Tagesspiegel Plus Wenn Kids Ballons ballern : Lachgas gegen Langeweile – was sind Risiken und was muss getan werden?

Die Droge Lachgas ist bei Jugendlichen so beliebt wie noch nie. Politiker fordern eine Altersbeschränkung. Warum das nur ein Teil der Lösung ist, erklärt ein Suchtpräventionsexperte.