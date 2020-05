Finn Hänsel würde nie so weit gehen, zu sagen, dass er froh über diese Krise sei. Dass er sich für die Gründung und den Start seiner Firma „Vaay“ am deutschen Markt keine bessere Zeit hätte aussuchen können, nur wenige Wochen vor dem Lockdown. Aber es ist so: Die Umsätze aus dem Online-Shop haben alle Erwartungen übertroffen. „Die Leute sitzen zu Hause und beschäftigen sich mit sich selbst.“ Sie wollen sich etwas Gutes tun. Viele mit CBD-Öl, einem Produkt aus der Hanfpflanze, das im Ruf steht, entzündungshemmend und entspannend zu wirken. Am Tag nach dem Lockdown schossen die Umsätze für die Melatonin-Tropfen, die Einschlafhilfe, hoch. „Vaay“ hat bereits Lieferschwierigkeiten.

An einem kühlen Werktagvormittag kann man Finn Hänsel, den Gründer der Firma, die gerade in Berlin überall für ihr Mundspray und Öl plakatiert, in den gespenstisch leeren Straßen rund um den Berliner Gendarmenmarkt zu einem Spaziergang treffen, der tief in die Vergangenheit und die vermutlich große Zukunft des Hanfs führt.

Ein langer Essay im „New Yorker“ beschrieb schon 2018, wie jede Ära ihre eigenen Leiden und deshalb auch ihre eigenen Abhilfen entwickle. CBD sei die ideale Lösung für unser aller Nervosität und Unruhe. Im 20. Jahrhundert ginge es um Beschleunigung, um Leistungssteigerung. Im 21. Jahrhundert geht es um Entschleunigung und Runterkommen. Ersteres brachte Drogen hervor, deren Merkmal das vergängliche Kurzzeithoch war: Kokain, Speed, Koffein muss man dazuzählen, und im weitesten Sinne sogar Zucker. Work hard, party hard. Jetzt heißt es Wellness statt Workaholic, Klarheit statt Rausch. Wie aber gelangt man vom Zeitalter des Mehr in das des Weniger?

Beruhigung statt Beschleunigung

Die Versuche sind vielfältig: Yoga, Meditation, Down-Sizing, Work-Life-Balance, Elternzeit und Sabbaticals. Globalisierung zurückdrehen, regional einkaufen. Wer kann, drückt mit regelmäßigen Auszeiten den Reset-Knopf. Statt die Gier Gordon Gekkos zu imitieren, werfen die Leute mit Anleitung von Marie Kondo ihre Besitztümer weg. Sie suchen Trost und Beruhigung in der Natur, sie gehen wandern und umarmen Bäume. Hänsel hat sich mit „Vaay“ auf die CBD-Wellness-Produkte aus der Hanfpflanze spezialisiert, die kein THC enthalten und deshalb auch keinen Rausch auslösen. Aber lässt sich gegen das Leiden an der Welt, wie sie gerade ist, einfach ein Mittel einnehmen? Und wenn ja, sollten wir das tun?

Der Glaube des Start-up-Unternehmers Finn Hänsel an die Lösung aus der Hanfpflanze hat sich in einem vierstöckigen, rot gestrichenen Altbau manifestiert, gegenüber der Irischen Botschaft in der Jägerstraße. Es wird die neue Firmenzentrale, beziehbar, sobald Corona es erlaubt, Mietvertrag für zehn Jahre. Die Handwerker arbeiten an den Fußbodenbelägen, die Tür steht offen, es wird gehämmert in den noch leeren Räumen. „Warum wird man denn Unternehmer?“, fragt Hänsel. „Weil man Dinge sieht, die andere nicht sehen!“ Der begeisterungsfähige 38-Jährige, soeben auf einer E-Vespa herangesurrt, kann jederzeit einen guten Pitch aus dem Ärmel seiner cognacfarbenen Lederjacke schütteln.

Finn Hänsel, 38, hat schon viele Start-ups gegründet. Mit "Vaay" fühlt er "zum ersten Mal so etwas wie eine Berufung." Foto: Thilo Rückeis

Hier muss man sich nun Büros für die drei Firmen vorstellen: „Sanity Group“, die Dachfirma, die sich mit medizinischen Produkten aus der Hanfpflanze befasst. Das Vertriebsunternehmen, das noch „Vayamed“ heißt. Und eben „Vaay“, das die Lifestyle-Produkte anbietet und sich dem Bereich Wellness zuordnet. Die Produktentwicklerin ist eine diplomierte Biologin. Im Nachbarhaus, verbunden durch einen Durchbruch, entsteht der Shop, von dem man nicht erwarten solle, dass er eine verpeilte Dreadlock-Ästhetik bediene. Der werde chic, clean, spreche andere Leute an als in der Cannabis-Szene üblich. „Der Hanf ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, sagt Hänsel zufrieden. Er selbst hat ihn dorthin gebracht.

Ist das die nächste Goji-Beere?

CBD, ein Cannabidiol gewonnen aus der Hanfplanze, wird in Internetforen vielstimmig besungen: CBD-Produkte hülfen gegen Migräne, Menstruationsbeschwerden, Schlaflosigkeit und Muskelschmerzen. In Frauenzeitschriften liest man, die Produkte lösten Verkrampfungen und beendeten innere Unruhe. Kollegen empfehlen einander frenetisch Öl, das man unter die Zunge tropft, Kapseln, Hautcremes, Badezusätze und Verdampfer, über die man es einatmen kann.

„Ist das jetzt die nächste Goji-Beere?“, fragten Hänsels Freunde skeptisch. Eines dieser saisonalen Allheilmittel? Für die Goji-Beere gebe es jedenfalls keine klinischen Studien, die ihre Wirkung beweisen, sagt Hänsel. Für Wirkstoffe aus der Hanfpflanze schon. In der Medizin werde sie zur Behandlung von Epilepsie eingesetzt. An der Charité läuft eine Studie zu Psychosen.

„CBD ist eine wirklich potente Substanz“, bestätigt Kirsten Müller-Vahl, die an der Medizinischen Hochschule Hannover gerade die erste große Studie mit einem Cannabisextrakt zur Behandlung des Tourette-Syndroms durchführt. Aber man dürfe die medizinische Anwendung von CBD nicht mit der von Wellness-Produkten verwechseln. Studien im medizinischen Bereich werden fast ausschließlich mit hohen Dosen CBD durchgeführt. Die eingenommene Menge bei frei verkäuflichen Produkten, die entweder als Kosmetik oder sogenanntes „Novel-Food“ gelten, beträgt meist nur einen Bruchteil davon. „Da kann man sich überlegen, ob man sich zur Entspannung so ein Produkt kauft oder sich zehn Minuten draußen in die Sonne setzt.“ Für die Wirkung der Wellness-Produkte „ist nichts bewiesen“. Doch schaden würden sie auch nicht. „Nebenwirkungen haben sie nicht. Und es besteht keinerlei Risiko für eine Abhängigkeit.“

Über die Lungen wirkt es am schnellsten

Hänsel will auf keinen Fall in die Nähe derer geraten, die ihr Produkt als Wunder- oder Allheilmittel anpreisen, das findet er unseriös. Dazu ist es verboten. CBD wirke außerdem bei jedem anders. Und weil Hänsel ein Mann der Recherche und nicht der Beschwörung ist, findet sich auf der Webseite seiner Firma für jedes Produkt auch eine Laboranalyse, die den Cannabidiol-Anteil belegt. Viele Deutsche, sagt Hänsel, hätten noch nie etwas von CBD gehört. Denen ist der Hype ein Rätsel. Fünf Prozent hätten dagegen das Gefühl, CBD sei plötzlich überall: Sie sehen, dass Berliner Cafés es in ihren Getränken servieren, in Kekse backen. In Berliner Spätis gibt es CBD-Blüten, die ebenfalls entspannen sollen.

Mit der Aufnahme von CBD über die Lungen, sagt Hänsel, spüre man den Effekt schon nach 15 Minuten. Er sei aber auch nach spätestens drei Stunden wieder weg. Über die Kapseln dauere es am längsten, halte aber acht Stunden. Am besten funktioniere die Aufnahme über die Haut: Sie haben dafür eine ausgebuffte Badekugel mit flüssigem, CBD-haltigem Kern im Angebot.

Auch Haustiere entspannten sich

Die USA seien, sagt Hänsel, mit der Entwicklung fünf Jahre voraus. Dort sei 90 Prozent der Leute CBD ein Begriff, 40 Prozent hätten es schon probiert. In Deutschland seien das erst fünf Prozent. „Die Themen Entspannung, Erholung und Schlaf“, seien in den USA am Wichtigsten. Während die Deutschen angeben, es hauptsächlich gegen Schmerzen einzusetzen. In den USA sei die Beliebtheit über die Benutzung durch Profisportler angetrieben worden, dann über Yoga und Meditation. Die wirkliche Wende, sagt Hänsel, hätten allerdings die Haustiere gebracht: Als nämlich Herrchen und Frauchen sahen, wie ihre damit behandelten Tiere sich entspannten. CBD war die Lösung – vielleicht sogar für sie selbst!



Als Hänsel für seine Firma nach Hanfprodukten recherchierte und sich dafür in Amsterdam umsah, hat ihn kein einziger Coffee-Shop angesprochen. Er war abgestoßen von deren heruntergekommenem Stil und den dominanten Insignien der Szene, den Trommeln und Totenköpfen, die sogar für Leute wie ihn eine Hemmschwelle darstellten. Wie sollten sich mittelalte Frauen, die sich bloß entspannen wollen, angezogen fühlen? Da war eine Marktlücke!

Er nahm Kontakt zu Hanf-Bauern in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz auf. Er entriss der Hanf-Szene ihr Pflänzchen und platzierte es in cleaner Form – ohne THC – und in schnittiger Verpackung auf den Design-Nachttischen der Millennials. In den ersten drei Monaten waren die Umsätze sechsstellig. Die Kette „Douglas“ wird ihre Produkte zunächst einmal in zehn Filialen aufnehmen, darunter in Kampen auf Sylt.

Darf man an der Wahrnehmung der Wirklichkeit drehen?

Hänsel hat schon mehrere Start-ups gegründet und dafür bei Investoren Millionen eingeworben. Er hat mit 29 Jahren für Rocket Internet einen Zalando-Klon in Australien aufgebaut und danach die Umzugsplattform „Movinga“ zu einem stabilen Unternehmen gemacht. Er hat Erfolge gefeiert, sich einen Namen gemacht. Er ist noch keine 40 Jahre alt. „Aber zum ersten Mal spüre ich so etwas wie eine Berufung.“

Das könnte damit zu tun haben, dass sich ein Kreis schließt. Dass die Legalisierung von Hanf sein Anliegen ist, für das er wirbt, seit er ein Teenager und in Flensburg in der Jungen Union war. Seitdem er bei dem Vater einer Mitschülerin, der Arzt war, gesehen hat, wie der sich noch 2002 illegal mit Cannabis medikamentieren musste.

Aber dann kommt einem doch noch ein leiser Zweifel. Angenommen, die Probleme unserer westlichen Gesellschaften sind tatsächlich Unruhe, Verkrampfungen an Körper und Geist, Schlaflosigkeit und die Unfähigkeit, das Rauschen, das „White Noise“ der überfordernden Gegenwart, auszublenden. Ist es dann wirklich die beste Idee, ein Mittel zu nehmen, das einen das aushalten lässt? Anstatt die Umstände zu verändern? An der eigenen Wahrnehmung der Wirklichkeit zu drehen, statt an der Wirklichkeit selbst? Besteht dann nicht die Gefahr, dass man statt die Umstände zu verbessern nur die eigene Leidensfähigkeit erhöht?

Die Dystopien der Weltliteratur beschreiben solche Gesellschaften, die nur mit die Stimmung aufhellenden Mitteln funktionieren, wie „Soma“ in Aldous Huxleys „Brave New World.“ „Es bringt dich auf Spur“, heißt es auf der Webseite von „Vaay“. Und dann? Fährt das Gemüt wie auf Schienen?

„Es ist ja keine Sedierung“, hatte Iris Hardewig, die Produktentwicklerin von „Vaay“, am Telefon gesagt. So etwas würde sie für sich auch persönlich nicht wollen. Es sei eher so, als fiele etwas von einem ab. Und als könne man dadurch nicht etwa den Anforderungen der anderen, sondern sich selbst näher sein.

Finn Hänsel lässt den Gedanken kurz sacken. So etwas könne man ja über viele Dinge sagen, die die Menschen ihre Umgebung besser aushalten lassen: Er denkt an Koffein, an das Feierabendbier und Musik. „Musik wird ja auch benutzt, um sich in einen anderen Geisteszustand zu versetzen." Mit einem befreundeten DJ zusammen hat er jeweils zu ihren Produkten passende Mixtapes produziert. „Mood Playlists“, die die gewünschte Stimmung unterstützen sollen.

Es scheine nur paradox, aber man könne gerade eben durch diese Entspannung, das Ignorieren von Teilen der Welt, die tatsächlichen Probleme viel klarer angehen. Vergleichbar vielleicht der Meditation: Da erreicht man durch Entspannung Konzentration. Meditation ist ja nichts Passives, keine Erschlaffung. Sie erlaube Fokussierung. Befreit von den Zumutungen, dem Flackern der Welt, sei man endlich frei, zu handeln.