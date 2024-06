Hilfsorganisationen Internationaler Feuerwehr-Wettbewerb 2026 in Berlin

Tausende Feuerwehrfrauen und -männer aus aller Welt werden sich in Berlin im sportlichen Wettkampf messen. Im Juli 2026 finden in Berlin die 18. Internationalen Feuerwehrwettbewerbe statt, teilnehmen sollen mehr als 3500 Feuerwehrleute aus 30 Ländern. Der Weltfeuerwehrverband CTIF vergab kürzlich in Oslo den Zuschlag an die Berliner Feuerwehr, wie der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) am Mittwoch mitteilte. Dass Berlin Favorit ist, war schon länger bekannt.

Zum Wettbewerb gehört der Transport von technischen Geräten, Klettern mit und ohne Ausrüstung auf und über Hindernisse, Sprinten und Balancieren und der Einsatz von Wasser zum Löschen.

2026 feiert die Berliner Feuerwehr ihr 175-jähriges Bestehen als größte und älteste Berufsfeuerwehr in Deutschland. In diesem Rahmen soll auch der Wettbewerb ausgerichtet werden. Bereits 1993 gab es einen entsprechenden Wettkampf in Berlin. Die internationalen Feuerwehrwettbewerbe finden alle vier Jahre statt, zuletzt 2022 in Slowenien.

