Im Tal verfällt das Wildbad Kreuth. Im Wildbad, einem klassizistischen Gebäudekomplex, hielt die CSU bis 2016 ihre Klausuren ab. Mehr als 40 Jahre lang. Eigentlich sollte das Areal nun wieder zum Kurbad werden, das im 19. Jahrhundert schon Zar Nikolaus I. anzog. Doch es steht leer. Verkaufen will Herzogin Helene den Familienbesitz nicht, ihre Pläne kennt niemand in der Gemeinde.

Auf der Königsalm hört Andreas Mehringer von solchen Problemen wenig. Mittags muss er zusehen, dass die Gäste ihre Schnittlauch-, Griebenschmalz- und Käsebrote bekommen. Ihren Apfel-Streusel-Kuchen. Kehren 200 Besucher am Tag ein, schiebt die Sennerin neun, zehn Bleche in den Holzofen.

Früher kümmerten sich Familien um eine Alm. Inzwischen bewerben sich Menschen aus unterschiedlichen Berufen um eine Hirtenstelle. Manche wollen in den Bergen eine Auszeit nehmen, das Leben vereinfachen, eine Weile ohne WhatsApp und Netflix sein, zwei Wochen, einen Monat auf der Alm entspannen, wie beim Yoga-Retreat auf Bali. Eine Wunschvorstellung, die sich selten erfüllt. Ist doch kein Ort zum Insichruhen, findet Mehringer, sondern „horte Arbeit“.

Der Senner repariert Zäune, reißt Disteln aus, schwendet die gut 100 Hektar große Almfläche. Das bedeutet: den Aufwuchs der jungen Bäume regelmäßig wegschneiden, damit die Alm bleibt, wie sie ist. Mehringer hütet die Rinder, treibt sie auf eine andere Koppel, erkennt Fanny, Cora oder Laura an den Markierungen, ihren verschiedenen Färbungen, Glocken, Hörnern, daran, in welchen Gruppen die Kühe beisammenstehen.

Der Almabtrieb geht auf uralte Zeiten zurück

Renkt sich ein Tier die Schulter aus, wird es zum Metzger ins Dorf gebracht. Wölfe sind zurück – und mit ihnen die Angst um das Vieh. Der Klimawandel bringt heiße Monate, Unwetter, trockene Wiesen. Je wärmer es ist, desto mehr Parasiten gibt es. Kühe auf anderen Almen erblindeten im vergangenen Jahr, weil sich schädliche Erreger über Fliegen und Mücken übertrugen. Mancherorts wuchs nicht mehr genügend Futter nach. Wasserquellen versiegten. Deswegen wurde der Almabtrieb vorgezogen und fand einige Wochen früher im Herbst statt.

Lautes Gebimmel kündigt die Herde im Tal an, wenn sie im September zurückkommt. Das Ritual geht auf uralte Zeiten zurück. Die Glocken um den Hals der Tiere sollen sie auf dem Weg von der Alm ins Dorf vor Dämonen schützen und sicher auf den Hof geleiten. War der Sommer unfallfrei, werden die Rinder außerdem mit Eibenzweigen, Silberdisteln und anderen Gewächsen geschmückt. Vor zwei Jahren stürzte eine Kuh ab und musste getötet werden. Die Tiere liefen ohne Bänder und Kränze auf ihre Gehöfte zurück.

Wie viele Sommer Andreas Mehringer hier oben noch verbringen wird? Weiß er nicht. Möchte er Kinder haben, wird es schwierig. Dann gehen die Jungen meist zurück ins Dorf und die Großeltern hoch auf die Alm. So will es die Tradition.

„Alles zu seiner Zeit.“ Den Satz sagt der Senner oft. Auch über sein Jahr, das sich in zwei Hälften teilt. Im Frühjahr kann er es kaum erwarten, hinauf in die Berge zu gehen. Wie die Kühe, die den Weg noch im Gedächtnis haben. „Ich merke schon, dass ich unten mehr Sachen im Kopf hab“, sagt Mehringer. An den letzten Tagen auf der Alm sehnt er das Ende der Anstrengungen herbei.

Es wird dann Zeit für die kalten Monate, in denen er als Jäger über das Wild der Herzogin wacht, für das Zuhause zu zweit – und seine geliebte Fußbodenheizung.