Lehrer und damaliger Stadtführer des deutschen Staatsoberhaupts. „Denn die Beamten auf der luxemburgischen Seite der Grenzbrücke hatten im Zollhaus Mittagsschlaf gehalten. Er fürchtete, seine Männer würden das gleiche tun.“ Taten sie nicht, sie saßen überhaupt nicht im Zollhaus. „Sondern auf dem Brückengeländer, mit kurzen Hosen und offenem Hemd in der Sonne“, sagt Muller. Überrascht rief einer der Beamten aus: „Scheiße, da kommt Weizsäcker!“

Wanderer wähnen sich am Schwarzen Meer

Würde heute, mehr als 30 Jahre später, der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Echternach kommen, wäre das Zollhaus wieder leer. In der Zeit des freien Personenverkehrs innerhalb der Europäischen Union braucht man keine Grenzer. Dafür dürfte man Steinmeier vermutlich Wanderschuhe und Wanderstöcke in die Hand drücken. Das Müllerthal – die Einheimischen nennen die Region nur ungern „Kleine Luxemburger Schweiz“ – ist für den Tourismus bekannt. Wanderer, die im Luxemburger Osten durch die Wälder streifen, durch Sandsteinschluchten hindurch und auf grüne Hügel hinauf, könnten auf die Idee kommen, ganz woanders zu sein. Nicht in der Schweiz, sondern am Schwarzen Meer. Im Müllerthal tragen die Felsformationen russische Namen. Der Malakoff zum Beispiel, eine schmale, einsame Steinsäule mitten im Wald – benannt nach einer Befestigungsanlage aus dem Krimkrieg. Oder der Perekop, eine überhängende Felswand, die an die Landenge zwischen Krim und Ukraine erinnert.

„Als Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Touristen in diese Gegend kamen, dienten diese Namen der Orientierung“, erklärt Jutta Kanstein, während sie zwischen zwei Felsen eine Leiter hinaufsteigt. Seit sieben Jahren arbeitet die Deutsche, von oben bis unten in leuchtendes Rosa gekleidet, als Guide in der Kleinen Luxemburger Schweiz. Die Bezeichnungen der Felsen, sagt Kanstein, gehen auf die lange touristische Tradition dieser Gegend zurück, auch ihr Spitzname. Die luxemburgische hat nicht mal annähernd etwas mit der echten Schweiz gemeinsam, der höchste Gipfel hier ist nur knapp 400 Meter hoch. „Für die Niederländer, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Erste durch diese Gegend wanderten, muss das jedoch beeindruckend genug gewesen sein“, sagt Jutta Kanstein, und sie an die Alpen aus den Erzählungen anderer erinnert haben.

Die kleinen Bäche können tückisch sein

Während man über Sandsteintreppen durch die Wolfsschlucht steigt, versteht man, wie der Eindruck einer „kleinen Schweiz“ entstehen konnte. Diese immer etwas feuchte Gegend hat ein gewisses Hochlandflair, ein Hinterhalt könnte in jeder Höhle, hinter jedem Felsvorsprung lauern. Zwar stammen die kleinen Bäche nicht von einem Gletscher, können aber genauso tückisch sein. Erst vergangenes Jahr füllten heftige Regenfälle die Flüsse der Gegend so stark auf, dass Dutzende Brücken und Straßen in der Kleinen Luxemburger Schweiz zerstört wurden. So kommt es, dass die Felsen aussehen, als hätten gelernte Maurer jahrelang daran herumgebaut, -gehämmert und -gebohrt. Der Sandstein ist wie ein Kunstwerk, ständig vom Wasser verändert und geformt.

Wieder aus den Wäldern hinaus und den Schluchten entflohen, wartet das Städtchen Echternach auf einen, am Ufer des kleinen Grenzflusses Sauer, über den man heute ohne größere Probleme einen Stein bis auf die deutsche Seite werfen kann.