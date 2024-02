Im Kino: „Ferrari“ Der heiße Atem der Moderne

Wenn ein Mann Probleme hat, muss er früher oder später über Gefühle reden. Entweder hat er dann noch mehr Probleme, oder er ist ein gemachter Mann.

In Michael Manns epische Annäherung an Enzo Ferrari, den Paten des italienischen Motorsports, kommt dieser Moment, nachdem ein Testfahrer des Rennstalls bei dem Versuch verunglückt ist, den Streckenrekord des Konkurrenten Maserati einzustellen. In der Küche seiner Geliebten Lina Lardi, mit der er einen verheimlichten Sohn hat, fragt sie ihn, ob der Tote sein Freund gewesen sei. Oder nur ein Angestellter. Ob es seine Schuld gewesen sei. Oder die des Autos. Ob er ihn vermissen werde.



„Warum bedrängst du mich so?“, wehrt sich Ferrari.



„Was glaubst du wohl? Weil ich weiß, dass es dir nahegeht.“



Das Gesicht, das Adam Driver als Enzo Ferrari auf diese Bemerkung hin macht, sieht unendlich müde und ausgewaschen aus. Vor 24 Jahren habe er zwei Freunde in einem Rennen verloren, erzählt er nach einer Pause. Damals habe er sich gesagt, „Enzo, bau eine Mauer um dich herum – oder steig aus.“

Ferrari ist nicht ausgestiegen. Weshalb Michael Manns Biopic dieses Giganten der italienischen Grandezza, das bei Prime Video herauskommt, weniger von der Person als von der Mauer handelt, die er um sich herum hochgezogen hat. Und das ist schon mal ein kluger Zug für einen Film, der vorgibt, einen Menschen erklären zu wollen.

Adam Driver bewegt sich durch eine Welt hitziger Temperamente und heiß laufender Motoren mit der rätselhaften Unberührbarkeit von jemandem, der Gefühle nicht zu brauchen scheint. Üblich für einen Hollywood-Charakter wäre, dass eine solche emotionale Abkapselung ins Desaster oder in die Läuterung führt. Aber Ferraris Lebenslauf scheint Michael Mann belehrt zu haben. Würde ist vielleicht mehr wert als Gefühle.

Die Begeisterung für schnelle Autos und hohes Risiko hat italienische Industriegeschichte geschrieben. Ferrari war ihre Ikone und gewann das Mille-Miglia-Rennen mit seinen Sportwagen in Serie. © EROS HOAGLAND

Über zwei Jahrzehnte hatte Mann den Stoff in den Griff zu bekommen versucht. Aber er entzog sich. Einerseits wohl, weil Ferraris Karriere so viele Höhepunkte und Niedergänge hat, dass sie unmöglich auf einen Spannungsbogen zu reduzieren ist. Andererseits wäre bei der Fokussierung auf die ikonischen Autos, mit denen Ferraris Name verbunden ist, die Frage unbeantwortet geblieben, was für ein Mann es war, der sie schuf. Schließlich konzentrierten sich der für komplexe Thriller berühmte Regisseur („Heat“) und sein Drehbuchautor Troy Kennedy Martin auf wenige Monate im Sommer 1957 und ein einziges Rennen: die Mille Miglia.

Jaguar fährt Rennen, um Autos zu verkaufen, ich verkaufe Autos, um Rennen zu fahren. Enzo Ferrari

Der Name Ferrari ist zu diesem Zeitpunkt schon ein „Nationalschatz“, wie es einmal heißt. Doch steht die Firma, die Enzo Ferrari aus den Trümmern seiner vom Krieg zerbombten Fabrik aufgebaut hat, wieder einmal vor dem Bankrott. Die Rennen kosten zu viel. Das „schreckliche Vergnügen“, als das er den Rennsport verteidigt, sorgt zwar für Prestige, aber die Verkaufszahlen erhöht es nicht. Er müsse die Produktion von unter 100 Autos pro Jahr auf 400 steigern, wird ihm geraten. Aber er fragt sich: Wer sollen die Kunden sein, die ihm 400 Ferarris abkaufen. „Jaguar fährt Rennen, um Autos zu verkaufen“, sagt er, „ich verkaufe Autos, um Rennen zu fahren.“

Man würde einen solchen Satz von einem Heißblut erwarten, der den Rausch des Tempos liebt, den Kitzel der Gefahr. Aber von solchem Wesen ist Adam Drivers Ferrari nicht. Stattdessen eine Gestalt der Moderne, der sich im katholischen Italien ein Doppelleben erlaubt. Einer, der in einem fremden Haus aufwacht, neben einer Frau, von der niemand etwas erfahren darf, obwohl sie Mutter des gemeinsamen zehnjährigen Sohnes ist. Einmal ruft dieser Sohn am offenen Fenster den Namen, den er nicht tragen darf, wie einen Schlachtruf: „Ferrari, Ferrari, Ferrari!“

Es ist bitter zu erfahren, wie viel Liebe und Bewunderung Enzo Ferrari erfährt, während er selbst sie nicht zurückgeben kann, entspringt er doch einer Familie ohne jede Zuneigung. Nur verletzten Stolz in schwarzen Kleidern kennt er, umringt wie er ist von verbitterten Frauen, die ihre Söhne betrauern und ihm die Schuld daran geben.

Sowohl seine Mutter, die ihren Ältesten im Krieg verloren hat, als auch seine Ehefrau und Geschäftspartnerin Laura, grandios verkörpert von Penélope Cruz, haben aufgehört, Erwartungen zu hegen. Ferraris Ehe ist auf eine Weise kaputt, dass es Cruz erlaubt, eine zutiefst frustrierte, aber auch um ihren Wert wissende Frau zu spielen, die sich als Teilhaberin geschickt abzusichern versteht, als ihr Mann auf Investoren-Suche geht. Zur Bedingung macht sie nur, dass der uneheliche Sohn niemals als Erbe anerkannt werde – so lange sie lebe. Erst 1978, nach Lauras Tod, wurde Pierro als ein Ferrari offiziell eingesetzt. Heute ist er Vizepräsident des Unternehmens.

Schmieröl und Eifersucht

Michael Mann will all diese Ebenen einer High-Society-Erscheinung gleichzeitig stattfinden lassen. So verschränkt er das Liebesdrama geschickt mit dem PS-Geheul, tränkt Wortgefechte in Schmieröl und Eifersucht. Dennoch mangelt es Adam Drivers sympathischer post-psychologischer Präsenz an einem universellen Traum. Wofür soll dieser Ferrari stehen?

Ferrari ist schon in einigen Rennfilmen aufgetaucht. Meistens jedoch als eine vornehm schweigende Figur am Streckenrand, als ein Mythos, den es zu bezwingen galt. Wie in James Mangolds „Le Mans 66“ (2019) über den Einbruch der Amerikaner (Ford) in die von italienischen Autobauern dominierte Motorsportwelt. Wie in „Rush“ (2013) über das Duell des Ferrari-Fahrers Niki Lauda gegen James Hunt, aus dem der britische Lebemann 1976 als Weltmeister hervorgeht. Stets waren es Italiener, die das Nationalheiligtum Ferrari darstellten, mal mehr mal weniger verschlossen.

Zum Film Ferrari, USA 2023. Regie: Michael Mann. Buch: Troy Kennedy Martin, Michael Mann. Mit: Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Patrick Dempsey. 130 Minuten. Startet am 1. März bei Amazon Prime Video.

Diesmal jedoch kein Italiener, obwohl man einen Darsteller von internationalem Format sicherlich aufgetrieben hätte. Es ist schon beinahe grotesk, wie Michael Mann seinen Hollywood-Stars ein gebrochenes Amerikanisch mit italiernischem Akzent aufzwingt, um den Eindruck heimischer Folklore zu bekräftigen. Dann wieder gibt es die wundervolle Szene eines Kirchgangs in Modena, der zeitgleich mit Testfahrten des Lokalmatadors Maserati zusammenfällt. In den Händen der Gemeinde ticken die Stoppuhren, während der Pater sagt, dass Jesus heute ein Karosseriebauer gewesen wäre.

Der Tod ist ein Motor aus Italien

Zwar kann Ferrari ohnehin nicht anders, als gewinnen zu wollen, doch 1957 muss er es sogar. Wie anders als mit einem Triumph beim Tausend-Meilen-Rennen von Brescia nach Rom und zurück soll er Fiats Chef Agnelli von einem Einstieg bei Ferrari überzeugen?

Wieder einmal kommt es anders, schiebt sich der Tod ins Bild. Gefühle klammern sich an Siege. Der Rest ist Industriegeschichte.