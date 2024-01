Warum so überrascht, Deutschland? Wir spüren den Rassismus jeden Tag

Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland kennen das Gefühl, in ihrer bloßen Existenz infrage gestellt zu werden. Mit nur einem Blick als kriminell, gewalttätig, bösartig oder fehl am Platz wahrgenommen zu werden. Ich kenne das, meine Familie kennt das. Und das nicht erst, seit es die AfD gibt. Oder seit der Enthüllung ihres Potsdamer Geheimplan-Treffens im November.

Publik wurde eine rechte Allianz aus politischen Akteuren und einflussreichen Geldgebern, die eine beunruhigende Dimension der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland offenbart. Und sofort durchfuhr das deutsche Kollektiv ein Gefühl, das immer wieder auftaucht, wenn es um Rechtsextremismus und Rassismus geht: Schock.

Warum so überrascht, Deutschland?