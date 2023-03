Industrie ächzt unter hohen Strompreisen Wie bleibt Strom bezahlbar?

Der deutsche Industriestrompreis liegt im internationalen Vergleich schon lange im oberen Drittel. Gewerkschaften rufen am 9. März zu einem bundesweiten Aktionstag zur Einführung eines Industriestrompreises auf. Im Rahmen unserer Serie „3 auf 1“ fragen wir drei Expert:innen, wie der Strom für die Industrie in Zukunft bezahlbar bleiben kann. (Alle Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.)

Der Schlüssel für bezahlbaren Strom ist ein stärkerer Ausbau der erneuerbaren Energien

Claudia Kemfert ist Energieökonomin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin).

Bezahlbarkeit wird bestimmt durch die Stromkosten, also durch den Strompreis und den Stromverbrauch. Der Strompreis steigt derzeit vor allem aufgrund des hohen Gaspreises wegen der fossilen Energiekrise. Je schneller wir uns von fossiler Energie verabschieden und auf erneuerbare Energien umstellen, desto schneller kann der Strompreis sinken. Strom bleibt somit vor allem dadurch bezahlbar, indem der Anteil erneuerbarer Energien schneller zunimmt.

Durch einen steigenden Anteil erneuerbarer Energien sinkt der Strompreis an der Börse. Dadurch kann der Strompreis insgesamt sinken. Zudem wird die Bezahlbarkeit durch den Stromverbrauch bestimmt. Je weniger Strom verbraucht wird, desto geringer die Kosten. Die Industrie sollte verstärkt auf selbst hergestellten Strom aus erneuerbaren Energien setzen und den Stromverbrauch senken, vor allem durch – oftmals noch immer unterschätzte – Verbesserungsmöglichkeiten der Energieeffizienz.

Die Bundesregierung muss stärker lenkend in den Strommarkt eingreifen

Jörg Hofmann ist seit Oktober 2015 Erster Vorsitzender der IG Metall.

Für die energieintensive, im internationalen Wettbewerb stehende Industrie in Deutschland muss Strom bezahlbar werden. Sonst drohen Stahlerzeugung, Aluminiumindustrie und weitere energieintensive Branchen aus Deutschland zu verschwinden. Davon wären hunderttausende Arbeitsplätze direkt und indirekt betroffen.

Die Bundesregierung muss darum den Strompreis auf ein europäisch und international wettbewerbsfähiges Niveau senken. Dafür kommen unterschiedliche Modelle in Frage. Hier lohnt ein Blick ins europäische Ausland, etwa nach Frankreich oder Spanien. Entscheidend ist, dass die Bundesregierung lenkend eingreift, dass sie keine Zeit verliert und dass sie die Unternehmen für Investitionen am Standort Deutschland in die Pflicht nimmt.

Wir wollen, dass die grünen Produktionswerke, dass die Arbeitsplätze von morgen dort entstehen, wo fossile Technologie verschwindet. Andernfalls droht ein Kaskadeneffekt: Ohne Grundstoffindustrie ist der gesamte Industriestandort Deutschland in Gefahr – weit über die direkt betroffenen Branchen hinaus.

Strom bleibt dadurch bezahlbar, dass er günstig erzeugt wird

Jakob Schlandt ist Redaktionsleiter beim Tagesspiegel Background Energie&Klima.

Angesichts der Klagen mag es überraschen: Die deutschen Industriestrompreise sind keinesfalls außergewöhnlich hoch. Sie liegen nur knapp über dem europäischen Schnitt. Die deutsche Politik achtet seit jeher sehr darauf, die Preise nicht aus dem Ruder laufen zu lassen – anders als bei den Haushalten.

Wenn die international im Wettbewerb stehende Grundstoffindustrie – Stahl, Metalle, Chemie – weiter mithalten und hierbleiben soll, darf Strom auch in Zukunft nicht zu teuer werden. Darauf, dass uns andere europäische Länder nach unten wegtauchen in einer Subventionsspirale, muss die Europäische Kommission achten, genau das ist ihr Job.

Letztlich hilft nur, Strom in Europa und Deutschland möglichst günstig zu erzeugen. Denn eine, hohe, direkte Dauersubventionierung („Industriestrompreis“) wäre ein schlechtes Geschäft. Also: Die erneuerbaren Energien massiv ausbauen, ebenso das europäische Stromnetz. Europa wird zudem langfristige internationale Lieferbeziehungen für Wasserstoff und seine Derivate aufbauen müssen, um den Restbedarf zu decken.

