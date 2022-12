Arztbrief der Woche Mund- und Rachenkrebs – warum auch Jüngere gefährdet sind

Überall auf den Schleimhäuten im Mund – also an der Innenseite der Wange, der Zunge, dem Mundboden, im Gaumen oder Rachen, aber auch in der Mandelregion – können Krebsgeschwüre entstehen. Dem Robert Koch-Institut zufolge erkranken jedes Jahr rund 13.000 Menschen in Deutschland neu an Mund- und Rachenkrebs. Allein in Berlin erhalten dem Krebsregister zufolge jährlich mehr als 500 Menschen erstmalig die Diagnose. Auffällig ist: Rund drei Viertel der Betroffenen sind Männer, am häufigsten erkranken dabei Personen zwischen 60 und 69 Jahren.

