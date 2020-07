Bis Corona war es nichts außergewöhnliches, wenn junge Leute Partys schmissen. Danach gerieten Jugendliche in Verruf, die sich nicht um Hygiene- und Abstandsregeln scherten und trotzdem feierten, weil sie einfach nicht verzichten wollten. Doch jetzt berichtet der US-Sender CNN von Partys, bei denen sich junge Menschen mutwillig mit dem Coronavirus infizieren wollen.

Die erste Person, die sich anstecke, soll eine Auszahlung erhalten, berichteten lokale Beamte. Die Partys würden in Tuscaloosa abgehalten werden und Infizierte dringend gebeten, daran teilzunehmen. "Wir hielten das zunächst für eine Art Gerücht. Wir haben einige Nachforschungen angestellt, die von den Arztpraxen bestätigt wurden", sagte Stadtratsmitglied Sonya McKinstry dem Fernsehsender.

Hauptsächlich Studierende seien unter den Organisatoren. Die erste Person, die vom Arzt das Virus diagnostiziert bekäme, erhalte dann das Geld, das zuvor von den Veranstaltern gesammelt worden war. In Tuscaloosa befindet sich die University of Alabama und mehrere andere Colleges. In den vergangenen Wochen soll es in der Stadt und in umliegenden Gemeinden mehrere solcher Veranstaltungen gegeben haben.

"Das macht mich wütend", sagt McKinstry. "Wütend über die Tatsache, dass etwas, das so ernst und tödlich ist, als selbstverständlich hingenommen wird. Es ist nicht nur unverantwortlich, sondern man könnte sich auch mit dem Virus infizieren und ihn mit nach Hause zu seinen Eltern oder Großeltern nehmen." Die Stadt arbeite daran, solche Partys aufzulösen.

Die Mitglieder des Stadtrates von Tuscaloosa stimmten während einer Sitzung am Dienstag einstimmig einer Maskenpflicht zu., die am Montag in Kraft tritt.