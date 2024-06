Hochschulen Vermummte beschmieren Humboldt-Universität mit rotem Dreieck

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag das Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität mit roter Farbe beschmiert. Nach Angaben eines Polizeisprechers schmierten sie den Schriftzug «HU» sowie ein mit der Spitze nach unten gerichtetes Dreieck, das von Hamas-Sympathisanten genutzt wird, an die Wand. Zeugenberichten zufolge waren fünf vermummte Personen an der Aktion beteiligt, wie die Polizei weiter mitteilte. Nach dem Aufbringen der Farbe seien sie in verschiedene Richtungen geflüchtet. Der für politische Taten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Farbschmiererei mit politischem Hintergrund.

Das Institut für Sozialwissenschaften war vor wenigen von propalästinensischen Studierenden besetzt worden. Dabei wurde das Gebäude stark beschädigt. Zahlreiche Wände im Inneren wurden mit Schmierereien bemalt, auch mit dem roten Dreieck. Die Universität geht von einem Schaden von etwa 150.000 Euro aus. Das Gebäude ist deswegen momentan geschlossen.

