Hau weg!? Was das Canceln von Statuen über uns verrät

Bei jeder Polemik um die Cancel Culture – und davon gab es in letzter Zeit nicht wenige – bricht in der Presse und in den sozialen Netzwerken ein Sturm los. Cancel Culture wird von manchen als „Diktatur der Minderheiten“ bezeichnet und zieht d den Zorn einer empörten Mehrheit auf sich, die ihr vorwirft, die Geschichte mit moralisierenden Urteilen neu zu schreiben zu wollen.

Die Autorin Laure Murat ist französische Historikerin und seit 2016 Professorin am Department of French and Francophone Studies der University of California, Los Angeles (UCLA). Sie ist Autorin zahlreicher Bücher. Dieser Text basiert auf ihrem neuen Buch „Wer cancelt wen?“, das in der Essay-Reihe „Kanten“ des Verlags Edition Konturen, Wien, erschienen ist. © Foto: Kanten Verlag

Diese Kritik geht in der Regel jedem Gespräch über den Gegenstand voraus und macht es so gut wie unmöglich. Gestern noch von Political Correctness und dem gefürchteten Gender bedroht, sind wir nun der Gefahr der Cancel Culture ausgesetzt.

Der Aufschrei, den sie auslöst, ist verdächtig, weil er System hat. Er vernebelt die Probleme, bis die Grundsatzdebatte begraben ist. Ich persönlich habe jedes Mal, wenn die Cancel Culture irgendwo auftauchte, etwas dazugelernt.

Anstatt alle Spielarten der Cancel Culture zu erfassen, schlage ich vor, das Problem anhand der in den letzten Jahren immer häufigeren Zerstörung oder Beschädigung von Statuen im öffentlichen Raum zu untersuchen. Diese Aktionen haben den Vorteil, dass sie die wesentlichen Ansprüche der Cancel Culture und das breite Spektrum der mit ihr verbundenen Polemiken widerspiegeln.

Im August 2017 beschloss die Stadt Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia, eine Entscheidung des Stadtrats von 2021 umzusetzen: die Umbenennung des General-Lee-Parks, benannt nach dem Kommandanten der Armee der Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg, und die Entfernung des Reiterstandbilds in der Mitte des Parks.

Da schwebt er hin: Am 10. Juli 2021 wurde die Statue von General Robert E. Lee in Charlottesville entfernt. © Evelyn Hockstein/Reuters

Gegen dieses Projekt organisierten Neonazis, Neokonföderierte und weiße Suprematisten einen Marsch. Es kam zu gewalttätigen Zusammenstößen, wobei die antirassistische Aktivistin Heather Hayer ums Leben kam. Es war der Beginn einer Kampagne, die drei Jahre später zur Entfernung der konföderierten Generäle aus dem Kapitol führen sollte.

Am 10. Juli 2021 wurde auch General Lee vom Sockel geholt. Er war nicht der einzige.

In den USA wurden allein vom 30. Mai bis zum 23. Oktober 2020 rund 100 Statuen zerstört. Auch in Europa und dem Rest der Welt wuchs die Bewegung. In Antwerpen wurde Leopold II., der kriminelle Ausbeuter des Kongo, entfernt, nachdem er mit roter Farbe besprüht worden war. In Bristol wurde der Sklavenhändler Edward Colston vom Sockel gerissen und ins Wasser geworfen.

Erstmal muss man verstehen, warum eine Statue errichtet wurde

Aber was bedeutet das Entfernen einer Statue? Bedeutet es, einen Namen aus der Geschichte auszulöschen? Kaum. Es ist aus der heraus zunächst einmal wichtig zu verstehen, warum diese Statuen errichtet wurden.

Die meisten Denkmäler der Konföderierten, wie das von General Lee in Charlottesville oder das von Theodore Roosevelt in New York, entstanden auf dem Höhepunkt der Jim Crow-Gesetze und der berüchtigten One-drop rule (ein Tropfen Schwarzen Blutes genügte, um als Schwarz zu gelten und in einem Segregationsregime diskriminiert zu werden, in dem es viele Lynchmorde gab).

Die erste Statue, die nach gewaltsamen Tod von George Floyd entfernt wurde, war am 31. Mai 2020 die von Charles Linn, einem Schweden, der sein Vermögen in den USA gemacht hatte und Offizier der konföderierten Marine war. Sein Denkmal wurde erst im Jahr 2013 in Birmingham (Alabama) aufgestellt, einer Hochburg der Südstaatler, dem Gründungsjahr von Black Lives Matter.

Dies führt zur Frage nach dem rassistischen Kontinuum in westlichen Gesellschaften und wie sich das in tausend Formen der gewöhnlichen Diskriminierung einschleicht. Der wiederholte Freispruch von Polizisten, die für rassistische Morde verantwortlich waren, hat das Maß der Erbitterung der Jugend voll gemacht.

Indem sie die Superlative in den Statuen vermeintlich großer Männer angreifen, löschen die Aktivisten nicht so sehr die Geschichte aus, sondern lenken im Gegenteil die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Lehren, die Regierungen aufgrund ideologischer Entscheidungen aus den Ereignissen der Vergangenheit nicht gezogen haben.

Die ikonoklastische Geste, die so oft mit einer unkultivierten Annullierung gleichgesetzt wird, schärft also Geschichtsbewusstsein und reaktiviert ein Gedächtnis, das die zerstreute Menge in den modernen Städten unbeachtet lässt, wenn sie täglich auf dem Weg ins Büro unter dem Säbel eines Kolonialherren hindurchgeht.

Man denke an die vielen gestürzten Männer nach dem Mauerfall

Geschichte wird gemacht oder vielmehr verkörpert, indem man sie darstellt, indem man Denkmäler errichtet oder eben auch zu Fall bringt. Man denke nur an das Massenstürzen „großer Männer“ nach dem Fall der Mauer und dem damit verbundenen Getöse. Die Erfahrungen der Ostblockstaaten könnten in dieser Hinsicht nützlich sein, zumal die Wunden seit 1989 noch lange nicht verheilt sind.

Andere Beispiele bringen uns aktuell in Verlegenheit. Was soll mit Jules Ferry geschehen, dessen Name so viele Gymnasien in Frankreich ziert? Den Vater der „kostenlosen und obligatorischen laizistischen öffentlichen Schule“ behalten und den Befürworter der kolonialen Expansion, der er auch war, wegwerfen? Warum nur das Militär und nicht auch die Politik ins Visier nehmen?

Sollten Kommissionen eingesetzt werden, um die Notwendigkeit bestimmter Entfernungen von Denkmälern zu bewerten oder an jeder „problematischen“ Statue erklärende Tafeln anzubringen? Was sollte man überhaupt mit ihnen tun? Sie ins Museum stellen? Wozu? Bedeutet die Entfernung von Statuen nicht vor allem, den Unterdrückten das Symbol und die Erinnerung an ihre Unterdrückung zu nehmen?

Eine neue Welt, warum nicht eine neue Geschichte? Fernand Braudel 1951

Vielleicht müssen hier die Überlegungen ansetzen. Welche Bedeutung hat Monumentalität heute? Und was ist mit personifizierter Monumentalität? Was impliziert sie in Bezug auf Hierarchie, Maßstab und Kult? Anstatt bei der Verehrung des großen Mannes zu verharren, sollte man sich dem 21. Jahrhundert mit mehr Fantasie stellen? Und dabei auch den Sinn für Dialektik wiederbeleben?

In einem 1951 veröffentlichten Artikel über „Die Verantwortung der Geschichte“ fragte Fernand Braudel, der eine „willkürlich auf die Rolle der zentralen Helden reduzierte Geschichte“ beklagte: „Eine neue Welt, warum nicht eine neue Geschichte?“

Diese große Frage hatte die Französische Revolution, die eine neue Welt auf den Weg bringen wollte, seinerzeit in gewisser Weise mit einer grandiosen Erfindung beantwortet: dem zentralen Kunstmuseum der Republik, dem Louvre 1793, dem zwei Jahre später das Museum der französischen Denkmäler folgen sollte.

Das Museum schlechthin: der Louvre in Paris. © picture-alliance / dpa

Aus der aktuellen Bildersturmwelle ergibt sich unweigerlich eine Frage: Wie könnte ein Vorschlag aussehen, der in seiner Radikalität dem revolutionären Museum entspricht, aber für das 21. Jahrhundert und eine globalisierte Welt geeignet ist, um auf die neuen Ansprüche zu reagieren?

Demnächst soll in Nouméa, der Hauptstadt von Neukaledonien, eine 2,50 m hohe Statue, die den Handschlag zwischen Jean-Marie Tjibaou und Jacques Lafleur zur Besiegelung des Matignon-Abkommens für Neukaledonien darstellt, in der Mitte eines in „Platz des Friedens“ umbenannten Platzes die Statue von Admiral Olry verdrängen, jenem Gouverneur, der 1878 den Aufstand des Kanak-Häuptlings Ataï blutig niederschlug.

Schwarz statt Weiß auf den Sockel heben, hilft nicht

So lobenswert diese Initiative auch ist, ändert sie etwas am Kern des Problems? Sie ahmt die Repräsentationsformen des 19. Jahrhunderts nach (Heroisierung, Monumentalität, große Männer, die nach dem höchst offiziellem Geschmack inszeniert werden usw.) und löst nicht die Frage der Zelebrierung der Kolonialmacht (die Statue von Olry soll in die Gärten des Museums umziehen).

Die Logik des Ersetzens oder des Austauschs im Allgemeinen (von Kolonialherren durch Unabhängigkeitskämpfer, von Weißen durch Schwarze, von Männern durch Frauen usw.) muss ebenso in ihrer Naivität hinterfragt zu werden wie die Ehrung singulärer Individuen, deren Biografien fatalerweise dunkle Stellen enthalten.

Es gibt berühmte Fälle: Im Jahr 2020 musste das Pariser Rathaus in aller Eile die Gedenktafel entfernen, die zu Ehren von Guy Hocquenghem angebracht worden war, einem militanten Homosexuellen, der Pädophilie gefördert und sich gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung ausgesprochen hatte.

Und wenn man dem Temporären und der Pluralität den Vorzug geben sollte? Am Trafalgar Square in London gibt es einen „vierten Sockel“ (Fourth Plinth), der für einen Auftrag (die Statue von Wilhelm IV.) errichtet wurde, der nie ausgeführt wurde. Es ist der einzige der vier Sockel auf dem Platz, von denen drei mit öffentlichen Persönlichkeiten besetzt sind – König Georg IV. und zwei Generäle, die mit der britischen Kolonialgeschichte in Verbindung stehen.

150 Jahre lang wurde über das Schicksal des kahlen Sockels heftig diskutiert. Seit 1998 wird er turnusmäßig mit Werken zeitgenössischer Kunst bestückt. Diese Idee wird von einem äußerst demokratischen Programm begleitet, das die Bevölkerung dazu auffordert, über ein geeignetes Kunstwerk abzustimmen, das dann zwei Jahre lang dort stehen soll.

Immer mehr Statuen weltweit werden angefeindet

Solche Fragen sind umso lebendiger, als sich eine Kluft auftut. Weltweit werden immer mehr Statuen angefeindet, man zeigt auf immer mehr Museen mit dem Finger, weil sie den kolonialen Schrecken, der am Anfang des reichen Erbes vieler Sammlungen steht, nicht ausreichend darstellen.

Von Felwine Sarrs und Bénédicte Savoys Bericht über die Rückgabe afrikanischen Kulturerbes (2018) bis hin zu der Ausstellung im Rijksmuseum Amsterdam (8. Juni bis 29. August 2021), die zum ersten Mal die Sklavenvergangenheit der Niederlande erforscht, gibt es keine einzige kulturelle Institution mehr, die um eine politische Neuinterpretation ihrer Geschichte herumkommt.

Felwine Sarr und Bénédicte Savoy lösten mit ihrem Bericht vieles aus. © Thilo Rückeis

Dieses Ergebnis muss – zumindest teilweise und wenn auch nur als Reaktion – auf die Cancel Culture zurückgeführt werden. Alles deutet darauf hin, dass diese Bewegung erst am Anfang steht: Während prototypische Kolonialisten im öffentlichen Raum immer weniger geduldet werden, sorgen einige bisher verschonte Persönlichkeiten : Sklavereigegner, Nazigegner, Feministinnen – mittlerweile ebenfalls für Kontroversen.

Was ist mit den immer häufiger werdenden Grenzfällen? Sind sie Zeichen für die Exzesse der Cancel Culture, die ein kritisches Übermaß erreicht hat, oder das logische Ergebnis einer unausweichlichen historischen Neubewertung?

Was, wenn Cancel Culture eine logische Folge des Kapitalismus wäre?

Stellen wir folgende Hypothese auf. Was ist, wenn die Cancel Culture nur die logische, unvermeidliche Begleiterscheinung einer ausgezehrten Demokratie wäre? Das illegitime Kind des westlichen Denkens und des ungezügelten Kapitalismus in einer angeblich universalistischen Gesellschaft, die blind für ihre Unwägbarkeiten und unfähig ist, die Verbrechen und die unzähligen Folgen der Sklaverei und der Kolonialisierung zu erkennen?

Man braucht die Gewalttätigkeit der Cancel Culture nicht anderswo zu suchen als in der Brutalität der Macht. Dort lauert die Gefahr, dort lautert die Sackgasse.

Es geht um Gegenwehr, um angemessene Antworten

Das Problem der Cancel Culture ist ein Problem der Gegenwehr, einer angemessenen politischen Antwort mit den zur Verfügung stehenden Mitteln auf die ungestrafte Verweigerung der Achtung vor dem, was das Leiden an den Enteignungen verlängert und an die Mechanismen von Unterdrückung, Diskriminierung und Herrschaft erinnert.

Denn wer cancelt wen oder was? Von dem Tag an, an dem der Footballspieler Colin Kaepernick 2016 während der amerikanischen Hymne niederkniete, um gegen Polizeigewalt gegen Minderheiten zu protestieren, durfte er in keinem Team der National Football League mehr spielen.

Kniefall mit Folgen: Football-Star Colin Kaepernick (M.) von den San Francisco 49ers. © Mabanglo/dpa

Und was ist mit den unzähligen Frauen, die vergewaltigt, belästigt oder entlassen wurden, weil sie ihrem Arbeitgeber einen sexuellen Gefallen verweigerten? Auch sie wurden gecancelt und hatten keine andere Möglichkeit, als eines Tages in den sozialen Netzwerken zu sagen: Me too.

Die Cancel Culture ist auch und vielleicht sogar in erster Linie das: ein gewaltiger Überdruss an einer Zwei-Klassen-Justiz, eine große Müdigkeit, dass Rassismus und Sexismus durch scheinbar unverrückbare Statuen oder Künstler, die über dem Gesetz stehen, geehrt werden, während Schwarze von der Polizei aus nächster Nähe erschossen werden und die Statistiken über Vergewaltigungen und Femizide ständig steigen.

Von der Ehrung der Kolonialherrn zum Rassismus der Polizei

Die Beziehungen zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen den großen offiziellen Erzählungen und den Dramen des Alltags sind die Quelle zahlreicher legitimer Kontroversen. Wenn man ein direktes Kontinuum zwischen Vergangenheit und Gegenwart, der Ehrung von Kolonialherren und dem Rassismus der Polizei sieht, entwirft man dann eine künstliche Genealogie, missbraucht man aus intellektueller Trägheit einen Kausalzusammenhang, kurz, friert man die Zeit ein und erliegt einem Ahistorismus?

Die amerikanische Historikerin Kristin Ross hat kürzlich einen originellen und maliziösen Ansatz formuliert: Die Vergangenheit ist nicht didaktisch: Ihre Beziehung zur Gegenwart ist keine pädagogische Beziehung, sie ist auch nicht stabil oder festgelegt. Die Vergangenheit ist völlig unvorhersehbar.

Es ist nicht zuletzt das Verdienst der Cancel Culture, diese Debatte anzuregen, die offizielle Geschichte bis in ihre Verleugnungen und Nachwirkungen hinein zu hinterfragen, ihre Hierarchie infrage zu stellen und zu größerer Klarheit anzuregen, um zu verstehen, woraus das Gestern und das Morgen bestehen werden.

