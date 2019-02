Je oller, desto doller die Rezeption. Die Geschichte der 103-Jährigen, die nach wie vor malt, ist natürlich auch genau das: eine großartige Geschichte. Die das Feuerwerk erst richtig entfacht. So wie der spektakulärste Fall der posthumen Auferstehung – Vivian Maier, die als Kindermädchen in den USA fantastische Street-Fotografie betrieb, Tausende von Aufnahmen machte, sie aber niemandem zeigte. Durch einen Zufall wurde ihre Arbeit 2007 entdeckt.

Als Außenseiterinnen, nicht selten auch Autodidaktinnen, entwickelten die Künstlerinnen zudem einen anderen Blick auf die Welt. Ein Blick, der heute auf mehr Interesse stößt als noch vor einem halben Jahrhundert.

So wie Ingrid Wiener. Gerade ist ein Buch über die Österreicherin erschienen, geschrieben von der jungen Berliner Autorin Carolin Würfel, deren Bewunderung der Frau so sehr wie der Künstlerin gehört. „Ingrid Wiener und die Kunst der Befreiung“ (Hanser Berlin) schildert das Leben einer pragmatischen Bohemienne.

Als Teenager ging Wiener zu einem Zuhälter, um zu lernen, wie guter Sex funktioniert (eine enttäuschende Recherche); als junge Textilkünstlerin webte sie erst mal Teppiche für Friedensreich Hundertwasser, nach dessen Bilder-Vorlagen, die dieser unter seinem Namen verkaufte. „Wir wollten nicht berühmt werden“, sagt Wiener heute, „wir wollten Geld verdienen.“

Ingrid Wiener (geb. 1942). Die Wiener Köchin und Künstlerin (in der Mitte) wird gerade als bodenständige Bohemienne entdeckt. Foto: picture-alliance / SCHROEWIG/Gud

Das hat sie zwischendurch auch gemacht, indem sie sich an den Herd stellte, erst im legendären Kreuzberger Künstlerlokal „Exil“, später in Dawson City, der Goldgräberstadt, wo sie mit ihrem Künstlergatten Oswald Wiener ein Hotel betrieb. Zwischendurch zog sie die Schürze immer wieder aus, um ihre Gobelins zu weben, in denen sie Alltagsdinge wie Gurken, Quittungen und Einkaufszettel verwob. Dann ging’s zurück an den Herd, österreichische Speisen kochen, was für sie keine Strafe, sondern ein Vergnügen war. Stieftochter Sarah Wiener hat bei Ingrid gelernt.

Kunst von Yayoi Kusama ist heute Millionen wert

Kurzer, grauhaariger Wuschelkopf, kullerrunde Brille, strahlende Augen, bunt karierte Schuhe – bei den Buchpräsentationen vorletzte Woche in Berlin kichert die 76-Jährige wie ein junges Mädchen, wenn sie aus ihrem reichen Leben erzählt. Das junge Publikum liegt ihr buchstäblich zu Füßen, Dussmann hat ein Schaufenster mit dem Buch gefüllt, eine Woche lang gibt sie jeden Tag ein Interview. Auf die Frage, ob sie bedauert, nicht früher Anerkennung gefunden zu haben, antwortet Wiener mit einem österreichischen „Naa!“. Wobei ihre Gelassenheit, genau wie die von Ruth Wolf-Rehfeldt, vielleicht auch mit den geringen Erwartungen zu tun hat, die an sie als Mädchen gestellt wurden.

Der plötzliche Boom der Oldies hat natürlich etwas mit den neuen Kanälen zu tun, über die Vergessene jenseits der Kunstkritik Aufmerksamkeit bekommen. Prominentestes Beispiel: Yayoi Kusama, die als Japanerin im New York der 60er Jahre mit ihren ungewöhnlichen Skulpturen zwar beachtet, aber für ihren Geschmack schwer unterschätzt wurde und nach einem Nervenzusammenbruch in ihre Heimat zurückkehrte. Heute, mit 89, gilt sie als eine der teuersten Künstlerinnen der Welt, kostet ein Bild nicht mehr 75 Dollar, sondern schon mal sieben Millionen.

Anni Albers (1899-1994). Die Bauhauskünstlerin (hier mit Ehemann Josef) ist durch ihre abstrakten Teppiche und Textilien bekannt. Foto: picture alliance/AP Images

Die Mutter hat ihr das Zeichnen als Kind einst verboten und Bilder zerrissen. Das Selbstbewusstsein der Tochter zu zerstören gelang ihr nicht: „Es gibt nichts, was ich nicht ausdrücken kann.“ Allein im letzten Jahr hatte die Künstlerin fünf große Einzelausstellungen, ein eigenes Museum hat sie auch. Gegenüber von der Nervenklinik, in der sie seit 40 Jahren freiwillig wohnt, das heißt vor allem schläft, weil sie von morgens früh bis abends spät in ihrem Atelier arbeitet – die Kunst empfindet sie als Schutzschild gegen die Krankheit. Während die Kritiker noch darüber diskutieren, ob ihre Arbeit nun gefällig ist, ein existenzieller Schrei der Verzweiflung oder ein einzigartiges Beispiel der Konzeptkunst, haben die Instagrammer längst ihre Bilder gepostet. Für die sozialen Medien ist die schillernde Kusama wie geschaffen. Auf Fotos kann man gar nicht sagen, wo die Künstlerin aufhört und ihre Kunst anfängt. Sie malt knallbunte dicke Punkte und trägt knallbunte dicke Punkte, passend zum knallroten Pagenschnitt.

Bekanntmachen allein reicht nicht

Kusama ist bei David Zwirner unter Vertrag, Nummer 1 unter den Kunsthändlern, der auch die Nachlasse von Anni Albers und Alice Neel betreut, die mit ihrem eigenwilligen, politischen Realismus in den letzten Jahren Furore machte. Denn auch das fördert die weibliche Attraktivität: dass die Steigerungsraten der Preise großes Potenzial haben. Unter den 50 teuersten Künstlern der Welt findet sich bisher keine einzige Frau. Für die Ausstellungsmacher wiederum bedeuten die niedrigeren Preise, dass auch die Versicherungssummen nicht so astronomisch sind – daran scheitert sonst so manche Schau.

Eva Hesse (1936-1970). Die deutsch-amerikanische Bildhauerin schuf große Skulpturen aus Kautschuk und Polyester. Foto: bpk/Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie/Hermann Landshoff

Dass die Frauen überhaupt vergessen wurden, hängt nicht zuletzt mit den Brüchen ihrer Biografien zusammen, den privaten wie den politischen. Lotte Laserstein zum Beispiel, deren kraftvolle Porträts der Neuen Sachlichkeit Kritiker und Besucher des Frankfurter Städel-Museums entzücken (ab April ist die Ausstellung in der Berlinischen Galerie zu sehen), musste in den 30er Jahren ins schwedische Exil fliehen. Dort hat sie zwar überlebt – aber um den Preis der künstlerischen Unabhängigkeit. Sie schlug sich vor allem mit gefälligen Auftragsarbeiten durch.

In Berlin konnte man Lotte Laserstein schon 2003 in einer großen Ausstellung entdecken. Dank des Verborgenen Museums, in dem zur Zeit eine viel gelobte Ausstellung der in die Niederlande emigrierten Fotografin Maria Austria zu sehen ist. Die Charlottenburger Institution hat sich schon vor mehr als 30 Jahren zur Aufgabe gemacht, was heute en vogue ist: vergessene Künstlerinnen, vor allem Fotografinnen, wieder in den Fokus zu rücken. Nicht nur mit einzelnen, aufregenden Ausstellungen, sondern langfristigen Forschungen und internationalen Kooperationen. Denn Bekanntmachen allein reicht den Museumsmacherinnen nicht, Bekannthalten heißt die Herausforderung. Auch wenn der Andrang von Studenten und Journalisten in den letzten Jahren spürbar gestiegen sei, könne es noch immer passieren, dass Künstlerinnen in Lexika einfach fehlen. Was wohl passieren würde, wenn die Männer rausflögen?