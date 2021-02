Prinz Philip, der Ehemann von Queen Elizabeth der II., ist wegen gesundheitlicher Probleme in ein Krankenhaus in London eingeliefert worden. Der Herzog von Edinburgh (99) sei auf Anraten seiner Ärzte am Dienstagabend "vorsorglich" in die Klinik King Edward VII. gebracht worden und solle dort ein paar Tage zur "Beobachtung und Erholung" bleiben, teilte der Buckingham-Palast am Mittwoch mit. Philipp und Elisabeth die II. sind seit 2017 verheiratet.

2017 zog sich Prinz Philip weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. Mittlerweile steht sein 100. Geburtstag bevor. Philip hatte in den vergangenen Jahren wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Zuletzt musste er kurz vor Weihnachten 2019 als "Vorsichtsmaßnahme" ins Krankenhaus, konnte es jedoch rechtzeitig vor dem Fest wieder verlassen. Die Queen und ihr Mann haben bereits im Januar eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. (dpa)