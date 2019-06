Mongolische Schweiz

Bloß. Nicht. Pinkeln. Müssen! Kann man sich zigfach einreden, funktioniert in etwa so gut wie der Versuch, auf keinen Fall an einen rosa Elefanten zu denken. Genau das Gegenteil tritt ein. Die Nacht wird eine Übung in Selbstbeherrschung, denn die Jurte zu verlassen ist keine Option. Zu kalt draußen. Minus 30 Grad etwa, die rund 100 Meter zur Toilette scheinen von hier so weit entfernt wie eine Strandbar auf Ibiza.

Die Felsen in der mongolischen Schweiz sind nicht so schroff wie im Original, eher geschwungene Hügel als gezackte Gletscher. Wegen des trockenen Klimas schneit es nur selten, dadurch faltet sich die karge Steppe auch im Winter in Brauntönen in die Landschaft.

Am Abend, wenn die Sonne ihre letzte Kraft verliert, färbt sich das Braun zu Bronze und Gold. Bei einer Wanderung auf eine der umliegenden Anhöhen wird einem erstens ein bisschen warm, und zweitens hat man den besten Blick über die kahlen Felder, die kalten Felsen und die weiß leuchtenden Jurten, in denen wie kleine gelbe Punkte nach und nach Feuer angezündet werden für die Nacht.

Noch mehr Schweizen Deutschland Fränkische Schweiz , Märkische Schweiz, Ruppiner Schweiz, Hessische Schweiz, Nassauische Schweiz, Rühler Schweiz, Velpker Schweiz, Holsteinische Schweiz, Meppener Schweiz, Oldenburger Schweiz, Rheinhessische Schweiz, Kroppacher Schweiz, Saarländische Schweiz, Sächsische Schweiz, Vogtländische Schweiz, Dithmarscher Schweiz, Suhler Schweiz Europa Niederländische Schweiz, Normanische Schweiz, Kleine Schweiz von Ischia, Masurische Schweiz, Spanische Schweiz, Dänische Schweiz, Kurländische Schweiz, Kroatische Schweiz

Der Kehlgesang ist eine mongolische Tradition

Als Tourist kann man sich für ein paar Tage dort einnisten. Vielleicht hat man sogar abends das Glück, beim Essen in einem beheizten Extraraum ein paar Lieder des traditionellen Kehlgesangs zu hören, der Naturgeräusche imitiert. Das klingt für europäische Ohren ziemlich spektakulär und laut. Die Nomaden üben diese Spielart des Obertongesangs schon als Kinder, während sie durch die Weiten der mongolischen Steppe reiten. Da hört sie auch niemand, wenn der Kehlgesang anfangs schief klingt.

Ein großer Teil der rund drei Millionen Mongolen lebt als Nomaden. Schon wenige Autominuten aus der Hauptstadt Ulan Bator heraus in Richtung Nordosten, wenn die Smogdecke noch nicht ganz hinter einem liegt, sieht man kaum Häuser, dafür Zelte. In denen lebt etwa ein Drittel der Mongolen. Mit ihren Zelten ziehen sie durchs Land, auf der Suche nach Weiden für die Tiere. Das ganze Jahr über.

Beim Schritt vor die Tür high werden

Bis ins Dorf Terelj, in dem das Jurtencamp steht (tsolmontravel.com), sind es knapp zwei Stunden Fahrzeit. Satt und gut unterhalten flüchtet man sich zu später Stunde ohne Umwege vom Speiseraum in die eigene Jurte und wickelt sich in einen Stapel Decken. Es war natürlich zu erwarten, dass eine Winterübernachtung im Nomadenzelt ungemütlich werden könnte. Doch zur eigenen Überraschung ist das Bett ziemlich bequem, schon allein, weil es warm ist. Das liegt auch am Kohleofen in der Raummitte. Ein älterer Mongole kommt nachts alle drei Stunden schwer schnaufend reingestiefelt, um nachzulegen.

Irgendwann, zum Glück erst am frühen Morgen, kommt der Punkt, da muss man die Jurte endgültig verlassen. Schicht für Schicht überziehen und beim ersten Schritt vor die Tür praktisch high werden vom eisig kalten Sauerstoff in der Atemluft. Der Kohleofen macht zwar gemütlich warm, aber den Raum auch ziemlich stickig. Der Kontrast zwischen muffigem Zelt und frischer Luft verstärkt das Gefühl, das sich beim Einatmen einstellt – eines von großer Ruhe und Weite.