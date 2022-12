„Vor jedem Nachtdienst habe ich Angst“ Fünf Kinderärzte berichten von vollen Kliniken und Kollegen am Limit

Volle Wartezimmer, entnervte Eltern und immenser Druck auf Ärzte und Pflegekräfte. Bundesweit werden Kinder in vielen Kliniken in provisorischen Betten betreut, weil die regulären Krankenzimmer voll sind. Familien warten zehn, elf, zwölf Stunden auf eine Diagnose, während neue Fälle in die Notaufnahmen kommen – und die Erkältungssaison hat erst begonnen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden