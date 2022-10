Herbstferien in Berlin Sieben Tipps für Familien und Kinder

Endlich Herbstferien! Vom 24. Oktober bis zum 5. November ist in Berlin schulfrei. Die Kinder haben also ganz viel Zeit für schöne Dinge und Unternehmungen. Welche das sein könnten, haben wir hier in unseren Tipps zusammengestellt: Familienausflüge in und um Berlin, Workshops und Events.

In der gelben Villa Pflegeprodukte selber machen

Duschgel, Lippenbalsam und Badepralinen muss man nicht kaufen, sondern kann sie einfach selbst machen. Keine Ahnung wie? In der Gelben Villa in Kreuzberg kann man das in diesen Herbstferien lernen. Der einwöchige Workshop richtet sich an Kinder ab 11 Jahren und startet am 31. Oktober um 10 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Zu frühzeitiger Anmeldung wird geraten.

Übrigens gibt es in der Gelben Villa die ganzen Herbstferien über unterschiedliche Angebote, etwa einen analogen Fotokurs oder Kung-Fu. Infos findet man auf der Homepage des Kreativ- und Bildungszentrums.

Herbstfest in der Domäne Dahlem

Mal wieder raus aus der Stadt! Dafür gibt es einen besonders guten Anlass: Das Herbstfest in der Stiftung der Domäne Dahlem. Das findet am 29. und 30. Oktober, von 10 bis 18 Uhr auf dem herbstlich geschmückten Gutshof statt. Zahlreiche Aussteller:innen präsentieren ihre Handwerkskunst aus Holz, Leder oder Keramik.

Das Rahmenprogramm richtet sich auch an die Kleinen: Das Kindertheater „Galli“ steht jeweils um 14 Uhr für eine Aufführung auf der Bühne. Außerdem im Angebot sind Ponyreiten, Traktorfahrten und Spiele. Der Eintritt kostet 3,50 Euro, für Kinder unter 12 Jahren ist der Eintritt frei. Weitere Infos auf der Homepage der Domäne Dahlem.

Ballett als neues Hobby entdecken

Im Berliner Staatsballet gibt es in den Herbstferien eine ganze Fülle an verschiedenen Angeboten für leidenschaftliche Tänzer:innen oder die, die es werden wollen. Am Freitag, den 4. November findet beispielsweise ein „Familienvormittag“ statt. Hier können Kinder mit ihren Eltern hinter die Kulissen des Staatsballetts schauen, selbst Tanzschritte ausprobieren und sich das morgendliche Training der professionellen Tänzer:innen ansehen. Start ist 9:30 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.

Wer bereits Erfahrungen im Balletttanz hat, den könnte das einwöchige Tanzcamp interessieren: Die Teilnehmer:innen erhalten ein klassisches Training, anschließend wird eine Ballettvariation einstudiert. Das Camp startet am 24. Oktober um 9:30 Uhr. Die Teilnahme kostet 75 Euro.

Weitere Infos auch zu anderen Ferienangeboten des Staatsballetts gibt es auf der Homepage.

Theaterworkshop am Exploratorium

In einem Intensiv-Workshop ermuntert Schauspielerin Anna C. Ortmann die Teilnehmer:innen, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und der Phantasie freien Lauf zu lassen. In Gruppenübungen lernen die Kinder, sich selbst zu verorten, aber auch wichtige Werte wie Rücksichtnahme. Los geht es am 31. Oktober, eine Anmeldung ist bis zum 24. Oktober möglich, via Anmeldeformular. Die Kosten belaufen sich ab 25 Euro.

Wanderung im Tegeler Fließ

Wenn man Lust auf einen Ausflug in die Natur hat, aber nicht zu weit rausfahren möchte, ist das Tegeler Fließ eine tolle Möglichkeit: Das Naturschutz-Gebiet ist riesig, es erstreckt sich auf eine Länge von knapp 15 Kilometern.

Groß und Klein können hier einiges entdecken, am besten entlang der Naturlehrpfade. Der spannendste Bereich ist laut NABU der Abschnitt zwischen Hermsdorf und Lübars: Hier hat man den besten Blick auf die Sumpflandschaft.

Infos zu Pfaden und zum Fließ gibt es beim NABU.

Die bunte Welt der Äpfel erkunden

Im Freilandlabor Marzahn geht es in der ersten Ferienwoche um den Apfel. Das wohl alltäglichste deutsche Obst ist nämlich vielfältiger, als die meisten wissen. Deshalb wird an fünf Tagen gemeinsam die Streuobstwiese erkundet und im Freilandlabor geforscht.

Anmelden kann man sich auf der Homepage des Freilandlabors. Infos zum weiteren Ferienprogramm gibt es hier.

Im GoodLab elektronische Musik machen

Musikproduktion und Sounddesign klingt kompliziert und gleichzeitig spannend. Gut, dass es dafür in der zweiten Ferienwoche einen Workshop gibt, der sich an Mädchen und nicht-binäre Kindern und Jugendliche ab 12 Jahren richtet. Hier lernt man Wissenswertes vom Profi und arbeitet gemeinsam an einer Performance. Infos zur Anmeldung gibt es auf der Homepage von GoodLab.

