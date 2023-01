Leben mit dem Chronischen Fatigue-Syndrom ME/CFS „Es fühlt sich an, als würde man sterben”

An schlechten Tagen bleiben Louises (Name geändert) Augen geschlossen. Die kleinsten Reize strengen sie an: das Licht ihrer Lampe, Stimmen, die in ihr abgedunkeltes Zimmer dringen, Schritte auf dem Flur. Wenn es ihr so geht, kann Louise nur im Bett liegen, erzählt sie. Sie muss einen Gehörschutz und eine Schlafmaske tragen. Und dann ist da die Angst vor schlimmeren Tagen. Tage, die zu Wochen werden. Wochen, in denen Louise zu schwach ist, um sich zu bewegen, zu schwach, um ihren Mund oder ihre Augen zu schließen. Ihre Mutter muss sie in solchen Phasen füttern, ihr mit einem Strohhalm zu trinken geben, ihre Tochter im Bett umlagern.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden