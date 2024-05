Wie man eine Partnerschaft richtig managt „Erst ich, dann die Beziehung, dann die Kinder“

Herr Piotrowski, Sie sind Paartherapeut sowie Unternehmens- und Führungskräfte-Coach. Wie passt das zusammen?

Das passt ziemlich gut zusammen. Ob Paartherapie oder Organisationsberatung: Letztlich geht es immer um Kommunikation, Interaktion und Rollenverteilung. Und um die Frage: Bin ich in einem Umfeld, in dem ich mich verstanden und zugehörig fühle? Wir alle wünschen uns vor allem psychologische Sicherheit, um uns weiterentwickeln zu können – das gilt für ein Team ebenso wie für romantische Beziehungen.

Das heißt, die Probleme, mit denen Paare und Unternehmen zu Ihnen kommen, unterscheiden sich gar nicht so stark?

Grundsätzlich wollen die meisten Menschen, die zu mir kommen – ob nun in die Therapie oder ins Coaching – etwas bewegen und verbessern. Typische Themen sind fehlende Anerkennung, Feedbackkultur und das Überwinden immer gleicher Konflikte. Gerade Paare können meist schon gut benennen, was zwischen ihnen schiefläuft.

Der Gesprächspartner © Alexander Piotrowski Dr. Alexander Piotrowski ist Gesprächstherapeut und Organisationsberater. In seiner Berliner Praxis berät er vor allem (Ehe-) Paare sowie Teams und Führungskräfte, die selbstorganisierter arbeiten wollen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht, wie Menschen selbstbestimmt und eigenverantwortlich handeln und sich von einschränkenden Mustern befreien können.

Die Herausforderung ist, herauszufinden, warum immer wieder die gleichen Streitigkeiten auftreten. Dabei geht es vor allem darum, innere Kompetenzen auszubilden. Dazu gehört auch, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und sich selbst zu befähigen, bestimmte Muster zu ändern, statt nur mit dem Finger auf andere zu zeigen.

Wobei ein wenig Streit ja zu jeder Beziehung gehört.

Ich finde nicht, dass solche Auseinandersetzungen sein müssen. Aber sie passieren und das ist auch nicht unbedingt schlimm. Aber ein Streit gibt uns eben selten das, was wir wollen. Wir fühlen uns nicht anerkannt und in unserer inneren Not nicht gesehen. Deshalb reagieren wir hilflos, werden laut und unfair. Wir wollen unbedingt gehört werden, schaffen mit unserem Verhalten aber die Voraussetzung, dass der andere erst recht keine Lust hat, uns zuzuhören.

Ein Streit ist schlicht nicht konstruktiv. Konstruktiv wird es erst danach, wenn das Paar wieder zusammenfindet und sich auf eine gemeinsame Gesprächsebene begibt. Dann können die Dinge, die dem Streit zugrunde liegen, ausgehandelt werden.

In einer Beziehung möchte ich dem anderen mitteilen können, wie es mir geht – ohne gleich bewertet und hinterfragt zu werden. Alexander Piotrowski, Paartherapeut und Organisationsberater

Wie schafft man das, ohne in den nächsten Streit zu geraten?

Wichtig ist zu lernen, die Not des anderen zu sehen und sich nicht gleich persönlich angegriffen zu fühlen. In einer Beziehung möchte ich dem anderen mitteilen können, wie es mir geht – ohne gleich bewertet und hinterfragt zu werden.

Aber wir bewerten und hinterfragen ja kontinuierlich.

Ich mache das gerne mit dem Bild zweier Gärten verständlich: Mein Partner und ich haben zwei vollkommen unterschiedliche Gartenparzellen. Und nun lade ich dich in meinen Garten ein. Ich möchte dir zeigen, wie verdorrt meine Rosen sind und wie vernachlässigt der Kompost ist. Bitte schau dir das einfach nur an, ohne mir zu erklären, wie ich die Rosen düngen sollte und was ich sonst alles anders machen könnte. Indem ich dir meine unaufgeräumten Ecken zeige, mache ich mich verletzlich. Letztlich ist es für beide eine sehr schöne Erfahrung, so gesehen zu werden, wie sie sind.

Für das individuelle Erleben der Partner wählt der Experte gern das Bild zweier unterschiedlicher Gartenparzellen. © Getty Images/Westend61

Wie ist das bei Ihnen? Ihre Ehefrau ist auch Therapeutin – streiten Sie miteinander?

Ja, auch uns passiert das ab und an, aber zunehmend weniger. Für uns ist vor allem wichtig, wie schnell wir wieder zusammenfinden. Früher wurde ich in Beziehungen laut, wenn ich mich hilflos fühlte. Heute vertraue ich darauf, über kurz oder lang gehört zu werden. Das beruhigt die innere Not immens. In einer schwierigen Auseinandersetzung haben wir auch schonmal Sprachnachrichten zum Austausch genutzt. Die Kommunikation wird entschleunigt, beide haben Zeit, zum Ausdruck zu bringen, was sie wirklich bewegt, und unangenehme Eskalationen werden vermieden.

Bell Hooks, eine wichtige Stimme des schwarzen Feminismus, war der Auffassung, dass sich Frauen in Paarkonflikten eher zurücknehmen und ihren Partnern unterordnen. Beobachten Sie das auch in Ihrer Praxis?

Es gibt natürlich Machtdynamiken und Menschen, die sich eher durchsetzen können. Ich würde die Frage aber etwas anders formulieren und auf die Bedürfniskommunikation beziehen wollen. Da beobachte ich durchaus sehr starke Unterschiede. Männer bringen ihre Bedürfnisse viel selbstverständlicher zum Ausdruck. Frauen nehmen sich eher zurück. Und so entsteht ein Quell gegenseitiger Missverständnisse.

Woran liegt das?

Ich denke, es ist nicht besonders überraschend, dass sich nach tausenden Jahren Patriarchat eine solche Dynamik durchgesetzt hat. Umso wichtiger ist es, sich das als Paar bewusst zu machen und einen Umgang damit zu finden. Dazu gehört aber auch, sich klarzumachen, was man selbst als Individuum möchte. Das zu erspüren und zu kommunizieren, ist gerade für Frauen oft ein riesiger Schritt.

Für beide ist die Herausforderung, nicht gleich drauflos zu diskutieren, sondern innezuhalten und einen Blick für die Lebenswelt der Partner:in zu entwickeln. Auch das ist Teil des gemeinsamen Weges: Den anderen und seine Erfahrungen mit Neugier zu betrachten und zu verstehen, dass wir die Welt unterschiedlich erleben.

Vor einigen Jahren schrieb Stefanie Lohaus, die Mitbegründerin der feministischen Zeitschrift „Missy Magazine“, in einem Artikel für die „Zeit“, dass auch moderne Paare in traditionelle Rollenverteilungen zurückfallen, sobald das erste Kind da ist. Teilen Sie diesen Eindruck?

Die meisten Paare, mit denen ich arbeite, wünschen sich schon eine 50/50-Aufteilung. Die Aushandlungsprozesse, was dieses 50/50 wirklich heißt, können aber eine große Herausforderung sein. Auch hierbei geht es vor allem wieder darum, den anderen zu sehen und anzuerkennen. Kinderbetreuung und Hausarbeit sind generell Bereiche, die eher unterbewertet werden. Obwohl mit ihnen viel Verantwortung und dadurch auch innerer Druck einhergehen können.

Die Herausforderung besteht einerseits darin, genug Platz für die Beziehung einzuräumen, anderseits aber auch ausreichend Zeit für sich selbst zu finden. Alexander Piotrowski, Paartherapeut und Organisationsberater

Um etwaige Konflikte aufzulösen, brauchen wir wieder den wohlwollenden Austausch. Ein Beispiel: Notieren Sie, wofür sich jedes Familienmitglied verantwortlich fühlt; das sorgt oft für erste Aha-Effekte, da man viele Tätigkeiten des anderen nicht auf dem Schirm hat.

Ist eine solche Alltagsbewältigung nicht auch eine Frage des richtigen Managements?

Genau, hier können Paare viel von gut funktionierenden Teams lernen. Es spricht nichts gegen eine klare Aufgabenverteilung, gemeinsame digitale Aufgaben- oder Einkaufslisten und die ausdrückliche Klärung gegenseitiger Erwartungen. Das ist nicht unromantisch, sondern schafft Raum für Entspannung. Und immer wieder kleine Rückversicherungen: Wie geht es dir, was brauchst du, war es gut so, wie es gelaufen ist? Gute Teams machen das auch, dort heißt es dann Review oder Retrospektive.

Sie arbeiten auch gezielt mit Unternehmerpaaren. Da kommt zur Beziehung und zu eventuellen Kinder noch die gemeinsame Firma hinzu. Kann das funktionieren?

Unternehmerpaare stehen tendenziell unter einem erhöhten Druck. Die Zeit ist eigentlich immer knapp und beide müssen stets funktionieren. Das kann entweder dazu führen, dass die Partner den Alltag sehr gut gemanagt bekommen – einfach, weil sie gut darin sind. Oder sie schaffen es überhaupt nicht, weil das Unternehmen so viel Zeit in Anspruch nimmt und die Paarbeziehung in den Hintergrund rückt. Die Herausforderung besteht einerseits darin, genug Platz für die Beziehung einzuräumen, anderseits aber auch ausreichend Zeit für sich selbst zu finden.

Das ist ja erstmal nicht anders als bei anderen Paaren.

Das stimmt, Unternehmer haben aber zusätzlich die besondere Aufgabe, sich zur richtigen Zeit in den angemessenen Rollen zu treffen. Wann sind wir Geschäftspartner und wann sind wir romantische Partner? Berufliches und Privates lässt sich schwer trennen, wenn man in beiden Bereichen ständig miteinander zu tun hat.

Solche Überlappungen müssen nicht immer schlimm sein, aber gerade, wenn es in der Beziehung kriselt, muss ein solches Paar im beruflichen Umfeld weiterhin funktionieren – und umgekehrt. Daher braucht es konkrete Strategien, um die diversen Rollen nicht zu vermischen und den Schmerz aus dem einen Bereich nicht in den anderen überschwappen zu lassen.

Wie klappt das konkret?

Es braucht unter anderem sehr starke, klar definierte Räume. Damit meine ich die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen Probleme und Verletzungen ansprechen zu können. Wenn ich meinen Partner auf der Arbeit treffe, dürfen die privaten Streitigkeiten in diesem Moment keine Rolle spielen. Damit kann ich sehr viel leichter umgehen, wenn ich weiß, dass mein Schmerz zu Hause Anerkennung findet. Ebenso wichtig ist die Möglichkeit, sich zu regenerieren. Viele Menschen stellen die Beziehung und die Kinder an erste Stelle, bei Unternehmern kommt noch die Firma hinzu.

Und das ist nicht gut?

Die richtige Reihenfolge müsste lauten: erst ich, dann die Beziehung, dann die Kinder. Phasenweise kann das anders sein, aber wenn ich mich und meine Bedürfnisse ständig hintanstelle, geht mir über kurz oder lang die Energie für alles andere aus. Gerade bei stark leistungsorientierten Menschen, wie es Unternehmer in der Regel sind, ist diese Erkenntnis sehr wichtig.

Brauchen wir vielleicht alle bloß den richtigen Businessplan für unsere Beziehungen?

Das kommt darauf an, was Sie erreichen möchten. Albert Schweitzer wird folgendes Zitat zugeschrieben: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“ Das trifft es, finde ich, ganz gut. Ein „Businessplan“ kann sicherlich für die Bewältigung bestimmter Alltagsbereiche hilfreich sein. Aber am Ende des Tages will eine Beziehung einfach nur gelebt und erfahren werden.