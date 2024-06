Tagesspiegel Plus Warum sich mehr Deutsche private Bunker bauen lassen : „Ich hoffe, dass ich meinen Schutzraum nie benutzen muss“

Stahltüren, Notausstiege, Luftfilter: der Markt für Schutzbauten boomt. Denn eine wachsende Zahl an Menschen will für das Schlimmste vorbereitet sein. Was auch an aktuellen Plänen des Bundes liegen könnte.