„The Länd“, das sind sieben schwarze Buchstaben auf gelbem Hintergrund, mit denen Baden-Württemberg künftig für sich in Deutschland und auf der internationalen Bühne werben möchte. Das Bundesland will nach eigenen Angaben eine neue Sympathieoffensive starten, die das Vorgängermotto „Wir können alles. Außer Hochdeutsch“ ablöst.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Freitag bei der Vorstellung der Imagekampagne in Stuttgart: „Vor 22 Jahren haben wir die erste Werbekampagne für ein Bundesland in Deutschland ins Leben gerufen. Jetzt erfinden wir uns neu.“ Mit dem neuen Slogan und der dazugehörigen Werbung sollen vor allem Fachkräfte auf die Vorzüge des Landes aufmerksam gemacht werden.

Ein gefundenes Fressen für die lauernde Twittergemeinde, wo gleich der Hashtag #thelaend oder #MarketingkampagneAusDerHölle die Runde macht.

Aber auch die Claims der anderen Bundesländer sind zum Teil irritierend. Oder, Niedersachsen?

Saarland: „Großes entsteht immer im Kleinen.“

Thüringen: „Hier hat Zukunft Tradition.“

Schleswig-Holstein: „Der echte Norden.“

Brandenburg: „Neue Perspektiven entdecken.“

Bremen: „Bremen erleben.“

Hamburg: „Wachsen mit Weitsicht.“

Berlin: „Be Berlin.“

Nordrhein-Westfalen: „Germany at its best.”

Mecklenburg-Vorpommern: „MV tut gut.“

Sachsen-Anhalt: „Ursprungsland der Reformation.“

Hessen: „An Hessen führt kein Weg vorbei.“

Mecklenburg-Vorpommern: „Land zum Leben.“

Sachsen: „So geht Sächsisch.“

Rheinland-Pfalz: „Wir machen’s einfach.“

Niedersachsen: „Niedersachsen. Klar.“

Die neue Sympathieoffensive Baden-Württembergs kostet nach Angaben des Staatsministeriums übrigens 21 Millionen Euro und wurde von der Werbeagentur Jung von Matt Neckar gemeinsam mit der Agentur Milla & Partner entwickelt. (TSP,dpa)