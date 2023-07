Wie der Klimawandel krank macht „Das werden viele Menschen nicht überleben“

Frau Traidl-Hoffmann, als Umweltmedizinerin befassen Sie sich mit Krankheiten, die durch Einflüsse aus unserer Umwelt entstehen. Welche Rolle spielt da der Klimawandel?

Der Klimawandel verändert unsere Umweltbedingungen massiv, und zwar so, dass sie uns zunehmend krank machen. Das ist für mich ein großes Thema, sowohl in der Forschung als auch im täglichen Umgang mit den Patientinnen und Patienten. Gleichzeitig greifen wir selbst auf eine Art in die Umwelt ein, verändern sie so, dass wir wiederum den Klimawandel befördern. Wir verstärken damit eine Dynamik, die immer zum selben Ergebnis führt: zur Krankheit.