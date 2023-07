Zwei Todesopfer durch Sturm „Poly“ bringt Windgeschwindigkeit von 146 km/h – Chaos in den Niederlanden

Das Sturmtief „Poly“ fegt am Mittwoch über Deutschland und hinterließ auch in den Niederlanden bereits Spuren. Laut Deutschem Wetterdienst zieht das Sturmtief von den Niederlanden über die Nordsee in Richtung Dänemark. Es erfasst demnach den Nordwesten und später den Norden Deutschlands.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern in Bremen, Teilen Niedersachsens, Schleswig-Holsteins und Hamburgs.

Der Sturm bringt an den Küsten im Tagesverlauf Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde mit sich, wie der DWD am Mittwoch mitteilte. An der niederländischen Nordseeküste wurden am Mittwoch sogar Sturmböen von bis zu 146 km/h gemessen.

„Das ist für einen Sommersturm schon wirklich extrem“, sagte ein DWD-Meteorologe.

Aber auch im Landesinneren soll der Wind mit mehr als 100 km/h über Bremen und Niedersachsen fegen, bevor er in der Nacht nachlässt.

Menschen durch Bäume getötet

In Rhede im niedersächsischen Emsland ist ein Mensch durch einen herabstürzenden Baum tödlich verletzt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein entwurzelter Baum stürzte auf die Person in Rhede und begrub sie unter sich.

Das Opfer war mit seinem Hund unterwegs und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Laut AFP handelt es sich um eine 64-jährige Frau, zunächst war berichtet worden, das Opfer sei ein Mann.

Im niederländischen Haarlem kam am Mittwoch eine 51 Jahre alte Frau ums Leben, als ein Baum auf ihr Auto stürzte.

Verkehrsbehinderungen durch „Poly“ Der Sturm führt zu Verkehrsbehinderungen.

Einige Fähren zur Nordseeinsel Pellworn und den Halligen fielen aus, Bahnstrecken waren nicht regulär befahrbar.

Bäume seien auf die Gleise zwischen Emden und Leer gefallen , sagte eine Sprecherin der Bahn. Die Störung auf der Strecke soll bis in die frühen Abendstunden dauern.

Auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg brauchten Fahrgäste am Mittwoch ebenfalls Geduld.

„Poly" führt auch zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Betroffen sind derzeit Verbindungen in die Niederlande, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Demnach fallen ICE-Züge zwischen Frankfurt und Amsterdam über Köln aktuell aus. Auch Intercity-Züge zwischen Berlin und Amsterdam über Hannover sind betroffen und verkehren derzeit nur zwischen Berlin und Bad Bentheim.

Sturmtief „Poly“ wird stark

Am Mittag soll die Windstärke noch stärker werden. Dazu wird es regnerisch, einzelne Gewitter sind möglich. Vom Emsland bis nach Schleswig-Holstein kann es im Laufe des Tages auch vereinzelt orkanartige Böen geben, an der Nordsee auch Orkanböen, also noch höhere Windgeschwindigkeiten. In der Nacht soll der Wind nachlassen.

„Der Schwerpunkt der Windentwicklung deutet sich für die Nordsee und das angrenzende Binnenland von Ostfriesland bis in die Nordhälfte Schleswig-Holsteins an“, teilte der DWD mit. Dort bestehe ab dem späten Mittwochvormittag bis zum Abend die Gefahr von orkanartigen Böen oder Orkanböen.

Der DWD mahnte, im Norden und Nordwesten seien Behinderungen auf Straßen und Schienen durch umstürzende Bäume oder abbrechende Äste wahrscheinlich. Von 11 bis 20 Uhr gilt eine Unwetterwarnung.

„Poly“ sorgt in den Niederlanden für Chaos

In den Niederlanden hat der heftigste Sommersturm seit Beginn der Wetteraufzeichnungen für Chaos gesorgt. Vielfach musste die Feuerwehr wegen umgestürzter Bäume ausrücken, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender NOS.

In der von Sturmtief „Poly“ getroffenen Nordhälfte des Landes wurde der Bahnverkehr eingestellt, einige Autobahnen waren gesperrt, Schulen und Parks teils geschlossen und in einigen Städten blieben die Busse in den Depots.

Ein umgestürzter Baum auf einem Auto in Haarlem. © IMAGO/ANP

Der Wetterdienst KNMI gab für vier nördliche Provinzen die höchste Sturmwarnung „Rot“ heraus.

Am Amsterdamer Großflughafen Schiphol fielen nach Angaben eines Sprechers 400 Flüge aus, auch der Zugverkehr im Norden wurde gestoppt. Am Flughafen Schiphol war bis zum Nachmittag nur „sehr eingeschränkter Flugverkehr“ möglich, weil Sturmtief „Poly“ neben starkem Wind auch für Regen und schlechte Sicht sorgte.

Von der Einstellung des Zugverkehrs im Norden der Niederlande waren nach Angaben des Bahnbetreibers NS auch Hochgeschwindigkeitszüge nach Köln und Hamburg sowie der Eurostar nach London betroffen.

In der Nähe der Stadt Alkmaar blockierte ein umgestürzter Lastwagen eine Autobahn, umgestürzte Bäume blockierten noch viele andere Straßen.

Das Sturmtief „Poly“ am 5. Juli 2023 auf der A9 © IMAGO/ANP

In der Provinz Nordholland, zu der auch Amsterdam gehört, erhielten die Menschen Warnmeldungen über das Mobilfunknetz. Sie wurden aufgefordert, möglichst nicht ins Freie zu gehen und nur in „lebensbedrohlichen“ Situationen den überlasteten Rettungsdienst zu rufen.

Schiffe in Seenot

Die Küstenwache rettete nach eigenen Angaben Menschen von einem Schiff in der Nähe von Volendam und einer Jacht in der Nähe von Urk, die beide in Seenot geraten waren.

Die stärkste jemals im Sommer gemessene Sturmböe in den Niederlanden

Im Hafen von IJmuiden wurde die zweithöchste Windstärke elf gemessen. Damit sei „Poly“ der „erste sehr schwere Sommersturm“ in den Niederlanden seit Beginn der Aufzeichnungen, teilte der Wetterdienst Weerplaza mit. Eine Orkanböe von 146 km/h in IJmuiden sei zugleich die stärkste jemals im Sommer in den Niederlanden gemessene Sturmböe gewesen. Schwere Stürme gibt es in den Niederlanden sonst hauptsächlich von Oktober bis April.

Zandvoort: Ein LKW wurde vom Wind umgeweht © IMAGO/ANP

Wegen Sturmtief „Poly“: Von unnötigen Autofahrten wird abgeraten

Der Deutsche Wetterdienst ruft dazu auf, in den betroffenen Gebieten am Mittwoch auf unnötige Autofahrten zu verzichten und windanfällige Gegenstände zu sichern.

Schäden durch Sturm – welche Versicherung zahlt? Die Wohngebäudeversicherung greift bei Schäden am Haus (z. B. abgedeckte Dächer und abgeknickte Schornsteine), sofern der Sturm mindestens Windstärke acht hatte.

greift bei Schäden am Haus (z. B. abgedeckte Dächer und abgeknickte Schornsteine), sofern der Sturm mindestens Windstärke acht hatte. Die Hausratversicherung deckt Schäden an der Wohnungseinrichtung ab (z. B. an Teppichen, Möbeln und dem Fernseher).

deckt Schäden an der Wohnungseinrichtung ab (z. B. an Teppichen, Möbeln und dem Fernseher). Die Teilkasko des Autohalters zahlt, sollte der Sturm Dachziegel oder einen Blumentopf vom Balkon auf ein parkendes Auto geschleudert haben. Allerdings gibt es dabei oft eine Selbstbeteiligung, schreibt die Verbraucherzentrale Bremen.

des Autohalters zahlt, sollte der Sturm Dachziegel oder einen Blumentopf vom Balkon auf ein parkendes Auto geschleudert haben. Allerdings gibt es dabei oft eine Selbstbeteiligung, schreibt die Verbraucherzentrale Bremen. Achtung: Ohne Privathaftpflichtversicherung drohen Mietern hohe Kosten, wenn z. B. ein vom Balkon gewehter Blumentopf einen Fußgänger trifft. Wenn dadurch lebenslange körperliche Schäden bleiben, kann das zum finanziellen Ruin des Blumentopfbesitzenden führen, warnt die Verbraucherzentrale Bremen.



Wegen der Sturm- und Orkanwarnungen werden in Hamburg die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf in Hamburg ab 12.00 Uhr geschlossen. Eine Zufahrt sei ab dann nicht mehr möglich, teilte die Friedhofsverwaltung am Mittwochmorgen mit. Trauerfeiern sind demnach ebenfalls alle abgesagt.

Aufgrund der möglichen Unwetter in Niedersachsen kommt es am Mittwoch zu Unterrichtsausfällen. In Delmenhorst ist von 10.00 Uhr an der Unterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen abgesagt, wie ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale bestätigte.

In der Stadt Oldenburg soll es ebenfalls von 10.00 Uhr an keinen Unterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen geben, die sich in der Trägerschaft der Stadt befinden. Schülerinnen und Schüler in Oldenburg sollen trotz des Ausfalls betreut werden, wenn sie in der Schule bleiben.

Ausblick: Sturm und Gewitter in Deutschland am Mittwoch und Donnerstag (Stand Mttwochvormittag) Mittwoch Es wird am Mittwochvormittag sehr windig im gesamten Nordwesten, im Tagesverlauf auch im Osten und bis zur Mitte Im Nordwesten und Norden kann es Sturmböen geben. In Schleswig-Holstein und an der Ostsee sind gegen Abend teils schwere Sturmböen vorhergesagt. Vom Emsland bis nach Schleswig-Holstein kann es vereinzelt zu orkanartigen Böen kommen, an der Nordsee und im direkt angrenzenden Binnenland werden orkanartige Böen oder Orkanböen erwartet.

Von der Mitte bis in die Osthälfte verbreitet steife Böen – für Berlin und Brandenburg sind Mittwochmittag einzelne Gewitter mit Sturmböen nicht ausgeschlossen.

Ab dem Nachmittag kann es im Norden Brandenburgs vereinzelte Gewitter mit Sturmböen geben, in der Prignitz werden lokale Sturmböen bis zu 75 km/h erwartet.

geben, in der Prignitz werden lokale Sturmböen bis zu 75 km/h erwartet. In der Südhälfte ist nur auf den Bergen mit stürmischen Böen oder Sturmböen zu rechnen.

In der Nacht zum Donnerstag soll es an der Ostsee anfangs noch Sturmböen bis hin zu orkanartigen Böen geben, die in der zweiten Nachthälfte nachlassen; woanders im Land ist nur noch mit schwachem Wind zu rechnen.

Mittags und nachmittags sind von der Mitte in den Südosten und Süden verlagernd einzelne Gewitter möglich, lokal eng begrenzt mit Sturmböen, Starkregen und Hagel.

Im Westen und Nordwesten kann es vor allem zum Abend hin vereinzelte Gewitter mit Sturmböen geben.

Donnerstag zieht eine Kaltfront von West und Südwest nach Ost, es kann kurze Gewitter geben und es besteht die Gefahr von Sturmböen.

. Am Donnerstag kann es im Tagesverlauf an und in den Alpen sowie im Südosten zu einzelnen Gewittern kommen, dabei ist Starkregen nicht auszuschließen. Eine leichte Gewitterneigung besteht auch an den Meeren.



Am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit keinen markanten Wettererscheinungen. Am Samstag steigt das Gewitterpotential in der Südwesthälfte wieder leicht an. Sonntag ist in der Westhälfte mit teils kräftigen Gewittern zu rechnen, es besteht Unwetterpotenzial durch heftigen Starkregen.

Darüber hinaus droht Hitze.

Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Wetter Nicht jedes Gewitter und Extremwetterereignis lässt sich auf den Klimawandel zurückführen.

Unstrittig ist aber, dass die menschengemachte Klimakrise Starkregen, Hitze und Stürme fördert.

Der Zusammenhang zwischen Erwärmung und Regen: Je wärmer die Luft, desto mehr Wasserdampf wird aufgenommen.

Extremwetterereignisse nehmen seit Jahren zu; Klimaforscher erwarten, dass Häufigkeit und Intensität von Starkregenereignissen durch die Erwärmung weiter zunehmen werden.

Hitze am Wochenende

Hitze statt Sturm: Am Samstag, Sonntag und Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst landesweit mit einer starken Wärmebelastung.

In welchen Städten es heiß wird – Stand Mittwochvormittag