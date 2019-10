Ulrike Döpfner, 51, ist Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Sie hat eine Praxis am Holländischen Viertel in Potsdam, in der sie auch Eltern coacht. Döpfner wurde als Ulrike Weiss in Frankfurt am Main geboren, hat im belgischen Louvain-la-Neuve Psychologie studiert und erst als Kommunikationstrainerin gearbeitet. Gerade ist ihr Buch „Der Zauber guter Gespräche – Kommunikation mit Kindern, die Nähe schafft“ erschienen.

Frau Döpfner, gibt es typische Fehler, die Eltern im Austausch mit ihren Kindern machen?

Eltern können ganz schlecht ertragen, wenn ihre Kinder unangenehme Gefühle äußern. Deshalb reagieren sie oft reflexhaft mit Ratschlägen. Wenn ein Kind beispielsweise davon berichtet, dass seine beste Freundin neuerdings lieber mit einer anderen spielt, antwortet die Mutter: „Mach’ dir nichts draus. Das war bei mir früher auch so. Typisch Mädchen!“

Ein Trost, damit das Kind nicht persönlich gekränkt zu sein braucht. Was ist daran schlecht?

Dass die Mutter von sich redet, anstatt auf das Kind einzugehen. Ich finde für solche Situationen die Methode des „Aktiven Zuhörens“ sehr wirksam, die der amerikanische Psychologe Carl Rogers Mitte des 20. Jahrhunderts für Therapiegespräche erfunden hat. Dabei drückt das Elternteil, das, was das Kind gesagt hat, nochmal in eigenen Worten aus. Nicht nur die Sachaussage, sondern auch das Gefühl, was dahinter steckt. Zum Beispiel: „Du fühlst dich ausgeschlossen. Das macht dich ganz schön wütend, richtig?“

Stülpt man einem Kind auf diese Weise ein Gefühl nicht erst über?

Man muss das Ganze natürlich so formulieren und intonieren, dass das Kind einen korrigieren kann: „Nee, ich bin nicht wütend, sondern …“

Warum nicht gleich fragen, wie das Kind sich fühlt?

Mit Fragen lenkt man das Gespräch in eine bestimmte Richtung, das Kind muss reagieren. Indem wir hingegen die Gefühle unserer Kinder spiegeln, helfen wir ihnen, sie überhaupt erst zu klären. Bei Stress-Situationen merkt man ja zunächst nur: Es stimmt irgendwas nicht in meinem Bauch. Und wenn wir als Eltern richtig liegen mit der Rückmeldung, fühlt sich das Kind verstanden und ist motiviert, weiterzuerzählen. Es ist ein Trugschluss zu denken, dass man Redefluss nur initiiert, indem man Fragen stellt.

Sie haben drei Söhne. Haben Sie die Methode auch bei denen angewendet?

Ja. Es war gar nicht leicht, sie mir anzugewöhnen. Man kommt sich erst albern vor, fast wie ein Papagei. Ich dachte, das müssen sie doch merken! Die Mutter, die sonst immer so fragt, und jetzt plötzlich … Aber sie haben sich einfach nur wohlgefühlt.

Kann man vielleicht grundsätzlich sagen, dass Kinder nicht gern etwas gefragt werden, außer, was ihre Lieblingsfarbe ist? Sie antworten häufig sehr einsilbig.

Nein. Kinder mögen es nur nicht, ausgefragt zu werden. Auch auf bloßes Abfragen wie „Wie war es in der Schule? Wie war die Mathearbeit?“ reagieren sie oft allergisch.

Manche Frage kann man ihnen nicht ersparen …

… aber neben der ganzen Alltagsorganisation ist es wichtig, Gespräche zu führen, bei denen man sein Kind überrascht. Und sich selbst auch. Diese Unterhaltungen können mit einer Frage beginnen. Zum Beispiel: Was würdest du machen, wenn du Superkräfte hättest? Oder: Wie stellst du es dir vor, unsichtbar zu sein? Ich habe in meinem Buch 100 Fragen zusammengestellt, über die man mit Kindern ins Gespräch kommt.

Wenden Sie die auch bei Ihren Patienten an?

Ja. Dabei kommen manchmal tiefergehende Wünsche zu Tage, die ein Kind aufgrund von Defiziten hat. Abgesehen davon macht das Rumspinnen einfach Freude. Wenn Kinder die Möglichkeit haben, Wünsche oder verrückte Vorstellungen zu erzählen, schafft das eine Verbindung.

Wie wichtig ist für die Beziehung zwischen einem Elternteil und seinem Kind die Zeit, die man sich füreinander nimmt?

Es gibt Eltern, die viel Zeit mit ihren Kindern verbringen und keine gute Beziehung haben. Und umgekehrt.

Ihr Vater saß im Vorstand der Deutschen Bank, der Vater Ihrer Kinder ist der Chef des Springer-Konzerns – beides zeitaufwändige Berufe. Kann man häufige Abwesenheit überhaupt ausgleichen?

Schon. Der entscheidende Faktor ist meines Erachtens, wie sehr sich eine Mutter oder ein Vater auf eine Beziehung einlässt.

Was halten Sie vom amerikanischen Begriff „Quality Time“, der besagt, dass man Zeitfenster für die Beschäftigung mit dem Kind in den vollen Terminkalender einplant?

Was ich daran richtig finde, ist, dass man Momente schafft, in denen das Kind ungeteilte Aufmerksamkeit genießt. Ich glaube nur nicht an ganz so starre Strukturen. Aber im Zweifelsfall, denke ich, ist es besser als gar nichts.