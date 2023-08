Gewitter, Tornados, Superzellen Wenn die Natur zur Gefahr wird

Für den Fernseh-Wetterexperten Jens Plöger liegt ein Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und den extremen Wetterereignissen dieses Jahres wie Starkregen, Hitzewellen oder Orkanen auf der Hand: Man erlebe jetzt das, wovor Klimaforscher schon vor 30, 40 Jahren gewarnt hätten, sagte er in einer Sondersendung des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) nach den massiven Zerstörungen durch ein Unwetter in Brandenburg/Havel.

Wie berichtet hatte sich dort am vergangenen Dienstagabend eine sogenannte Superzelle gebildet, die zu heftigen Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 148 Kilometern je Stunde führte. Bäume stürzten um, Dächer wurden abgedeckt, Autos zertrümmert, Straßen waren unpassierbar.

Ob das Unwetter tatsächlich mit dem Klimawandel zu erklären ist – darüber gehen die Meinungen auch unter den Meteorologen auseinander. Im Gegensatz zu Starkregenfällen oder langanhaltenden Hitzewellen lässt sich statistisch bislang nicht nachweisen, dass Unwetter mehr geworden sind.

„Gewitter, Tornados oder auch sogenannte Fallböen (Downburst) wie jetzt in der Stadt Brandenburg sind durch die Erderwärmung vielleicht heftiger geworden, aber sie entstünden auch, wenn wir völlig klimaneutral leben würden“, sagt Meteorologe Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Umso wichtiger sei, sich darauf einzustellen. „Wir können nicht verhindern, dass es Unwetter gibt. Aber wir können bestimmte schlimme Auswirkungen wie etwa Überschwemmungen bei wolkenbruchartigem Regen lindern. Zum Beispiel durch eine kluge Stadtplanung: Wenn etwa weniger Boden versiegelt ist, kann der heftige Regen schneller versickern und weniger Keller laufen voll – da gibt es viele Möglichkeiten.“

Rotterdam oder Kopenhagen als Vorbilder für Stadtplanung

Seit Jahren untersucht Jörg Knieling, Professor an der HafenCity Universität Hamburg und Leiter des Fachgebiets Stadtplanung und Regionalentwicklung, ebensolche Lösungsansätze. Als Co-Projektleiter „Wasser von 4 Seiten“ im Exzellenzcluster CLICCS der Hamburger Hochschulen zur Klimaforschung beschäftigt er sich mit den Herausforderungen für klimagerechte und nachhaltige urbane Räume.

„Wir haben uns viel zu lange darauf verlassen, dass die Kanalisation das Wasser aus den Städten herausführt“, sagt er. „Das kann und soll aber oft nicht mehr ihre Aufgabe sein. Städte wie Kopenhagen oder Rotterdam haben längst auf die neue Situation reagiert. Dort wurden viele Grünflächen oder auch Spielplätze so angelegt, dass sie bei Starkregen zu kleinen Seen werden und so als Regenwasser-Auffangbecken fungieren können.“

In Deutschland wird viel zu viel geteert und asphaltiert Jörg Knieling, Professor HafenCity Universität Hamburg

Doch in Deutschland werde immer noch viel zu viel geteert und asphaltiert, sagt Knieling. Dabei hätten dänische Experten schon vor Jahren festgestellt, dass beispielsweise in Kopenhagen 20 Prozent der versiegelten Flächen gar nicht notwendig seien. Man könnte sie sofort entsiegeln und begrünen. Mit dem Ergebnis, dass zum einen bei Starkregen mehr Wasser versickert und zum anderen das kostbare Wasser im städtischen Boden gespeichert wird, statt es gleich wieder zu kanalisieren und abzuleiten. Das entspricht dem Konzept der „Schwammstadt“, das unter anderem in Berlin, Cottbus und einigen anderen brandenburgischen Städten in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll.

Mit solchen und anderen Maßnahmen könne man zwar keine Unwetter verhindern, sich aber besser an den Klimawandel mit seinen verschiedenen Auswirkungen und Folgen anpassen, sagt der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg, Jens Graf. „Wir haben bereits vor Jahren damit begonnen, solche Anpassungsstrategien zu entwickeln. Das findet sich auch in den sogenannten Eberswalder Thesen von 2013 wieder. Schon damals wurde beispielsweise geforscht, welche Baumarten besser mit der Trockenheit klarkommen. Oder welcher Baustoff sich für klimagerechtere Straßen eignet.“

Der Städte- und Gemeindebund habe auch frühzeitig darauf hingewiesen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsflächen zwischen den Gebäuden nicht immer weiter verringert werden, sagt Graf. „Dadurch werden die Versickerungsflächen kleiner und es entsteht noch mehr Wärme.“

Natürlich kosteten die Anpassungen an den Klimawandel auch Geld, aber so lassen sich zumindest einige Folgen von heftigen Unwettern, Tornados oder Superzellen lindern. Ganz vermeiden lassen sie sich aber nicht. Umso wichtiger werde deshalb, dass die Bürger nicht nur richtig versichert seien, sondern auch wüssten, wie sie sich selbst schützen können, sagt Manitta.

Vorsorge-Informationen sollten vom Bund kommen

Bei einem Tornado reiche es beispielsweise nicht aus, im Haus zu bleiben und Türen und Fenster zu schließen. Diese könnten vielmehr durch die hohen Windgeschwindigkeiten eingedrückt und von herumfliegenden Teilen regelrecht „zerschossen“ werden. Deshalb sollte man möglichst in einen fensterlosen Raum im Kern des Hauses oder der Wohnung gehen und bei Bedarf den Kopf mit Decken vor Glassplittern schützen.

Spezielle Schutzräume einzurichten, wie es sie beispielsweise – man kennt es vom „Zauberer von Oz“ – in Kansas und anderen US-Bundesstaaten gibt, hält Mannita für unverhältnismäßig. Dort sei die Häufigkeit von Tornados zigmal höher als in Deutschland, argumentiert der Meteorologe. Sinnvoller sei vielmehr, die Menschen zu sensibilisieren, denn viele hätten die Verbindung zur Natur verloren und verhielten sich dementsprechend sorglos. „Aber man geht nicht bei Sturm in den Wald und man sollte auch wissen, dass es zu kritischen Situationen kommen kann, wenn Starkregen mit hohen Niederschlagsmengen angekündigt wird.“

Auch Jörg Knieling ist der Ansicht, dass es bezüglich extremer Wetter-Phänomene eine neue „Vorsorge-Kultur“ mit entsprechenden Informationen über die Gefahren und das bestmögliche individuelle Verhalten geben sollte. Das könne nicht allein den Kommunen überlassen werden, da sei auch der Bund gefordert, sagt er. Man brauche dazu wohl etwas Ähnliches wie den Hitzeschutzplan von Gesundheitsminister Karl Lauterbach.