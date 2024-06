Hilfsorganisation Sandra Hüller übernimmt Patenschaft für Rettungsschiff

Die Schauspielerin Sandra Hüller wird Taufpatin eines Rettungsschiffs, das von diesem Sommer an Flüchtlingen im Mittelmeer zu Hilfe kommen soll. Die 46-Jährige («Anatomie eines Falls», «The Zone of Interest», «Toni Erdmann») übernimmt die Patenschaft des fast 35 Jahre alten Kreuzers «Sea-Eye 5», der früher für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger vor der Küste Schleswig-Holsteins im Einsatz war. «Jeder Mensch hat ein Recht auf Freiheit, Frieden und Sicherheit», sagte Hüller zur Begründung. «Ich möchte dazu beitragen, dass Menschen in Not die dringend benötigte Hilfe erhalten.»

Für die private deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye mit Sitz in Regensburg sind im Mittelmeer bereits drei andere Schiffe unterwegs. Den Kaufpreis des Kreuzers bezifferte die Organisation auf etwa 465.000 Euro, was durch Spenden finanziert werden solle. Das zentrale Mittelmeer gehört zu den wichtigsten Routen von Menschen aus Afrika, die nach Europa kommen wollen. Bei der Überfahrt mit oft kaum seetüchtigen Booten kommen immer wieder Menschen ums Leben.

