„Absolute Grenzüberschreitung“ Roth fordert Ausweisung von Chinas Botschafter in Frankreich

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, hat die Äußerungen des chinesischen Botschafters in Frankreich, Lu Shaye, zur Souveränität der Ukraine scharf kritisiert. „Die öffentlichen Äußerungen des chinesischen Botschafters in Frankreich sind eine absolute Grenzüberschreitung und eine Infragestellung des Völkerrechts“, sagte der SPD-Politiker am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Roth schloss sich einer Forderung baltischer Staaten an, dass der Botschafter in Frankreich zur Persona non grata erklärt wird - also faktisch ausgewiesen werden soll. Dem Aufruf hatten sich mehr als 80 Abgeordnete aus EU-Ländern angeschlossen. Wie die Unterzeichner eines offenen Briefes in der französischen Zeitung „Le Monde“ am Sonntag ausführten, zielten die „inakzeptablen Äußerungen“ Lus über Staaten der ehemaligen Sowjetunion darauf ab, „die Grundprinzipien diplomatischer Beziehungen“ zu untergraben.

Lu Shaye hatte dem französischen Nachrichtensender LCI am Freitag gesagt, die nach dem Kalten Krieg aus der Sowjetunion hervorgegangenen Länder hätten „keinen wirksamen Status nach internationalem Recht, weil es kein internationales Abkommen gibt, das ihren Status als souveräne Nationen bestätigt“. Die chinesische Regierung reagierte am Montag ausweichend auf die Frage reagiert, ob sie die Souveränität der Nachfolgerepubliken der Sowjetunion anerkennt. Chinas Position habe sich nicht geändert, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking.

Die Äußerungen seien eine „große Beleidigung der Geschichte, der Kultur und der grundlegenden Integrität“ der angesprochenen Nationen. Es sei nicht Sache Chinas oder eines anderen Staates, „die Souveränität anderer infrage zu stellen“. Insbesondere im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine sei es zwingend, dass demokratische Nationen eine unmissverständliche Botschaft an autoritäre Staaten sendeten, um die Souveränität ihrer Verbündeten zu verteidigen.

Lu ist einer von Chinas sogenannten Wolfskrieger-Diplomaten

Die Unterzeichner, zu denen neben Roth auch die Vize-Präsidentin des Europaparlaments Nicola Beer und der Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer gehören, forderten die französische Außenministerin Catherine Colonna deshalb dazu auf, Lu zur „unerwünschten Person“ zu erklären.

Das französische Außenministerium erklärte daraufhin, die Äußerungen „mit Bestürzung“ vernommen zu haben. China müsse nun klarstellen, „ob diese Äußerungen seine Position widerspiegeln, was hoffentlich nicht der Fall ist“.



Lu ist einer von Chinas sogenannten Wolfskrieger-Diplomaten, die Meinungsverschiedenheiten mit anderen Staaten sehr offen ansprechen. Er hat bereits wiederholt für Irritationen in seinen jeweiligen Gastländern gesorgt. (AFP/Reuters)