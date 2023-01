Heinrich August Winkler „Putin ist kein zweiter Hitler“

Herr Winkler, seit dem Ende der Nazi-Herrschaft 1945 sind drei Generationen von Deutschen aufgewachsen und haben dieses Land verändert. Was haben die Deutschen von heute noch mit Hitler zu tun?

Der Ausgang des von Hitler entfesselten Zweiten Weltkriegs prägt die Welt bis heute. Er ist maßgeblich für die Machtverteilung in den Vereinten Nationen, die 1945 gegründet wurden. Das vereinigte Deutschland ist das Deutschland in den Grenzen von 1945. Die Ausrottung der europäischen Juden, angeordnet und exekutiert vom nationalsozialistischen Regime, bleibt die zentrale Tatsache der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Sie ist das größte Verbrechen aller Zeiten, und das prägt zu Recht bis heute auch unsere deutsche Gedächtniskultur.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden