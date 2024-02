Grütters über die Berliner Nach-Wahl „Eine so abwegige Situation gab es noch nie“

Am 11. Februar wird der Bundestag in Teilen Berlins nachgewählt. Dass Sie Spitzenkandidatin der CDU sind, weiß keiner. Wie kommt das?

Man muss ja erst einmal wissen, dass und warum überhaupt Teile des Bundestages in Berlin nachgewählt werden. Es ist ja ein beinahe gespenstischer Vorgang, wenn nur jeder fünfte Berliner Wahlberechtigte nochmal wählen darf, und das auch nur in wenigen ausgewählten Stimmbezirken. Viele Menschen in meinem Wahlkreis Reinickendorf kennen mich aber und freuen sich, dass sie mich wieder wählen können.

Wie groß ist der Unmut der Bürger über die Wiederholungswahl?

Es ist jedenfalls nicht einfach zu erklären, warum für die eine Straßenseite Wahlbenachrichtigungen verschickt werden, für die andere aber nicht. Eine solch abwegige Situation hat es ja auch bundesweit noch nie gegeben. Und ob durch eine solche punktuelle Nachwahl am Ende mehr „Gerechtigkeit“ hergestellt wird, als es das Ergebnis der Wahlen im September 2021 trotz der schlimmen Wahlfehler brachte, sei mal dahingestellt. Jedenfalls sollte das alles uns eine Mahnung sein, nie wieder ein Grundrecht wie das auf freie, geheime und gleiche Wahlen derart mit Füßen zu treten, wie es der SPD-Innensenator Andreas Geisel und seine Landeswahlleiterin Petra Michaelis im September 2021 getan haben.

Zur Person Monika Grütters, 62, ist seit 2005 CDU-Bundestagsabgeordnete. Von 2013 bis 2021 war sie Kultur-Staatsministerin. Grütters stammt aus Münster, studierte in Münster und Bonn Germanistik und Politikwissenschaft. Seit mehr als 30 Jahren ist sie in Berlin tätig, war unter anderem Sprecherin der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung. Von 2016 bis 2019 führte Grütters die Berliner CDU. Sie ist Mitglied im Zentralkomitee deutscher Katholiken (ZdK).



Volle Härte gegen die Ampel – damit wirbt die CDU. Lackmustest auch für einen Kanzlerkandidaten Friedrich Merz?

Selbstverständlich werden die jetzt Wahlberechtigten nach der aktuellen Stimmung im Land und in der Stadt wählen – und das sieht gar nicht gut aus für die SPD und für die FDP, die so viel mitträgt. Deshalb wird das Wahlergebnis am 11. Februar ein Warnsignal vor allem an die Bundesregierung sein. Ich bin sicher: Nach der kompletten Neuwahl des Berliner Senats im vergangenen Jahr, die eine CDU-SPD-Regierung ins Rote Rathaus brachte, werden wir jetzt auch den Wechsel auf Bundesebene einläuten. Friedrich Merz ist ein prägnanter Oppositionsführer.



Auch der natürliche Kanzlerkandidat?

Über die Kanzlerkandidatur entscheiden wir zu gegebener Zeit.

Sie als Merkelianerin: Was ist aus ihrer CDU geworden – verdrängt, verschwunden, wie die frühere Kanzlerin?

Das klingt ja fast so, als würden auch Sie Angela Merkel vermissen … Jede und jeder Parteivorsitzende setzt seine eigenen Akzente, aber die CDU bleibt eine breit aufgestellt Volkspartei. Ich selbst stehe nach wie vor für eine starke christlich-sozialethische Komponente in unserer Politik – und bin damit wahrlich nicht allein.



Als engagierter Katholikin muss Ihnen das Herz bluten. Das „C“ für christlich – wo ist es geblieben?

Wir hatten in der CDU kürzlich eine lebhafte Debatte, nachdem von außen vorgeschlagen worden war, in unserem Parteinamen das „christlich“ durch das Wort „bürgerlich“ zu ersetzen; der Reflex vieler Parteimitglieder auch auf dem Bundesparteitag war laut und deutlich: Das „C“ ist der entscheidende Ausdruck unserer Identität und nicht verhandelbar. Wir wissen schon, dass wir aus der Tradition der damaligen christlich orientierten Zentrumspartei hervorgegangen sind.

Die CDU ist eine Partei des Zentrums geblieben, der Mitte im Parteienspektrum. Unsere Politik folgt klar einem christlichen Menschenbild. Die Verteidigung der Würde und der Freiheit jedes Einzelnen ist das Ziel unseres politischen Handelns. Eine Partei wie die AfD, deren Politik auf Spaltung und Rassismus baut, kann daher nicht einmal in die Nähe christ-demokratischer Politik kommen. Das müssen wirklich alle in der Union wissen und vorleben.

Und Freundschaften entfalten ihren Wert nicht allein in guten Zeiten, sondern vor allem in schwierigen Situationen. Monika Grütters über Peter Kurth (beide CDU)

Die CDU Berlin: Jetzt, nachdem Ihr langjähriger Gegner Kai Wegner so liberal redet, müssten Sie sich doch wohlfühlen. Haben Sie Frieden mit dem Regierenden gemacht?

Wir waren nie im Unfrieden – und wenn er nicht nur liberal redet, sondern auch liberal denkt, soll mir das sehr recht sein. Jeder reift an seinen Aufgaben und Herausforderungen, gerade in Regierungsverantwortung ist das so. Auf jeden Fall hat er Frieden in das Regierungshandeln in Berlin gebracht; dem permanenten Streit der rot-rot-grünen Dreierkoalitionen jedenfalls ist ein geräuschloses Regieren des jetzigen Senats gefolgt. Das ist schon eine echte Leistung.

Der Fall Peter Kurth: Haben Sie, nach all dem, was inzwischen noch alles bekannt geworden ist, mit ihm abgeschlossen?

Ein vollständiges Bild seiner Persönlichkeit liefern auch die neuerlich bekannt gewordenen Vorgänge nicht. Eine Brandmauer zu rechtsextremen Parteien zu errichten, ist das eine. Die Ächtung eines Menschen etwas anderes. Dem kann und will ich mich nicht anschließen, solange ich noch keine Gelegenheit zu einem ausführlichen Gespräch mit ihm hatte. Und Freundschaften entfalten ihren Wert nicht allein in guten Zeiten, sondern vor allem in schwierigen Situationen.