Hilfen für Schulen, Kitas und Kliniken Brandenburg bringt 70 Maßnahmen zur Entlastung auf den Weg

Brandenburg will Bürgerinnen und Bürger stärker von den Folgen der hohen Energiepreise und der Inflation entlasten. Dazu habe sich die Landesregierung auf 70 Maßnahmen verständigt, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Potsdam. Von den bis zu zwei Milliarden Euro aus dem dafür beschlossenen „Brandenburg-Paket“ seien damit inzwischen rund 1,77 Milliarden konkret verplant.

Die Hilfen setzten im Wesentlichen bei den Familien an, sagte Woidke. Rund 116 Millionen Euro seien dort für Entlastungen vorgesehen, weitere 220 Millionen Euro sollen in die Unterstützung von Schulen und Kitas fließen. Die Krankenhäuser sollen mit 190 Millionen Euro entlastet werden, sagte der Ministerpräsident.

Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) kündigte als Teil des Pakets unter anderem ein Soforthilfeprogramm gegen Energiesperren an. Damit solle analog zu Berlin mit einem Härtefallfonds vermieden werden, dass Bürgerinnen und Bürger wegen hoher Rechnungen Energiesperren drohen. Auch die Lebensmittel-Tafeln für Bedürftige sollen dem Maßnahmenpaket zufolge bei der Minderung der Energiekosten gefördert werden. Die Kommunen würden zudem beim Aufbau von rund 7.000 neuen Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge finanziell unterstützt.

Woidke sprach von einer „Riesensumme, die wir hier auf den Weg bringen“. Ziel sei, Strukturen zu stabilisieren und zu helfen, „gut durch die Krise zu kommen“. Wichtig für die Zukunft sei, im Energiebereich unabhängiger zu werden, die erneuerbaren Energien auszubauen und Energie selbst zu erzeugen. (epd)

Zur Startseite