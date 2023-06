Wetterdienst gibt noch keine Entwarnung Diese Schäden richtete Tief „Lambert“ in Deutschland bisher an

Es stürmte, blitzte, und mancherorts flutete Regen Straßen und Keller: Über Teilen Deutschlands sind schwere Unwetter hinweggezogen. Größere Schäden sind in der Nacht zum Freitag nicht bekannt geworden. Angaben zu Verletzten machte die Polizei bis zum Morgen nicht.

Der Deutsche Wetterdienst warnt nach den schweren Unwettern in weiten Teilen Deutschlands nun noch vor „teils heftigem, mehrstündigem Starkregen“ im Nordwesten Deutschlands und in Mecklenburg mit Regenmengen zwischen 30 und 90 Litern pro Quadratmeter.

Vor allem im Osten und Südosten könne es noch vereinzelt Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen geben, teilte der DWD am Freitagmorgen mit. Im Laufe des Freitags sei von Vorpommern bis nach Sachsen-Anhalt und Thüringen gebietsweise mit schauerartigen Regenfällen zu rechnen. Dann gebe es langsam eine Wetterberuhigung. In der Nacht zum Samstag seien dann „wahrscheinlich keine Warnungen mehr erforderlich“.

Das Tief wandert nach Angaben des DWD langsam nach Polen, wobei die schwülwarme Luft durch kühlere ersetzt wird. Der Regen zieht dann ab nachmittags und abends allmählich ebenfalls ostwärts ab. An Kammlagen können aber noch stürmische Böen von bis zu 70 Kilometern die Stunde erreicht werden.

Mehrere Bundesländer im Westen, der Mitte und Nordosten waren von dem Unwetter am Donnerstag betroffen, das bis zum Freitag über Deutschland zog. In den sozialen Netzwerken wurden vielfach Videos und Bilder von bedrohlich wirkenden Wolken mit Blitzen geteilt.

Zahlreiche Überschwemmungen

Hunderte Einsätze zählte allein die Feuerwehr der niedersächsischen Stadt Braunschweig. Videos zeigten, wie Straßen unter Wasser standen und auch Geschäfte geflutet wurden. Straßenbahnen und Autos steckten fest. Ähnliche Aufnahmen gab es auch aus der hessischen Stadt Kassel. Die meisten Regionen Deutschland kamen aber glimpflich davon.

Einsatzkräfte der Braunschweiger Feuerwehr arbeiten in der Nacht in einer mit Regenwasser vollgelaufenen Tiefgarage. © dpa/Moritz Frankenberg

In Duisburg kam es in der Nacht zum Freitag zu mindestens rund 420 Einsätzen der Feuerwehr. Dabei handele es sich um vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen und umgestürzte Bäume, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Einige Menschen seien in ihren Fahrzeugen eingeschlossen worden und hätten befreit werden müssen. Verletzt wurde laut dem Sprecher niemand.

Mehrere Straßen im Stadtgebiet von Duisburg waren wegen Überflutung nicht mehr befahrbar. Daher komme es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit rund 350 Einsätzen vor Ort - das Technische Hilfswerk mit etwa 42.

Golfballgroße Hagelkörner in Bayern

Der Feuerwehr brachte die Wetterlage viele Einsätze. So mussten etwa vollgelaufene Keller leer gepumpt werden. Im Kreis Neuwied in Rheinland-Pfalz stürzte ein Baum auf ein fahrendes Auto. „Bei einem anderen Einsatz mussten Personen aus ihrem Pkw in einer vollgelaufenen Unterführung gerettet werden“, teilte der Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises mit.

Die Skyline von Frankfurt am Main. © dpa/Arne Dedert

Im Frankfurter Vorort Sindlingen wurden mehrere Autos durch umgestürzte Bäume schwer beschädigt. „Die Leute haben ein Riesenglück gehabt“, sagte ein Feuerwehrsprecher angesichts der regelrecht platt gedrückten Fahrzeuge in einem Wohngebiet. In Nordhessen ließ ein Sturm am Donnerstag Bäume umstürzen und Keller volllaufen.

In Kassel wurden Straßen durch starken Regen überflutet. © imago/Hartenfelser/IMAGO/Peter Hartenfeser

Bei Waldeck am Edersee seien „punktuell Dächer abgedeckt worden“. In Nordhessen seien etliche Keller vollgelaufen und viele Bäume umgefallen, einige auch auf geparkte Autos. Es gebe Hagelschäden an Gebäuden.

Im oberbayerischen Valley fielen golfballgroße Hagelkörner vom Himmel. Von Schäden war bei der Polizei zunächst nichts bekannt. Auch andernorts gewitterte es am Donnerstagabend über Bayern. Die Polizei meldete zunächst jedoch keine nennenswerten Vorkommnisse. Im Landkreis Harz gab es durch das Unwetter zahlreiche vollgelaufene Keller. Die Berliner Feuerwehr rief den „Ausnahmezustand Wetter“ aus, konnte diesen aber um 1.10 Uhr wieder für beendet erklären.

Golfballgroße Hagelkörner fielen in Oberbayern vom Himmel. © dpa/Elke Richter

Die Polizei Ravensburg meldete mehrere Notrufe aus dem Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg. Mehrere kleinere Bäume seien auf die Straße gestürzt, ein umgefallener Strommast habe einen kleineren Flächenbrand verursacht. Den Angaben zufolge stürzte ein Baum auf ein fahrendes Auto. Verletzt wurde demnach niemand.

Im Stadtgebiet Freiburg verursachte eine Gewitterzelle am Donnerstagabend Schäden durch abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume. Die Bahnlinie Richtung Bad Krozingen war durch Bäume blockiert. Die Feuerwehr Freiburg bearbeitete im Freiburger Stadtgebiet deshalb 19 Einsätze. Die Gewitterzelle zog nordwärts ab.

Auch im Landkreis Harz liefen durch das Unwetter zahlreiche Keller voll. Die integrierte Leitstelle Harz sprach am Donnerstagabend von unzähligen Einsätzen, eine genaue Zahl konnte sie zunächst nicht nennen. Weiterer Einsatzschwerpunkt neben den vollgelaufenen Kellern seien Bäume auf Straßen.

Mehrere Bahnstrecken gesperrt

Wer mit der Bahn unterwegs war, kam wegen der Unwetter nicht immer ans Ziel. Mehrere Strecken wurden in der Nacht zum Freitag zeitweilig gesperrt - darunter die wichtigen Verbindungen zwischen Berlin und Hannover, Berlin und Hamburg sowie zwischen Frankfurt und Wiesbaden.

Der Zugverkehr sei „bundesweit erheblich beeinträchtigt“, hieß es auf der Internetseite der Bahn. Unklar war, ob zum Berufsverkehr alle Schäden wieder beseitigt sein würden. Die Bahn stellte für gestrandete Reisende in mehreren Bahnhöfen Züge zum Übernachten bereit. In Kassel wurde der Betrieb von Bussen und Bahnen komplett eingestellt.

Wer für Freitag ein Bahnticket gebucht habe, könne die Fahrt auf einen späteren Termin verschieben, teilte die Bahn mit. „Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.“

Veranstaltungen fielen buchstäblich ins Wasser

Vielerorts wurden auch Veranstaltungen im Freien abgesagt - etwa der Abendmarkt in Radolfzell am Bodensee und die Warm-up-Party des Full-Force-Festivals bei Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt. Die Sicherheit habe höchste Priorität, hieß es in einer Mitteilung. „Bitte macht eure Zeltplätze sturmsicher, sichert lose Gegenstände oder baut sie wieder zurück und baut bitte keine weiteren Pavillons mehr auf.“ Zudem wurde ein Konzert des britischen Sängers Sting im niedersächsischen Lingen gecancelt.

Zugstrecken gesperrt

Reisende müssen sich derzeit auch auf Einschränkungen im Zugverkehr der Deutschen Bahn einstellen. Insbesondere in der Mitte Deutschlands und im Norden kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen, wie der Konzern am Donnerstagabend mitteilte.

Demnach ist die Strecke Siegen-Letmathe gesperrt und IC-Züge nach Frankfurt/Main-Siegen-Münster fallen aus. Ebenfalls gesperrt ist die Strecke Fulda-Kassel-Göttingen. Züge aus Richtung Süden enden in Frankfurt und ICE/IC-Züge aus Richtung Norden enden und beginnen in Hannover.

Auch von einer Sperrung betroffen ist die Strecke Frankfurt-Mainz-Wiesbaden. Derzeit ist dort kein Zugverkehr möglich, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mitteilte.

Auch von einer Sperrung betroffen ist die Strecke Frankfurt-Mainz-Wiesbaden. Derzeit ist dort kein Zugverkehr möglich, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mitteilte.