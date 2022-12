Heiligabend in Berlin-Schöneberg Ein echter Esel an der Krippe

Es gibt viele Weihnachtsgeschichten, in denen ein kleiner Esel die Hauptrolle spielt. Dies ist eine davon. Sie spielt in der Schöneberger Zwölf-Apostel-Kirche. Schon seit etwa zehn Jahren steigen an jedem Heiligabend zierliche Hufe die Stufen zum Kirchenportal hinauf, klappern den Mittelgang hinunter bis zum Altar und zur hölzernen Krippe vor dem Weihnachtsbaum.

Jedes Jahr bringt Christine Möller einen Esel aus Paaren bei Schönwalde in Brandenburg in einem kleinen Transporter zu der Kirche, die ganz in der Nähe der Kurfürstenstraße liegt. „Für mich gibt es nichts emotionaleres und schöneres als mit dem Esel Weihnachten in die Zwölf-Apostel-Kirche zu gehen“, sagt Christine Möller ein paar Tage vor Weihnachten am Telefon, mit einer Stimme, die schon ganz feierlich klingt. „Ich werde immer wieder gefragt, ob ich Weihnachten nicht mal lieber zuhause verbringen möchte. Aber das will ich auf keinen Fall.“

Christine Möller ist nicht die einzige aus ihrem Ort, die sich auf den Weg nach Schöneberg macht. „Viele Eselfreunde aus Paaren fahren mit“, sagt sie – und meint damit Mitglieder des Tierschutzvereins „Eselfreunde Havelland“, den sie vor fast 30 Jahren gegründet hat, um schlecht gehaltene und von ihren Besitzern nicht mehr gewollte Esel zu retten. 27 Mitglieder hat der Verein, dazu kommen 40 ehrenamtliche Helfer. Die meisten reisen aus Berlin an, um die 28 Esel mit zu versorgen, einige sogar aus Leipzig, sagt Möller. Darunter seien viele Rentner, die Zeit hätten, den Weg öfter zu machen.

Eines der Vereinsmitglieder stammt aus der Schöneberger Kirchengemeinde, so entstand vor etwa zehn Jahren die Idee, einen der Esel an Heiligabend in die Kirche zu bringen. „Vor Corona sind wir meist auch noch in anderen Gemeinden gewesen, aber dort durften wir nur draußen rumlatschen, die Zwölf-Apostel-Gemeinde ist die einzige, die den Esel wirklich in die Kirche hinein lässt.“

Die Kirche, zwischen Straßenstrich und Schwulenkiez gelegen, und berühmt für ihre Fenster aus alten Ginflaschen, ist in der Tat etwas besonderes. Pfarrer Burkhard Bornemann stellt sich bei Twitter als „Mopsfreund“ vor – er lebt mit zwei der knautschigen Hunde – und organisiert „Klassik-trifft-Fetisch-Konzerte“ in der Kirche, bei denen er selbst im passenden schwarzen Leder-Outfit erscheint. „Ich mag den Pfarrer sehr“, sagt Christine Möller. „Und er mag die Esel. Er nimmt sich Heiligabend immer Zeit, den Esel zu streicheln, obwohl er da so viel zu tun hat. Er sagt in der Predigt auch immer etwas zu unserem Verein.“

Der kleine graue Geselle, der im vergangenen Jahr bei eisigem Regen aus dem Anhänger tappte und von Pfarrer Bornemann und wartenden Kindern begrüßt wurde, heißt Ikarus. Warm eingekleidet in eine weihnachtliche rote Pferdedecke, einen roten Wollschal um den Hals und rot-weiße Gamaschen an den Beinen, fraß er dann neben der Krippe das mitgebrachte Heu, das ihm eifrige Kinder begeistert hinhielten. „Er ist dabei total cool, Hauptsache es gibt etwas zu essen“, sagt Christine Möller.

Ikarus ist kein junges Tier mehr, schon fast 20 Jahre alt. Er kam vor langer Zeit nach Paaren, als ein Potsdamer Streichelzoo aufgelöst wurde. Eine Tierschutzorganisation brachte den Esel zu Möller. Einige Jahre später kamen sein Sohn und dessen Mutter ebenfalls als „Notesel“ dorthin. „Man merkte richtig, wie sie sich erkannten und darüber freuten“, sagt Möller.

Für die heute 61-Jährige, die Frührentnerin ist, fing die Sache mit den Eseln aber schon viel früher an – 1995 mit Sir Henry: „Er stand in einem Hundezwinger in dem Dorf, in dem wir damals gewohnt haben. Der Mensch, der ihn hielt, war nicht böse, aber hatte keine Ahnung von Eselhaltung“, erzählt Möller. „Sir Henry war ein Hengst und ist immer abgehauen zu rossigen Eselstuten. Der Besitzer wusste sich nicht anders zu helfen, als in einzusperren. Er hatte ihn für seine Tochter gekauft, aber die wollte ihn nicht. Da habe ich gesagt: ,Ich nehme ihn.’“

Die Eselfreunde Jeder, der möchte, kann eine Patenschaft für einen der Esel des Vereins „Eselfreunde Havelland“ abschließen. Das eignet sich auch gut als Geschenk für größere Kinder (ab fünf Euro im Monat für mindestens ein halbes Jahr). Paten dürfen ihre Schützlinge beim Patentreffen am 8. April 2023 besuchen. Außerdem werden Eselwanderungen angeboten und Kurse zum „Eselführerschein“ (25 Euro, ab fünf Jahren). Auch Ehrenamtliche, die helfen wollen, sich um die Esel zu kümmern, werden immer gesucht. Aus Berlin erreicht man Paaren/Glien zum Beispiel mit dem Bus 671 ab Spandau. Weitere Infos unter esel-freunde.de

Inzwischen ist Christine Möller eine Eselexpertin, die Kurse über die richtige Haltung gibt. Sir Henry, der vor Ikarus jedes Jahr mit ihr in die Zwölf-Apostel-Kirche kam, ist vor Kurzem gestorben. „Er ist 29 geworden, das ist nicht so alt wie er hätte werden können“, sagt Christine Möller und in ihrer Stimme klingen Tränen mit. „Als er starb, war es für mich echt schlimm.“

Zum zweiten Mal ist es nun also Ikarus, der sie begleitet. Um 14.30 Uhr wird der Transporter vor der Kirche vorfahren. „Damit die Kinder, die beim Krippenspiel die Engelchen sind, ihn schon mal streicheln können, bevor sie in die Kirche gehen“, sagt Möller. Das Spiel beginnt um 15 Uhr.

In den ersten Jahren sei der Esel, damals noch Sir Henry, immer von Anfang an mit nach vorn zum Altar gegangen, sagt Möller. „Aber dann hat ihn ein Engelchen mal vor lauter Aufregung die Treppen hoch zur Kanzel geführt und er stand dann da während der Predigt neben dem Pastor – die ganze Kirche hat gekichert.“ Keiner habe mehr dem Pfarrer zugehört. Inzwischen wartet Möller daher mit dem Tier im hinteren Bereich der Kirche und führt es erst gegen Ende des Krippenspiels nach vorn. Nach dem Gottesdienst dürfen dann aber alle Kinder noch ausgiebig Bekanntschaft mit Ikarus machen.

Nach zwei Pandemie-Weihnachten läuft dieses Jahr endlich alles wieder wie früher. Nur ohne Sir Henry. „2020 war Sir Henry zuletzt dabei, trotz Pandemie – das war damals schön und traurig zugleich, die Kirche fast leer, das Krippenspiel nur als Film auf der Leinwand zu sehen, aber da sind wir noch zur Beschenkung der Armen abends da geblieben, die haben sich auch über den Esel gefreut.“ In jenem Jahr begab sich noch etwas besonderes: „Eine Frau kam auf uns zu, erzählte, sie sei vor kurzem in Betlehem gewesen und habe dort an den Esel gedacht. Sie habe ihm dann von dort ein kleines Pilgertäschchen mitgebracht, das er in jedem Jahr um den Hals trug.“

Sir Henry und Ikarus knüpfen übrigens an eine lange christliche Tradition von Eseln in der Kirche an, schreibt die „Süddeutsche Zeitung“: „ Im 4. Jahrhundert führte man an Palmsonntag schon mal einen Esel bis vor den Altar, besondere Eselsmessen fanden zur Feier der Flucht der heiligen Familie nach Ägypten statt.“

