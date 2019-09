Sie haben behauptet, Sie hatten nie Talent für einen anderen Beruf. Welche Jobs haben Sie ausprobiert?

Ich war Möbelpacker, da habe ich das Rauchen gelernt, die rauchen ja alle Kette. Am Praterstern habe ich ein Jahr lang bei McDonald’s gearbeitet. Da habe ich einen philippinischen Philosophieprofessor getroffen, der bei uns Burger brät.

Das ist doch ausgedacht.

Nein, nein! Ein hoch intelligenter Mann, der durfte seinen Beruf in Wien nicht ausüben. Aber fürs Burgerumdrehen hat’s gereicht. Er konnte gebrochen Englisch, wir haben über das Leben gesprochen, er strahlte so etwas Kluges aus.

Hatten Sie damals Zukunftsangst?

Ständig. Unerträglich war das. Umso dankbarer bin ich dafür, dass das weit zurück liegt.

Wie haben Sie sich die Zukunft vorgestellt?

Ich habe gedacht, schade, dass an mir ein großartiger Musiker verloren geht.

Nicht gerade bescheiden. Woher kommt dieses Selbstbewusstsein?

Man kann das, was ich mache, doch nicht tun, wenn man kein Bewertungssystem seiner eigenen Arbeit hat. Ich wusste, was ein gutes oder schlechtes Lied ist, das ist ein Instinkt, gespeist durch jahrelange Beschäftigung. Wie durch einen Schleier habe ich gehört, was ich machen könnte. Mein Durchbruch war meine Beschäftigung mit dem Nino aus Wien …

… einem österreichischen Musiker.

Bis dahin hatte ich auf Englisch getextet. Und über Nino habe ich gemerkt, mein Gott, wir können nur in unserer Muttersprache etwas erzählen, was uns bewegt. Meine Gemütslage war damals auf Nirvana eingestellt, so stellte ich mir mein Verlierertum vor. Was so klang, wie kaputt ich mich gefühlt habe, das hat mir gefallen.

Das Suhlen im eigenen Schicksal.

Na, warum denn nicht? Wir reden von einem 18-Jährigen, natürlich tut er das. Manche machen das noch mit 60.

Sie sind nun erwachsener geworden. Wie schauen Sie auf sich vor zehn Jahren?

Cleverer Typ. Läuft der durch Wien und lacht sich kaputt, weil er weiß, ich hab da was. Ich habe die ersten Studioaufnahmen über Kopfhörer gehört und gedacht, ihr alle werdet das bald hören, ihr habt keine Ahnung, was da auf euch zukommt.

Auch wegen solcher Einschätzungen hat die Schriftstellerin Stefanie Sargnagel über Sie geschrieben: „Es ist diese Art von pathologischer Egomanie, die Großes hervorbringt.“

Das finde ich einen Satz, der hinterherhinkt. Für mich ist das, was ich mache, normal.

Auch die „Fickbewegungen“ auf der Bühne, die Sargnagel Ihnen attestierte?

Was man auf der Bühne macht, kann man nicht kontrollieren. Und solange man niemanden umbringt, ist doch alles im Rahmen.

Ein Teil der Musikbranche nennt Sie deshalb eine „Machoband“.

Das fand ich schon interessant, wie unser Auftreten prüde Teile der Kulturbranche offengelegt hat. Über uns wurde so übersteigert berichtet: als diese wilde, feiernde, fickende Arschlochband. Wanda ist, was Menschen zusammenführt, und das kann man nicht aufhalten.

Sie sitzen uns im Unterhemd gegenüber!

Ja, weil es heiß ist.

Das haben Sie öfter an. Sie wissen schon, dass man so ein Kleidungsstück auch „Wifebeater“ nennt.

Aus was für einer prüden Denkweise kommt das? Da wäre der nächste Schritt, Miniröcke zu sexualisieren. Das ist Schubladisierung von Mode. Das finde ich persönlich gefährlich.