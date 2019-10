Auf dem Dach stellt Bechert zwei Packungen Luxemburgerli auf den Tisch, quietschbunte Macarons aus Züricher Herstellung, öffnet eine Flasche Prosecco und sagt: „Die müssen wir aber austrinken!“ Es klingt nach Befehl. Während die Sonne tiefer sinkt, klirren die Gläser. Die Sammlerin nippt nur an ihrem Getränk, sie scheint mehr Vergnügen daran zu finden, ihrem Gast zuzusehen.

Auf der anderen Uferseite steht zur selben Zeit Adrian Gerny im Wasser und bereitet sich auf die Ausfahrt vor. Der 31-Jährige ist der einzige Berufsfischer des Kantons Zürich, um 17 Uhr verlässt er seinen Ankerplatz neben dem Restaurant Fischers Fritz und fährt hinaus, um die Netze auszuwerfen. Im Sommer sei das „der Horror“, sagt er. So viele Boote auf dem See, so viele Missverständnisse. Winkt er, weil ein Boot zu dicht an ihn herangefahren ist, tuckern die Sonntagsschipper noch näher heran, weil sie wissen wollen, warum der nette junge Mann in Gummihosen mit den Armen rudert. Selten kämen sie auf die Idee, dass er damit meint: „Verpisst euch, sonst geht das Netz kaputt!“ Der Fischer schüttelt den Kopf.

Gerny ist hünenhaft groß, trägt ein Basecap und links drei Ohrstecker. Jeder steht für eine Situation, die ihn beinahe das Leben gekostet hat: ein heftiger Sturm, ein plötzliches Unwetter. „Der See zeigt dir, wie klein du gegen die Natur bist.“ Schon als Bub habe er eine Anziehung auf ihn ausgeübt, erzählt Gerny. Aus einer unromantischen Verbundenheit zur Natur heraus, zur Stille. Deshalb liebt er es, am frühen Morgen hinauszufahren, um drei Uhr, wenn es dunkel ist und ruhig. Wenn er die Netze in Akkordarbeit einholt, im Sommer mit Felchen, im Herbst mit Barschen und im Winter mit Hechten drin.

Redet er vom „Produkt“, meint er den Fang. Und erzählt, wie nachgefragt dieser ist. Das Fischers Fritz ist sein Hauptabnehmer. Hat er mal zu wenig gefangen, gehen die Knusperli, frisch frittierte Felchen für 27,50 Franken (etwa 25 Euro), im schlimmsten Fall aus. Aber das darf nun wirklich nicht passieren.

Nur einen Nachteil habe der See. „Zu sauber“, sagt Gerny. Kein Pflanzendünger sickert mehr ins Wasser, das heißt auch, keine zusätzlichen Nährstoffe – und damit weniger Futter für Fische.

Immer mehr Gäste besuchen ein Badi

Was den Fischer ärgert, freut den Badegast. Jedes Jahr springen Tausende Menschen ins kristallklare Seewasser. Viele Einheimische und immer mehr Gäste besuchen für diesen Spaß eine der Badeanstalten – oder wie die Schweizer sagen: ein Badi. Keines ist so beliebt wie das am Utoquai. Morgens stehen die Manager vor dem Eingang und „scharren mit den Füßen“. Berichtet Betriebsleiter Stefan Lenz, 53 Jahre alt, Rettungsschwimmer und Poolmanager in einer Person. Wenn er um sieben Uhr die Tür aufschließt, eilen die Badebehosten ins Wasser, um vor ihrem Acht-Uhr-Meeting den Fitnessplan des Personal Trainers abzuarbeiten und danach beanzugt ins Büro zu flitzen.

Vergnügen. Die Gäste der Badeanstalt am Utoquai springen ins Wasser. Foto: © Zürich Tourismus/Siggi Bucher

Das Badi ist ein Kastenbad, eine ins Wasser hineingebaute Holzkonstruktion, zum Ufer hin nicht einsehbar, zum Wasser hin offen. Es kommt altmodisch daher, rechts ein Abteil für Frauen, links für Männer, und in der Mitte dürfen sich beide Geschlechter treffen und sonnen. Lenz meint, eine Durchmischung täte dem Betrieb ganz gut. Bei den Frauen sei es übervoll, bei den Männern oft überschaubar.

Der Bademeister nennt seinen Arbeitsplatz „das Prominentenbad“. Die Gäste seien „anspruchsvoll“, erwarten flinken Service im Restaurant und eine höfliche Ansprache. Da drüben, er zeigt aufs andere Ufer, müssten die Bademeister ihre Straßenerfahrung aufbringen, um die Jungs mit den Ghettoblastern zu beruhigen. Am Utoquai walten Takt und Trinkgeld. Die Gäste, auch wenn sie täglich kommen, kaufen immer die Standardkarte. Dass sie mit einem Saisonticket billiger schwimmen, interessiert sie nicht. Sie kaufen ja auch keine Rabattmarken.

Erst im See fällt die Ungleichheit ab, fühlen alle dasselbe, sobald sie hinunter zum Wasser gehen, sich von der Holztreppe abstoßen und von der Kühle erfrischen lassen: der erste Zug ein Schreck-, der zweite ein Glücksmoment. Kraftvoll schwimmen die Gäste drauflos, Zürich ist topfit. Herr Lenz muss kaum retten: „Wir hatten letztes Jahr nur einen Herzinfarkt – und der war an der Kasse.“