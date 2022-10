Doch nicht Feierabend fürs Berghain? Gerüchte um Schließung des legendären Berliner Clubs – Insider rudert zurück

Inoffiziellen Quellen zufolge soll der legendäre Club Berghain bis Jahresende schließen. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht, die Betreiber äußern sich nicht zu den Gerüchten. Bis Freitagnachmittag reagierten sie nicht auf eine Anfrage des Tagesspiegels. Mittlerweile haben mehrere Akteure berichtet, dass es sich um falsche Informationen handelt.

Am Freitag bezog Jürgen Laarmann, Gründer des Techno-Magazins Frontpage, auf Facebook Stellung: „Ich habe zugegeben das Gerücht von der Schließung gepostet, versehen mit dickem Fragezeichen und der Abschlussfrage: Weiß jemand etwas genaueres?“ Daraufhin hätte Laarmann mit „Leuten die genaueres wissen“ telefoniert und die Spekulationen „wenige Stunden später richtiggestellt“. Nachforschungen des Magazins „tipBerlin“ zufolge sind „die ganzen Gerüchte um das Aus Quatsch“.

Spekulationen um die Schließung des Berghains gehen schon seit Beginn der Corona-Pandemie herum, nun wurden sie allerdings konkreter. Anfang Oktober verkündete die Berghain-Booking-Agentur „Ostgut-Booking“ überraschend ihr Ende und folgte damit dem mit dem Club verbundenen Label „Ostgut Ton“, das bereits seit vergangenem Dezember keine Veröffentlichung mehr zu verzeichnen hat. Die Booking-Agentur entlässt bis Jahresende acht Mitarbeiter.

Die Berghain-Macher hätten schlicht keine Lust mehr, berichtete das monatlich erscheinende Musikmagazin „Faze Mag“, das sich mit Rave-Kultur und elektronischer Musik beschäftigt und in Wuppertal herausgegeben wird, mit Bezug auf Jürgen Laarmanns Facebook-Post.

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Berghains, der nicht namentlich genannt werden will, sagte dem Tagesspiegel, dass das Berghain schließen werde: „Seit der Corona-Pandemie war klar, dass es nicht weitergehen kann. Die Betreiber haben nur noch nach einem Käufer gesucht. Das Ende war absehbar.“

Vom bunkerähnlichen Club zum Luxushotel?

Es habe Gespräche mit Immobilieninvestoren gegeben, die geplant hätten, das Berghain in ein Luxushotel umzuwandeln. Von einem Investor sei unter anderem vorgeschlagen worden, einen dreistöckigen Glasbau auf das bunkerähnliche Gebäude im Stil des Sozialistischen Klassizismus aufzubauen. Ob die Betreiber des Clubs, die auch Eigentümer des Berghains sind, das Gebäude inzwischen verkauft haben, wisse er nicht.

In eine sehr ähnliche Richtung gehen die Äußerungen Laarmanns, den das „Faze Magazin“ zitiert: „Das Berghain schließt für immer! Noch in diesem Jahr kommt das endgültige Aus! Wenns stimmt, ist das wirklich ein Beben für die Berliner Nacht. Einer der Gründer hat sich bereits auszahlen lassen und soll in Brandenburg auf dem Lande weilen.“ Und weiter: „In diesem Falle gibt es ja unterschiedliche Konzepte, z.B. die Weitergabe des Clubs in jüngere Hände oder der Verkauf an einen anderen Betreiber. Dies ist offenbar nicht erwünscht. Auch als Kunstort weiter zu existieren, erscheint keine Option.”

Auf die Nachricht im Faze Magazin hin gab es einige Reaktionen aus der Szene und in den sozialen Medien, die weitestgehend die Behauptung wiederholen. Strittig ist auch das genaue Datum des spekulativen Endes. So sagte ein Insider gegenüber dem Musikmagazin, dass das Berghain noch bis ins nächste Jahr weitermache.

Wer das Berghain kennt, weiß, dass das Konzept des Clubs durch die Corona-Pandemie nur noch schwer umzusetzen ist. Partys mit mehreren hundert Leuten, die sich oft über Tage und auf engstem Raum die Seele aus dem Leib tanzen und dabei ihre Sexualität offen ausleben, machen jegliche Form von Hygienekonzept lachhaft. Angesichts einer möglichen Maskenpflicht in Clubs, die im Fall des Berghains fast einem Öffnungsverbot gleichkommt, kämen die Betreiber nur der Politik zuvor.

Hinzu kommt der immer größer werdende Hype um den Club, der immer weniger Musikliebhaber und immer mehr Touristen angezogen hat – trotz einer Türpolitik, die immer wieder versucht hat, dem entgegenzuwirken und den ursprünglichen künstlerischen Anspruch der Macher aufrechtzuerhalten.

