Ihr Lieblingsschriftsteller Ernest Hemingway war hingegen ein politischer Autor.

Ein Visionär! Er hat immer gesagt: Der Spanische Bürgerkrieg ist nur der Testlauf für einen Zweiten Weltkrieg.

Trotzdem wäre diese Art der politischen Aneignung nichts für Sie?

Am Ende seines Lebens hat Hemingway auch gesagt: Ihm tun alle kommenden Künstlergenerationen leid, weil es nie wieder so leicht sein wird, sich politisch zu bekennen. Es gab immer ein klares Feindbild: die Faschisten.

Der Rechtsruck ist zurzeit ein großes Thema.

Für mich sind Menschen, die rechts wählen, keine Faschisten. Ich weigere mich, das anzuerkennen. Das nenne ich eine Verniedlichung des tatsächlichen Faschismus.

Haben Sie keine Angst, dass gewisse Flügel sich dorthin entwickeln könnten?

Angst ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Davon nehme ich Abstand, ich bin voller Hoffnung.

Was Sie mit Ihrem Helden Hemingway teilen, ist allerdings die Liebe zum Alkohol.

Wir Musiker kommen aus dieser gewissen künstlerisch angehauchten Selbstvernichtungsszene in Wien, voller Exzentriker, junge Maler, Schriftsteller, wir sind einfach mit diesen Menschen unterwegs gewesen, und die haben nun mal exzessiv gelebt, um sich selbst zu erleben.

Sie nicht?

Habe schon mitgemacht. Alles zum Zweck der Recherche. Ich bin ein professioneller Alkoholiker.

Was heißt das?

Immer die doppelte Menge Wasser als Alkohol trinken. Keinen Schnaps. Vor allem sollte man nicht der Lüge glauben, er sei gut zur Verdauung. Wer sich das einredet, muss sofort ins Krankenhaus. Ich trinke nur noch Wein. Guten Wein.

Ihre Lieblingssorte?

Principessa Gavi di Gavi. Der ist so leicht fruchtig. Da krieg ich gleich Lust!

Hat Ihnen Alkohol mehr gegeben als er Ihnen jemals nehmen kann?

Der Alkohol ist so etwas Normales, ich mache mir nicht mal Gedanken über meinen Konsum. Was er mir bringt? Er ist ein uraltes Gift, eine uralte schamanistische Kraft und aktiviert Teile in meinem Gehirn, an die man sonst nicht rankommt.

Wie ein Katalysator?

Eine geistige Nahrungsquelle. Wenn mir ein Lied kommt und ich habe mal nichts getrunken, dann schreibe ich es natürlich trotzdem.

Sie haben auch schon versucht, unter Einfluss von LSD zu schreiben.

Das war eine Katastrophe. Ich war damals noch auf der Universität und habe Sprachkunst auf der Angewandten in Wien studiert. Da hielt jemand von der Wiener Gruppe, so ein alter Dichter, einen Vortrag darüber, wie er in den 70er Jahren auf LSD ein Klavierkonzert gegeben hat. Er war dermaßen im Drogenrausch, dass er durch den Raum gegangen ist, mit dem Finger auf den Köpfen der Menschen gespielt hat, und die Wände haben sich dazu bewegt. So etwas wollte ich versuchen und habe ein heftiges, südamerikanisches Halluzinogen konsumiert. Ich habe so einen derartigen Scheiß zusammengeschrieben, das kann man sich nicht vorstellen. Belanglose Worte, vollkommen bezuglos.

Zur selben Zeit begannen Sie mit Wanda zu spielen.

In Wien haben jahrzehntelang keine Medien über heimische Musik berichtet, keine Radios haben österreichische Musik gespielt. Dadurch war es schwer, sich einen Namen zu machen. Der Segen daran war ohne Zweifel, dass man mehr zu den Leuten musste, man musste mehr spielen, getrieben sein. Wir waren alle aus einer Musikergeneration, die sich in Ermangelung der Erfolgsmöglichkeiten auf ihren Ausdruck konzentrierte.

Das können Bands heute nicht mehr?

Jetzt laufen in Wien lauter kleine Wandas herum und glauben: Morgen sind wir berühmt. Die verschleißen die besten Jahre ihres Lebens und sind mit 30 kokainabhängige Arbeitslose. Sie haben alle keine Songs, es gibt niemanden, der sich mit seinem Handwerk auseinandersetzt. Da werden einige auf die Schnauze fallen. Wir haben nicht vom Erfolg geträumt, sondern von der Kunst.