Süßes, sonst gibts Saures! Von vielen Haustüren grinsen sie einem momentan wieder schelmisch entgegen: strahlende Kürbisse mit fies geschnitzten Fratzen. Schon lange ist der US-Brauch, der dort „Trick or Treat“ (Streich oder Leckerei) heißt, auch bei uns in Deutschland angekommen.

Doch wo hat dieser Grusel-Tag tatsächlich seinen Ursprung? Und warum verkleidet sich Groß und Klein am letzten Oktobertag? Und warum verlangen die Kinder Süßigkeiten? Eine Übersicht, warum Halloween mehr ist als ein Kommerz-Hype – oder es zumindest einmal war.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Wo kommt Halloween ursprünglich her?

Ursprünglich geht der Halloween-Brauch auf ein Fest der Kelten zurück. Das europäische Volk unterschied damals nur zwei Jahreszeiten: Sommer und Winter. Das Ende des Sommers fiel damit auf den 31. Oktober und galt bei den Kelten auch als Neujahrsfest, genannt Samhain.

Das keltische Volk sah damals den Sommer als Zeit des Lebens, den Winter als Zeit des Todes. Und für das Neujahrsfest gab es die Sage, dass die Toten sich die Seelen derer suchten, die im kommenden Jahr sterben sollten. Um den Geistern der Toten zu entgehen, konnte man sich entweder verstecken oder selbst mit einer Verkleidung als tot tarnen.

Der Kürbis gilt seit Jahren als Symbol für das Gruselfest Halloween. Foto: Paul Zinken/dpa

Die Nachfahren des keltischen Volkes finden sich heute größtenteils in Irland. Als diese im 19. Jahrhundert dann zu großen Teilen nach Nordamerika auswanderten, schwappte auch der Brauch des Grusel-Festes mit über den Pazifik.

Der Name Halloween leitet sich vom englischen „All Hallows Eve“ (etwa Vorabend von Allerheiligen) ab. Um auch im Christentum ein Verständnis für das Fest zu schaffen, schuf man zumindest wörtlich eine Verbindung. Ob Halloween nicht von vornherein schon immer ein christliches Fest war, darüber gibt es ebenfalls immer wieder Diskussionen.

Halloween 2021: Der gruseligste Tag des Jahres

Der Tag Halloween hat nichts mit dem Reformationstag zu tun. Trotzdem hat dieser christliche Feiertag vielen Gruselparty-Liebhabern vor drei Jahren einen Vorteil beschert: Denn seit 2018 ist der 31. Oktober in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen ein gesetzlicher Feiertag. Dieses Jahr aber können sich alle über einen freien Tag voller Kürbis und Spukereien freuen: Denn Halloween fällt dieses Jahr auf einen Sonntag.

Was hat der Kürbis mit Halloween zu tun?

Wenn sich die Blätter im Herbst färben, füllen sich auch die Supermarkt-Regale mit einem bestimmten Gemüse: dem Kürbis. Aber warum verbinden wir die orangenen Kugeln so mit Halloween? Diese Tradition geht zurück auf eine Sage um den Bösewicht Jack, der sich einen Scherz mit dem Teufel erlaubt haben soll. Als er starb, wurde ihm deshalb der Zugang sowohl zum Himmel als auch zur Hölle verweigert.

Als Orientierungshilfe im dunklen Nichts übergab der Teufel Jack aber noch eine Rübe und glühende Kohlen. Mit der Zeit wurde in den Erzählungen aus der Rübe dann wohl einfach ein Kürbis. Und so stellte man noch Jahrhunderte nach Entstehung dieser Sage gerne einen leuchtenden Kürbis auf die Terrassen und taufte diesen „Jack O'Lantern“. Der Legende nach sollten dadurch auch böse Geister ferngehalten werden.

Halloween – Süßes, sonst gibts Saures

Böse Geister, Teufel, Tote – und warum schicken wir dann seit Jahren unsere Kinder an diesem gruseligen Abend um die Häuser? Die Tradition des Süßigkeiten-Sammelns geht zurück auf den sogenannten Seelenkuchen. Auch der soll eine Erfindung der Kelten sein. Wofür die Menschen das süße Brot genau gebacken haben, ist heute unklar.

Überlieferungen zufolge wollte man damit ebenfalls die bösen Geister besänftigen. Es gibt aber auch Geschichten von einem Spiel, bei dem die Person, die einen verbrannten Laib erhielt, im nächsten Jahr sterben würde. Vielleicht also gar nicht so schlecht, dass man heute eher kommerzielle Süßigkeiten in die Körbe der Kinder fallen lässt.

Genau deshalb steht Halloween auch immer wieder in der Kritik. Denn mittlerweile ist nicht mehr viel übrig von der tatsächlichen Abwehr von Geistern. Viel lieber verkleiden sich Kinder, aber auch Erwachsene am letzten Oktobertag als Gruselfiguren. Dieses Jahr steht dabei die Netflix-Serie „Squid Game“ besonders im Kostüm-Fokus.

Aber auch in der US-amerikanischen Promiwelt ist Halloween unglaublich beliebt. Nicht nur bei den Partys versuchte man sich (zumindest vor der Pandemie) zu übertreffen: Auch die Kostüme werden bei Stars wie Angelina Jolie oder Heidi Klum mit jedem Jahr ausgefallener. Für dieses Halloween hat Klum sogar einen eigenen Halloween-Film für Instagram gedreht.

Mehr zum Thema Halloween:

Aber auch in Deutschland gibt man sich dem Hype hin. Nicht nur privat, sondern auch bei schaurigen Attraktionen am letzten Oktoberwochenende. Nicht nur der Europapark Rust bei Freiburg feiert Halloween, auch im Hansa-Park im Norden Deutschlands hat man einige Fahrattraktionen in eine Grusel-Kulisse verwandelt.

Und wer sich lieber auf der Leinwand gruselt, für den kam vergangene Woche pünktlich der Horrorfilm „Halloween Kills“ in die Kinos. Vielleicht bleiben Sie aber auch gemütlich zuhause und verteilen Süßigkeiten – wie es einst die Kelten taten.