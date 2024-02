Hedwig Richter zu Klimaschutz und Demokratie „Die Politik redet mit den Menschen als wären wir Monster“

Der Krisenmodus ist in der Demokratie der Normalfall – das meint zumindest Hedwig Richter, eine der bekanntesten deutschen Historikerinnen für neuere und neueste Geschichte. Jedes der vergangenen Jahrzehnte habe dabei vor seiner eigenen Herausforderung gestanden, vom Wiederaufbau in den 1950er Jahren, über den kalten Krieg bis zur Flüchtlingsdebatte. Derzeit stünden wir aber vor besonderen Herausforderungen, so Richter im Klima-Podcast Gradmesser: „Was wir jetzt gerade sehen, ist eine Häufung von massiven Krisen, die wir sonst in Jahrzehnten hintereinander hatten.“ Doch das habe nicht nur Nachteile: „Denn dadurch bleibt Demokratie wach.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für die Darstellung des Podcasts aktivieren Sie bitte „externe Inhalte“.



Die Klimakrise hat dabei laut Richter einen besonderen Stellenwert: Denn der Klimaschutz könnte auch unsere Demokratie schützen. Einen Beleg dafür lieferten auch die jüngsten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in zahlreichen Städten. Dort sind auch die Klimaschutz-Aktivist:innen von Fridays For Future prominent in Erscheinung getreten. Zugleich gehört es zum Kerngeschäft von Populisten und Rechtsextremen, den Klimawandel zu leugnen. Es scheint also es einen Zusammenhang zu geben – aber auch ein großes Problem.

Der Bevölkerung mehr zutrauen

In der aktuellen Gradmesser-Folge erklärt die Historikerin Hedwig Richter genauer, wie wir selbst die Demokratie retten und was wir aus der Demokratiegeschichte für heute lernen können. Hedwig Richter erläutert außerdem, warum Demokratie Wohlstand braucht und inwiefern fossile Energie die Gleichheit in der Gesellschaft vorangebracht hat.

Richter erklärt außerdem, warum sie glaubt, dass die Bundesregierung der Bevölkerung mehr zumuten könne und sollte: „Die Politik redet mit den Menschen als wären wir Monster.“ Besonders die Regierung agiere, als ob man dem Volk nichts zumuten könne, was es nicht „sofort in aller Bequemlichkeit akzeptieren“ würde. Richter glaubt hingegen, dass die Menschen grundsätzlich bereit seien zu Unbequemlichkeiten. Warum die Historikerin zu diesem Schluss kommt, hören Sie in der ganzen Folge.

Über den Klima-Podcast Gradmesser Was können wir gegen die Klimakrise tun? Dieser Frage geht Ruth Ciesinger jeden zweiten Freitag im Tagesspiegel-Podcast „Gradmesser“ nach. Hören Sie alle Folgen hier, bei Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt.

“