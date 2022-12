Holocaust und Kolonialismus Plädoyer für eine neue Aufklärung

Die Existenz des jüdischen Staates Israel und die Ausübung jüdischer politischer Souveränität lässt den Kulturbetrieb nicht nur Ruhe kommen. Die teuer bezahlte Freiheit der Juden in Israel wird zu einem der größten Reibungspunkte der deutschen Kulturelite. Das Goethe-Institut in Tel Aviv hat die Veranstaltung „Den Schmerz der anderen begreifen“ abgesagt, das Schauspiel Stuttgart hat den Europäischen Dramatiker:innenpreis an die britische Dramatikerin Caryl Churchill nicht vergeben.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden